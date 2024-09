Magie č. 68! Jágr zase řádí. Smoleňák zval do sprchy, sparťanský kouč smekl

Extraliga je světová. Nejenom díky zlatu na šampionátu, ale i muži, o němž už byly napsány tuny papírů. Ale on pořád a pořád udivuje. Jaromír Jágr dál přepisuje historické rekordy, o kterých se bude mluvit i v zámoří. Gólem ve věku 52 let, sedm měsíců a pět dnů pomohl Kladnu k vítězství 3:2 nad favorizovanou Spartou. Rytíři i tímto vybojovaným skalpem ukázali: Tentokrát už opravdu tu baráž hrát nechceme! Legenda s číslem 68 má po dvou zápasech dva body (1+1).

Když odcházel z děkovačky, ještě jednou zvedl ruku a zamával zaplněným ochozům. Tak, jak to měl ve zvyku v NHL. V době, kdy vyhrával bodování a byl nejlepší na světě.

Roky běží, mění se vlády, prezidenti, faxy a pevné telefony vystřídaly chytré mobily. Ale jedna jistota trvá. Že Jágr hraje a dává góly.

„Je to legenda, ale my jsme hráli proti Kladnu. Ne proti Jágrovi,“ uvedl sparťanský kouč Pavel Gross. Ale potom obdivně dodal: „Klobouk dolů. V 52 letech… Já mám v takovém věku problémy vstát, všechno mě bolí. A on pořád hraje,“ pousmál se kouč, jenž je jenom o čtyři roky starší.

Jágrův moment přišel ve 34. minutě při přesilovce. Byl zády k brance, z otočky pohotově vypálil bekhendem a procedil puk přes gólmana Josefa Kořenáře. Chvíli trvalo, než se puk dokutálel až za brankovou čáru a kladenský majitel zvedl ruce. Pokračuje v přepisování historických milníků i lidských možností.

V době, kdy jeho vrstevníci, už unavení celoživotní dřinou pomalu vyhlížejí důchod, on na ledě prohání obránce, kteří jsou i o třicet let mladší.

„Že zhubnul a líp se pohybuje? To já nevím, přijďte se podívat do sprchy,“ pobaveně vykládal kapitán Radek Smoleňák, jenž se rovněž trefil. Po gólu slavné osmašedesátky se Rytíři dostali do vedení 3:0 a fanoušci spustili tradiční pokřik: „My chceme Jardu Jágra na bankovce mít.“ Tohle přání už se jim v minulých letech splnilo. Teď věří, že se jim vyplní i další přání. Aby se Kladno už vymanilo z barážového prokletí.

Dosavadní průběh ligy budí naději. Kladno srdnatě vzdorovalo v Pardubicích, teď si připsalo mimořádně cenný skalp.

„Máme jasný cíl, nechceme skončit poslední. Proto potřebujeme bodovat,“ říká kladenský kouč David Čermák a pochválil hlavně bojovnost. Právě díky buldočímu nasazení a obětavosti nakonec domácí uhájili vedení a přestáli i závěrečný tlak soupeře. „Kladno nás porazilo bojovností a sebeobětováním,“ musel uznat trenér Gross.

Sparta předtím středočeského rivala porazila devětkrát v řadě. Rytíři s pražským kolosem doma uspěli naposledy v roce 2020. Ale už je to historie.

Byla hodina do zápasu, když se ještě v potemnělém a prázdném stadionu ozývaly zářezy bruslí. To si legendární útočník šel v rámci tradičního rituálu vyzkoušet brusle. Na sobě bundu a kraťasy. Na holi měl několik gum, aby to byla větší zátěž.

Udělal několik oblouků, párkrát vystřelil proti mantinelu a odešel. Jako jeden z prvních zamířil do kabiny i po rozbruslení. Při něm vyzkoušel několik hokejek, na každé z nich nahoře měl nepostradatelný červený křížek.

Na utkání zvolil tu správnou. Tu, s níž vstřelil 72. gól v extralize.

Je zpátky v tom, co nejvíc miluje. V roli hráče. Přes léto zhubnul víc než deseti kilogramů a je to znát. Je na něm jasně vidět, že do toho šlápnul, vrátil se k tvrdému tréninku a poslední sezonu chce odehrát tak, aby si i dál všichni mysleli, že jeho tělo je hříčkou přírody.

„Co k němu říct… Byl bych rád, kdybyste se na něj ptal takhle celou sezonu,“ uvedl s nadsázkou kladenský trenér Čermák. Stejně jako kladenští fanoušci by si přál, aby právě i klíčové góly od druhého nejproduktivnějšího hráče v historii NHL pomáhaly dlouhodobě.

Pokud budou Rytíři pokračovat v podobném duchu, mohli by si užít sezonu, na jejímž konci by nebyly nervy za záchranářských prací. „Ukázali jsme, že je jiné mužstvo než loni. Jsme tým, který dře jeden za druhého, za město, za dres,“ uvedl Smoleňák s tím, že bojovnost musí být hlavním atributem mužstva. A důraz spolu s blokováním střel.

„My se musíme takhle prezentovat, nemůžeme hrát jinak. Nebudeme body vyhrávat do prázdné brány nějaký strko brko, to nefunguje,“ má jasno Smoleňák.

Když se k tomu přidá magie nestárnoucího čísla 68, pro Rytíře to může být nezapomenutelná sezona.

