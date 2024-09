První prohra Pardubic, výprask 1:6! Litvínov a Boleslav dál neporažení

Frodl zdeptal Spartu

V úvodní pětiminutovce byli nebezpečnější hosté. Před Kořenáře se natlačil Beránek, ale sparťanský gólman odolal stejně jako při Kofferově střele. Na druhé straně prověřili Frodla David Vitouch či Kempný. Největší šanci měl v 11. minutě Horák, který ale v úniku karlovarského gólmana neprostřelil. Hosté se ubránili i při Salstenově trestu. V čase 14:25 tečoval Kryštof Hrabík za Frodla Mašínovu střelu, ale po trenérské výzvě Energie gól kvůli nedovolenému bránění brankáři neplatil. Vzápětí Frodla nepřekonal po průniku Hyka.

Ve druhé části šance také dlouho chyběly. Frodla vyzkoušeli střeleckými pokusy Tomek a Mašín. V 34. minutě se radovali naopak hosté, kdy si našel střeleckou pozici v pravém kruhu finský bek Reunanen. Oslavil tak ve třetím utkání premiérovu branku v české extralize a Energie se po 153 minutách a 39 sekundách dočkala prvního gólu v sezoně. Západočeši ještě před druhou pauzou odolali při Mamčicsově trestu a při dalším tlaku Sparty.

Frodl si ve 45. minutě poradil i s Kousalovou ránou z levého kruhu. Hosté ve 48. minutě ve své jediné přesilové hře v zápase pojistili náskok. Nejdříve ještě po Procházkově přihrávce promáchl před prázdnou brankou kapitán Černoch. O chvíli později ale Reunanen nabil na levý kruhu Grígerovi a ten tvrdou ránou zamířil přesně.

V 53. minutě dotlačil v oslabení Redlich puk za Kořenáře, ale pomohl si sekáním. Místo definitivní pojistky se tak Energie musela bránit 52 sekund ve třech proti pěti. Frodl inkasoval až při power play Sparty, kdy jej překonal Kryštof Hrabík. Těsně před vypršením hrací doby měl ještě šanci vyrovnat Kousal, ale přestřelil.

Ohlasy trenérů

Otakar Vejvoda (Sparta): „My jsme se naučili lekci, kterou jsme dostali na Kladně, že jsme začali hrát posledních deset minut. Myslím si, že teď jsme začali hrát ještě později. Už začátek zápasu, že jsme dali první střídaní dva icingy, naznačil směr, kterým se bude udávat. Z našeho pohledu to bylo mdlé a bez emocí. Ty tam musí být a mně osobně tam chyběly. Nevím, jestli jsme měli dnes 40 střel, sedm osm by se dalo klasifikovat jako gólových. Někdy to tam padne, někdy nepadne. Někdy dáte krásný gól, jako dali oni ten druhý při přesilovce, ale člověk se musí nutit do střel a musí se chodit před bránu. Gólmani jsou tak dobří, že se jim málokdy dá gól, když vidí.“

David Moravec (Karlovy Vary): „Potřebovali jsme výhru jako koza drbání, protože první dva zápasy jsme vůbec nehráli špatně, ale nebyli jsme schopní vstřelit góly. Jsme velmi rádi, že se nám to podařilo ve třetím utkání. Do půlnoci můžeme slavit, ale úderem půlnoci zpátky montérky, světlo a začít zase fárat. Pořád jsme omílali stejné věci, jde o to, aby tomu hráči uvěřili. Musí se ty věci dít automaticky podvědomě a defenzíva podpořená gólmanem je základ úspěchu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 58:49. K. Hrabík Hosté: 33:39. Reunanen, 47:08. Gríger Sestavy Domácí: Kořenář (Volevecký) – Mašín, Kemiläinen, Krejčík, Moravčík, Kempný (A), Irving, T. Tomek, Tůma – Hyka, Horák, Chlapík (A) – K. Hrabík, Najman, P. Kousal – Salomäki, Lajunen, Forman (C) – Ton, O. Hrabík, Vitouch. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Reunanen, Mikyska, D. Moravec, Jaks, Mamčics, Šalda, Plutnar – Gríger, Salsten, O. Beránek – Jiskra (A), Černoch (C), O. Procházka – Čihař, Ilomäki (A), Koffer – T. Redlich, Šír, Sapoušek. Rozhodčí Hribik, Sýkora – Svoboda, Klouček Stadion O2 arena, Praha Návštěva 8 539 diváků

Litvínov - Kladno 3:2

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:30. Sandberg, 48:20. O. Kaše, 56:46. Sukeľ Hosté: 24:29. Pytlík, 33:01. Pietroniro Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Zeman, Czuczman, McIsaac, Zile, Polášek, Hrádek, Baláž – Sandberg, Sukeľ (C), Koblasa – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Pekař, Gut, Maštalířský – Havelka, Jurčík, Berka. Hosté: Lukeš (Brízgala) – Mendel, Ticháček (A), Šenkeřík, Pietroniro, Hanousek, Nemčík, R. Jeřábek – M. Procházka (A), Hults, Tralmaks – Jarůšek, Melka, Smoleňák (C) – Pytlík, Filip, Jágr – Strnad, Bláha, Straka – S. Redlich. Rozhodčí Pražák, Mejzlík – Frodl, Ondráček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5577 diváků

České Budějovice - Pardubice 6:1

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:50. Olesen, 12:06. M. Beránek, 15:24. Olesen, 20:58. Olesen, 43:07. Valský, 54:03. Koláček Hosté: 19:39. Smejkal Sestavy Domácí: Strmeň (Klouček) – Doudera (A), Kachyňa, Štencel, Reilly, Pýcha, Kubíček, Vráblík – Ordoš, Kondelík, Gulaš (C) – Kovařčík, Pech (A), Olesen – Kubík, Přikryl, M. Beránek – Kašlík, Koláček, Valský. Hosté: Will (21. Vomáčka) – Hájek, Čerešňák (A), Dvořák, Houdek, Vála, D. Musil, Švec – Smejkal, Červenka (C), Kaut – Radil, R. Kousal, Herčík – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Pochobradský, Rákos, Lichtag. Rozhodčí Jaroš, Šindel – Lhotský, Hnát Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 421 diváků

Třinec - Kometa 1:2sn

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34:52. Addamo Hosté: 14:10. Zaťovič, . Zbořil Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Adámek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Mrtka, Marinčin (A) – Hudáček, Cienciala, Daňo – Kurovský, Vrána (C), Nestrašil – Addamo, Sikora, Teplý – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A) – Roman. Hosté: Postava (Krošelj) – Ščotka, Bartejs, Holland, Beaudin, Ďaloga, Gulaši, Svoboda – Flek (A), Cingel, H. Zohorna – Zbořil, Marcinko (A), Pospíšil – Říčka, Kos, Zaťovič (C) – Konečný, Kollár, Jedlička – Veselský. Rozhodčí Šír, Obadal – Lederer, Rožánek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 279 diváků

Přestřelku rozsekl až nájezdník Flynn

Liberec v úvodní třetině jen stěží zachytával tempo Mountfieldu a za nerozhodný stav 1:1, který si odnášel do kabin, mohl být vděčný. Poprvé inkasoval v oslabení po pěti minutách, kdy kotouč dotlačil do sítě Pour. Kváčovi sice bránil v zákroku Miškář, ale rozhodčí po trenérské výzvě liberecké střídačky potvrdili gól u videa.

Nabuzený Hradec Králové si od té chvíle vytvářel spoustu gólových příležitostí. Kváča vychytal Dmowského i Miškáře, při dorážkách Chalupy a opět Miškáře měl zase štěstí, že domácí útočníci netrefili puk dobře. Místo toho Bílí Tygři vyrovnali při svém prvním povedeném střídání v 11. minutě, a to zásluhou dorážky obránce Melancona.

Mountfieldu mohl vrátit vedení z úniku ve vlastním oslabení Perret, jemuž ale puk sjel při kličce z hole. Poté navíc sám fauloval a ačkoli Liberec dvojnásobnou výhodu nevyužil, přesně s Perretovým návratem snadno završil obrat Vlach.

Domácí postupně přebírali otěže hry zpátky na svou stranu, měli však problémy prorazit obranný val soupeře. Za záda jim naopak ujel Filippi a debutující brankář Škorvánek vytáhl jeho zakončení hřbetem lapačky. Stejnou částí výstroje nedosáhl Kváča 12 sekund před druhou sirénou na Pláňkovu ránu a Hradec vyrovnal.

Právě Pláněk zkraje třetí třetiny nuceně zamířil do kabin s vyšším trestem za faul kolenem na Jansu a Mountfield si zopakoval situaci z pátečního utkání s Brnem. V dlouhém oslabení paradoxně sám skóroval, když Perret napravil to, co se mu předtím nepovedlo, jenže Lantoši po krásné Flynnově pobídce vrátil nerozhodný stav.

Většinový obraz utkání zesílily v závěrečných minutách dva liberecké fauly, Východočeši však z tlaku na vítězný gól nedosáhli. V prodloužení završili rovnou stovku střeleckých pokusů, přesto nakonec prohráli, když v samostatných nájezdech na Kváču ani jednou nevyzráli a soupeři stačil Flynnův gól z úvodní série.

Ohlasy trenérů

Tomáš Hamara (Mountfield HK): „Porážka je pro nás trpká, protože si myslím, že jsme byli celý zápas lepším týmem. Bohužel nás celou dobu trápí proměňování šancí. Stál proti nám vynikající gólman, ale chybí nám šikovnost a větší důraz. Druhá věc jsou přesilovky, které taky musíme zlepšit. Jinak to byl perfektní zápas nahoru - dolů a soupeře jsme dostávali pod tlak. Nájezdy už jsou loterie a Kváča to v nich zavřel.“

Filip Pešán (Liberec): „Domácí byli po celý zápas aktivnější a zavírali nás v pásmu. My jsme drželi krok díky obětavosti a výbornému Petru Kváčovi. Dokonce jsme se dostali i do vedení a pomohly nám přesilovky, i když jsme v jedné dlouhé taky dostali branku. Byl to boj o každý kotouč až do konce zápasu a nájezdy rozhodl vynikající Kváča.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:04. Pour, 39:48. Pláněk, 43:44. Perret Hosté: 10:35. Melancon, 22:29. Vlach, 45:11. Lantoši, . Flynn Sestavy Domácí: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Bučko – Perret (A), Estephan, Batna – R. Pavlík, Jergl, Miškář – Dmowski, Tamáši, Šťastný – A. Novotný, Štohanzl, Pour – Chalupa. Hosté: Kváča (Král) – Ivan, Krutil, Aubrecht, Melancon, Derner, Galvas, Petrovický – Ryšavý, Filippi, Faško-Rudáš – Flynn, A. Musil, Lantoši – Vlach, Jansa, Kel. Klíma – Handl, Petrovský, Peterek. Rozhodčí Kika, Květoň – Hynek, Dědek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 589 diváků

Obrat v režii obránců

Domácí byli v úvodu střelecky aktivnější, první výraznější šanci si ale vypracovali Západočeši. Urban se ve třetí minutě dostal za obránce, brankář Furch si však s jeho nájezdem poradil.

Následně oba týmy nevyužily své první přesilové hry, při Söderlundově trestu v oslabení zahrozil Urban, ani tentokráte však Furcha nepřekonal. V 18. minutě se již hosté dostali do vedení, když Zámorský našel volného Rohlíka, který otevřel skóre.

Ve 24. minutě mohl zvýšit vedení Plzně Lev, který nastoupil poprvé v sezoně po skončení disciplinárního trestu z předkola play off minulého extraligového ročníku. Furch ale jeho brejk zlikvidoval. V polovině utkání měl gólman domácích štěstí, když po Matýsově zakončení skončil puk za jeho zády, za brankovou čáru ale nezamířil.

I díky tomu mohli Bruslaři vyrovnat. Ve 34. minutě již dobře chytající Malík nestihl zareagovat na tečovanou střelu Jánošíka. Domácí gólový úspěch povzbudil a do vedení je mohl posunout Pyrochta, jeho střela v přesilové hře ale skončila na tyči. Následně se neprosadil ze slibné pozice ani Skalický.

Ve 44. minutě se do šance dostal domácí Buchtele, ale neuspěl stejně jako Söderlund o několik sekund později na druhé straně. V 53. minutě byl blízko druhého gólu osamocený Fořt, Malík ale jeho střelu zastavil. Po následné šarvátce získali Středočeši výhodu přesilové hry, Plzeň se ale ubránila. Když poté v poslední minutě základní doby nezamířil přesně ani hostující Klepiš, dospěl zápas do prodloužení.

V nastavené pětiminutovce mohly rozhodnout oba týmy, podařilo se to ale domácím. Hrdinou utkání se stal Pavlík.

Ohlasy trenérů

David Havíř (Mladá Boleslav): „Odehráli jsme velice slušnou první třetinu, poměr střel 10:3, ale inkasovali jsme po naší hrubé chybě, kdy jsme nechali samotného hráče před bránou. Ale tlak tam od nás byl. Druhá třetina byla vyrovnaná, Plzeň byla asi do desáté minuty lepší, pomohli jsme si ale šťastným gólem. Ve třetí třetině to bylo nahoru - dolů, přesilovkové týmy z obou stran měly nějaké šance, ale nic se nestalo. V závěru jsme měli štěstí, 20 sekund před koncem jsme pustili soupeře do přečíslení dva na jednoho a jen gólman, který nás zachránil, nám dal šanci do dalšího průběhu zápasu. V prodloužení jsme měli o dvě šance více než Plzeň a jednu jsme proměnili.“

Josef Jandač (Plzeň): „Chtěli jsme se zaměřit na to, abychom měli lepší start než do předchozích dvou zápasů a myslím, že se nám to povedlo. Šli jsme i do vedení. Ve druhé třetině byla hra trošku nahoru - dolů. Dnes jsme vůbec dobře nesehráli přesilovky a nepřidali jsme druhý gól. A poté jsme bohužel inkasovali poměrně laciný (vyrovnávací gól). Zápas došel do prodloužení, ve kterém byli domácí lepší a druhý bod si zaslouženě vzali. Celkově jsme tady dnes odevzdali velmi dobrý výkon, ale na více než jeden bod to nestačilo, protože jsme absolutně neproduktivní. To musíme změnit.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:40. Jánošík, 64:04. F. Pavlík Hosté: 17:52. Rohlík Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), Čech, Havlín, Bernad, Jánošík (C), F. Pavlík, Křepelka – Skalický, Fořt (A), Lakatoš – Buchtele, Hradec, Doležal – Junttila, Čajka, Rekonen – Dvořáček, Závora, Stránský – Malát. Hosté: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Merežko, Kvasnička, Dujsík, Piskáček – Schleiss (C), Simon, Holešinský – Lev (A), Lalancette, Archambault – Söderlund, Klepiš, Rohlík – Urban, Mertl, Matýs – Hauser. Rozhodčí Ondráček, Pilný – Zíka, Šimánek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3099 diváků

Bukartsové řídili kanonádu

Do utkání vstoupili lépe hostující hráči, lepším pohybem se dostávali více na dostřel Klimešovy branky a vznikla z toho i první šance, když Sirotovu střelu po přečíslení vyrazil domácí gólman. Ten se zaskvěl i při přesilovce vlastního týmu, když zblízka zabránil Kuskovi otevřít skóre.

Domácí nastartovala k ofenzívě pětiminutová přesilovka, když za faul na Percyho byl vyloučen do konce zápasu olomoucký Doktor. Vítkovičtí hokejisté uzavřeli soupeře v jeho obranném pásmu a jednu z mnoha šancí také přetavili ve vedoucí gól, když se trefil mladší z bratrské dvojice Bukartsů Rihards.

Úvod druhé třetiny vyšel lépe Vítkovicím, které vycházely z pevné obrany středního pásma a podnikaly rychlé brejky. Jeden z nich vyšel ideálně Zdráhalovi, který nedal Sedláčkovi šanci.

Hostům stačilo 51 sekund ke snížení stavu: Anděl našel v mezikruží volného Rašnera a sváteční střelec našel skulinku v Klimešově brance a vsítil kontaktní gól.

Hra získala spád, dění se rychle přelévalo z jedné třetiny do druhé. Ve 29. minutě trefil hostující Rutar tyčku. Skóre se však měnilo na druhé straně. Při obléhání Sedláčkovy branky se zblízka prosadil Claireaux a vstřelil svůj druhý gól v sezoně. Francouzský útočník byl při chuti, o dvě minuty později využil dalšího nedůrazu v olomoucké obraně a zblízka počtvrté rozjásal ostravské tribuny.

Hanákům nešlo upřít snahu o korekci výsledku, ale doplatili na nedisciplinovanost. Za šest hráčů na ledě musel jeden olomoucký hokejista na trestnou lavici, početní výhodu využil Roberts Bukarts, čímž dostal domácí do ještě větší herní pohody.

Ta se projevila bezproblémovým ubráněním přesilovky hostí a využitím vlastní početní převahy, když se v 55. minutě premiérově v ostravském dresu trefil Yetman. O konečné skóre s nádechem debaklu se postaral dvě minuty před koncem Kalus. Vítkovice porazily Olomouc pošesté v řadě v domácím prostředí.

Ohlasy trenérů

David Bruk (Vítkovice): „Do zápasu jsme nevstoupili dobře, první třetina pro nás byla velmi náročná. Soupeř nás k ničemu moc nepouštěl a měl i lepší pohyb. Prvních deset minut byla Olomouc jednoznačně lepší. Nás ve hře držel brankář Klimeš. Potom jsme se dostali do hry pětiminutovou přesilovou hrou a druhá a třetí třetina už šly za námi. Pomohli jsme si přesilovkami, a když jsme trošičku odskočili, tak už jsme měli ve hře určitou lehkost a vycházelo nám v podstatě všechno.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Z naší strany snesla nějaké měřítko pouze první třetina. I když jsme hráli sedm minut oslabení a bylo to 0:1. Ve druhé třetině jsme ještě snížili na 1:2, ale potom byly Vítkovice lepší. Hlavně byly silnější v soubojích a od toho se odvíjelo ostatní. My jsme skoro nebyli na puku. Náš výkon ve druhé a třetí třetině byl opravdu hodně špatný a musíme se zlepšit.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:36. Ri. Bukarts, 22:19. Zdráhal, 30:03. Claireaux, 32:47. Claireaux, 46:06. Ro. Bukarts, 54:28. Yetman, 58:02. Kalus Hosté: 23:10. Rašner Sestavy Domácí: Klimeš (Pařík) – Percy, Košťálek, Auvitu, Demel, Mikuš (C), L. Kovář, Marcel – Abdul, Yetman, Nellis – Bambula, Barinka, Zdráhal (A) – Ro. Bukarts, Hladonik, Ri. Bukarts – Kalus (A), Claireaux, Lednický – Hašek. Hosté: Sedláček (Machovský) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Rutar, Řezníček, Švrček, Rašner, Škůrek – Káňa (A), P. Musil, Orsava – Plášek, Kusko, Navrátil – Fridrich, Nahodil (A), Kohout – Kunc, Anděl, Doktor. Rozhodčí A. Jeřánek, F. Vrba – L. Rampír, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 479 diváků