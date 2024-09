Na něj! Tři Tygři skočili na Košťálka, Marcel drsně vypnul Ryšavého

K výboji emocí došlo v extraligovém duelu mezi Libercem a Vítkovicemi, který opanovali hosté 4:2 a čítankově napravili domácí porážku 2:3p s Plzní. Sudí měli co dělat, aby férově rozsoudili některé situace, po nichž se odcházelo na trestnou lavici a v jednom případě i do sprch. Hlavní roli obsadil bek Jan Košťálek, zprvu napadený, později autor klíčové třetí trefy. Tygři šli domů pořádně naštvaní. Na sebe. Speciální týmy na přesilovku a oslabení zcela vyhořely.

Pod Ještědem se nekonala tuctová všední šarvátka, na jednoho vítkovického hráče totiž v rámci rychlé msty vystartovali rovnou tři domácí borci. „Trochu jsem s tím počítal. Viděl jsem pak jednoho, druhého, třetího… Ale v pohodě,“ usmíval se Košťálek po zápase. Sudí v neobvyklém útoku nerovnováhu neviděli a trestali stejně na obě strany. O co šlo?

Běžela 32. minuta celkem nervózního duelu, v němž se domácí trápili. Za stavu 2:1 pro hosty si Jan Košťálek počkal na své modré na Róberta Lantošiho, kterého stopnul výstavním stromem. Liberecké eso šlo k zemi, což logicky vyvolalo odezvu u jeho spoluhráčů. Jenže odplata nepatřila k nejférovějším, na Košťálka se sesypali Pavel Průšek, Adam Musil a Kelly Klíma. Což zase vytočilo gólmana Lukáše Klimeše, jenž se přiřítil parťákovi na pomoc. „Jsem rád, že Klimson přijel, nenechal mě v tom, toho si cením,“ zdůraznil Košťálek, velká posila z Pardubic.

Překvapivé udělení trestů

Hromadná strkanice skončila překvapivým vyloučením dvou hráčů na obou stranách (Průšek, Klíma – Abdul, Klimeš) a jistým nepochopením části vítkovické střídačky. „Nechci to komentovat, je to jejich boj, jejich práce, my to musíme respektovat. Ať se na to podívají zpětně, mně je to jedno,“ mávl nad tím rukou produktivní Košťálek.

Vítkovický kouč si nechal od sudích Hribika a Jaroše vše vysvětlit a po utkání byl nad věcí. „Já to jako trenér musím přijmout a hraje se dál. Těch situací je na ledě tolik, že když se budeme bavit o jakémkoli ofsajdu a odskočeném puku, budeme tady dvě hodiny. Ta situace byla zkrátka takhle vyhodnocená,“ řekl k tomu David Bruk.

To nebylo zdaleka všechno, za další minutu řízný bek Patrik Marcel úderem do hlavy složil drsně k ledu útočníka Martina Ryšavého. Ten se zvedal jen ztěžka, po ledovém obkladu na krk v bitvě pokračoval. Po krátkém průzkumu záznamu sudí vykázali Marcela do kabin. Tygři dostali luxusní šanci srovnat skóre na 2:2 během dlouhé přesilovky, ovšem dílem vlastní nemohoucnosti a dílem vynikajícího bránění soupeře hosté neutržili inkaso. Klíčový moment! „Dlouhé ubráněné oslabení zlomilo zápas, ověřili jsme si, že to dokážeme ubránit, kluci odvedli výbornou práci, Klimson v bráně neskutečný,“ chválil vítkovický bek.

První rána pro Liberec přišla v páteční dopoledne, kdy se nepříjemně zranil elitní bek Radim Šimek, jenž v den 32. narozenin musel místo do prvního domácího mistráku po sedmi letech do špitálu. Tygrům se vymstil sterilní úvod při kvalitním ofenzivním nátlaku. Tlak se vystupňoval, hrálo se jenom v jedné třetině a u ostravské střídačky, takže hosté neměli kde rozjezdit těžké nohy.

Liberecký nápor však postupně zeslábl a stalo se celkem očekávané – vyrovnání hry a první nesmělé ostravské pokusy. Z úvodních výjezdů do ofenzivy se však brzy vyklubaly gólové oslavy. Perfektní souhra tria Košťálek, Barinka, Kalus vyústila ve vedoucí gól z přesilovky, při pozdějším brejku vyslal Valentin Claireaux druhou gólovou trefu, čímž položil parádní základ k triumfu.

Severočeši po přestávce brzy snížili, když Šimkův zdatný náhradník Pavel Průšek šikovně udržel pásmo a přes Lantošiho se dostal do rychlé koncovky Oscar Flynn. Jenže to bylo všechno. A hrozně málo! Kouč Filip Pešán nechápal, když jeho svěřenci šli třikrát na trestnou po faulech v útoku.

Po Musilově minele ve třetí části se Koštálek pomstil za dřívější trojnásobný atak a v početní převaze z dálky zvedl na 3:1. Do klidové zóny pak poslal Ostravany Rihards Bukarts přesným zacílením z brejku. Po snížení Martina Ryšavého v 54. minutě hosté veškeré komplikace přežili. „Jeli jsme sem s cílem vyhrát a napravit výkon z domácího zápasu. Něco jsme si k tomu řekli, že takhle to dál nejde a je dobře, že jsme ukázali, že umíme hrát úplně jinak a že dokážeme bodovat kdekoli,“ potěšilo Kosťálka.

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE