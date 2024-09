Strach o Sedláka, skončil v nemocnici. Vondráček: Zatrnulo nám, byl otřesený

Brankář Roman Will z Pardubic při rozbruslení na ledě Olomouce (2:4) • X / HC Dynamo Pardubice

Obránce Michal Hrádek míří z Pardubic na hostování do Litvínova • x.com/@HCPCE

Stoprocentně byste hádali jiná jména z nadupaného pardubického kádru, která by měla rozhodovat zápasy. V Olomouci to ale – i vzhledem ke zraněním Lukáše Sedláka, Matěje Pauloviče a trestu Andreje Šustra – na sebe vzali bojovníci ze třetí a čtvrté lajny. Se třemi body (2+1) vévodil Tomáš Vondráček (33), jenž na Hané navázal na střeleckou formu z play off.

Je to tak?

„To si úplně nemyslím, protože v přípravě jich naše lajna moc nedala. Teď jsme to prolomili, za což jsme rádi. Chceme navázat na play off a hrát celou sezonu dobře.“

A možná trenérům ukázat, že Pardubice nemají na branky jen první dvě brázdy, ne?

„U nás se čekají góly od všech, máme čtyři silné lajny. Každý může dát gól. Je dobře, když se neprosadí první dva útoky, jsme my ze třetí nebo čtvrté schopni vstřelit branky.“

Byl jste ve správném čase na správném místě.

„Přesně – a taky jsem měl trošku štěstí. U prvního gólu jsem střílel na vyrážečku a puk se mi odrazil zpátky přímo na hůl. Při druhém se mi zase puk otlačil zpoza zadního mantinelu přímo do klacku. Takže dobrý.“

V neděli při vašem jubilejním šestistém utkání by ale takový bodový příspěvek zněl ještě načechraněji...

„To je mi asi jedno, neřeším to.“ (úsměv)

A stav Lukáše Sedláka, jemuž spoluhráč Peter Čerešňák napálil kotouč přímo do obličeje? Jak vypadal?

„Po zápase už lépe, ale úplně lehké zranění to není. Byl dost otřesenej...“

Ani z tribuny to nebyl příjemný pohled.

„Vůbec, zatrnulo nám. Kór když je to náš nejlepší hráč, tak je to fakt blbý.“

Jako by to na vás pak na přelomu první a druhé třetiny trochu dolehlo, nemyslíte?

„Sedlo (Sedlák) vypadl, Andrej Šustr dostal trest, Matěj Paulovičů se zranil... Takže jsme museli hrát na tři lajny a navíc jsme polovinu zápasu odehráli v oslabení. Byl to sakra těžký zápas, jsme rádi, že jsme to zvládli.“

Byť pětiminutové oslabení se štěstím a jen s jedním inkasovaným gólem.

„Nějak jsme to přežili. Bylo by to samozřejmě lepší bez gólu, ale bylo klíčové, že jsme nepropadli víc.“

Co tam Andrej Šustr Petru Fridrichovi udělal, že dostal trest na pět minut a do konce utkání?

„Vůbec jsem to neviděl.“

Každopádně připraven na vás byl nejen soupeř, ale i hlediště, že?

„Určitě jsme terčem v oku, ale jsme na to připravení. V hlavách jsme natolik silní, aby nás to nerozhodilo.“

Taky máte šest bodů.

Taky máte šest bodů.

„To je super, ale je to jenom start. Naše hra ještě není úplně stoprocentní, pořád máme na čem pracovat. Ale je dobrý, že zápasy zatím zvládáme."