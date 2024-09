Petr Sýkora? Minulost, teď už pálí Petr Sikora! Koreisův názor neřeší

V Třinci si hýčkají talent, o němž ještě mnohokrát uslyšíte. Splní se třeba už brzy přání bosse Jána Modera, který by rád jednou vychoval hvězdu Pastrňákova kalibru? To je otázka, každopádně osmnáctiletý Petr Sikora má našlápnuto k zajímavé kariéře. V extralize debutoval už v minulé sezoně, další starty přidává na počátku té letošní. Dlouhodobě zraněné útočníky Andreje Nestrašila a Martina Růžičku zastupuje způsobem, že se mnoho starších spoluhráčů může začít bát o flek. „Je super, že také na přesilovkách dostávám prostor. Snažím se tam vydržet co nejdéle, užívám si každou chvilku,“ říká mladík.

Byť karvinský rodák strávil většinu předešlého ročníku v juniorce, do áčka Ocelářů nakoukl ve 22 zápasech. Finálové série obou kategorií ale nestihl, v dubnu si totiž plnil reprezentační povinnosti na mistrovství světa osmnáctek.

Češi svými výkony v Helsinkách neoslnili, skončili už ve čtvrtfinále, nicméně Petr Sikora patřil mezi to nejlepší, co Čermákův tým nabídl. Skauti z NHL si jméno šikovného hokejisty zapisovali do notýsků a dvakrát podtrhávali.

V šestém kole draftu pak na Sikoru ukázal Washington. Odchod do zámoří se ale minimálně na rok odkládá. „O něčem jsme se s agentem bavili, ale chtěl jsem tady zůstat. Prostor dostávám, takže si nemůžu na nic stěžovat. Snad to vydrží. Osobně jsem to s nikým z klubu nekonzultoval, spíše jen s agentem,“ popisuje Sikora.

V budoucnu by si NHL rád zahrál. Třeba i po boku Alexandra Ovečkina, jenž na sklonku kariéry bude útočit na střelecký rekord Wayna Gretzkyho. „Hrát s ním? No to by šlo!“ zasní se. „On je šílený hráč. Ještě mám před sebou hodně velkou práci.“

Typově spíše připomíná kreativnějšího Nicklase Bäckströma, Ovečkinova letitého nahrávače. „Bylo by krásné ho nahradit, ale tak lehce to nepůjde,“ uvědomuje si Sikora.

Jak sám zdůrazňuje, hromadu dřiny má ještě před sebou. Oceláři ale moc dobře vědí, jakým talentem oplývá. „Petr je budoucnost českého hokeje, možná i světového,“ chválil sportovní ředitel Slezanů Jan Peterek v nedávném rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. „Jak s oblibou říká Zdeněk Moták, mladý hráč by měl být jako houba. Petr takový je. Snaží se nasávat pozitivní věci, které ke kariéře potřebuje.“

Sikora působí cílevědomě jak na ledě, tak mimo něj. I proto se v létě nebál změnit číslo na dresu. Z původní dvaasedmdesátky sáhl po trojce, kterou většinou nosívají spíše obránci. „Je to hezké číslo, prostě na styl,“ směje se. „Občas si ze mě kluci udělali srandu, když jsem to na začátku měl. Staré číslo se mi přestalo líbit, navíc v minulé sezoně jsem neměl moc bodů, takže možná to je takové znovuzrození.“

Premiérovou extraligovou trefu si připsal v lednovém duelu s Kladnem, kdy se podílel na výhře 5:0. Další góly zaznamenal v Champions League a ve 2. kole extraligy proti Českým Budějovicím. Sikorova přesilovková rána z pravého kruhu snesla ta nejpřísnější měřítka.

Možná i nechala vzpomenout na dva jeho skoro jmenovce. Zatímco pardubický Petr Sýkora se ikonickým golfákem prostřílel mezi absolutní legendy východočeského klubu, druhý Petr Sýkora křepčil se Stanley Cupem v New Jersey i Pittsburghu. „Popravdě si je už moc nepamatuju. Když jsem byl menší, hokej jsem moc nesledoval,“ přiznává třinecký mladík.

Reakce na Koreise

Zaregistroval však úterní vyjádření experta O2 TV Sport Jakuba Koreise v průběhu přestávkového programu utkání mezi Spartou a Třincem. „Je dobře, že Sikora dostává přesilovku, ale ten kluk tady v extralize nemá co dělat. Nezlobte se na mě, já vím, že to bude nepopulární názor, ale v osmnácti letech na to ještě nemá. Během sezony se to ukáže. Navíc si nedovedu představit, že bude hrát přesilovku, až se vrátí Nestrašil s Růžičkou,“ překvapil Koreis.

„Měl by být v kanadské juniorce, měl by hrát proti hráčům svého věku. Je dobře, že byl draftovaný, na druhou stranu šesté kolo není žádný zázrak. Myslím si, že bude mít hodně co dokazovat organizaci Washingtonu, aby v budoucnu vůbec uvažovala o tom, že mu dá smlouvu. Daleko větší šanci pro rozvoj a podpis s klubem NHL by měl, kdyby hrál v kanadské juniorce,“ pokračoval bývalý hráč Sparty či Komety.

Co na to Sikora? „Kamarádi mi to poslali, tak jsem se podíval. Nijak to neřeším, nezabývám se tím. Podíval jsem se na to, vypnul jsem to a šel jsem dělat jiné věci.“

Že byla Koreisova slova přehnaná a mylná, to může talent potvrdit také v dalších zápasech, třeba už v neděli s brněnskou Kometou.

