Doktor poslal Percyho do nemocnice. Olomoucká posila: Fakt ostudný výkon

Jako den a noc. I tak by se daly charakterizovat vítkovické vstupy do této a minulé sezony. Ostravané potvrdili vítězství v Liberci, bezradnou Olomouc zdemolovali 7:1. Velkou kaňkou na jejich povedeném představení bylo zranění klíčového obránce Stuarta Percyho, který musel odjet do nemocnice. „Bližší informaci zatím nemůžu dát, ještě je na vyšetření. Doufáme, že to nebude nic vážného,“ řekl vítkovický kouč David Bruk.