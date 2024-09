OLEsen, OLÉ! Dynamo propadlo s Motorem. Kouč: Chyběla mi nasr…

Vášeň a odhodlání Motoru vrchovatě převýšily studený výkon Dynama, ve vyprodané Budvar aréně se rozhostil kravál jako po postupu v play off. Zarputilí budějovičtí hokejisté ovládli bitvu 6:1 po vysokojakostní šichtě, zatímco v Pardubicích si musí nahlas říci, že tudy cesta nevede. Z bravurní týmové lopoty Jihočechů vysvitl hattrick Nicka Olesena. „Už první třetina byla skvělá, věděli jsme, co chceme proti soupeři hrát, a plán nám vycházel do puntíku,“ liboval si dánský střelec.

V čase 15:24 svítilo na kostce 3:0, což bylo o dost víc, než by si i ti největší optimisté vysnili. Motor rozjel sezonu výhrou nad Vary 3:0, jenže v pátek se mu vůbec nepovedl výjezd do Třince (0:4) a proti Dynamu potřeboval ukázat pravou tvář s tím, aby to nezůstalo bez bodu. Touha svalit soka z Motoru úplně čišela, hosté působili mdle a jako alibi neobstojí ani absence marodů Lukáše Sedláka , Tomáše Zohorny a distancovaného Andreje Šustra.

Poražení se po utkání zavřeli v kabině, hlavní kouč Marek Zadina měl proslov a na tiskovou konferenci nepřišel, místo něj dorazil asistent Vít Černohous. Mluvil k věci, neschovával se prázdné fráze. „Od začátku jsme zápas nechytli. Vadí mi, že nám chyběla hladovost, odhodlanost a s prominutím nasranost v tom smyslu, abychom každý souboj v každém střídání vyhráli. Když už se nám povedlo nabalit na sebe dvě, tři lepší střídání, sami jsme se herní či osobní nedisciplinovaností zase dostali zpátky do toho, do čeho jsme nechtěli,“ zlobil se Zadinův parťák. Měl recht.

Jasně, může se vám nepovést první třetina, nechytíte úvod a jste rádi, že zazni klakson na přestávku. Abyste si v kabině uvědomili, že tahle dieta na rozpumpovaného rivala neobstojí. Každý očekával, že do druhého dějství naskočí úplně jiné Dynamo. A spletl se. Po necelé minutě Nick Olesen zvedal ruce potřetí po efektní otočce a Romana Willa vyslal na střídačku. Skóre 4:1 zůstávalo dlouho neměnné, přičemž pro hosty mohlo být i hůř, šance domácích neustávaly.

Zasloužené gólové bonusy dorazily ve třetí části. Skvělé bylo, že Motor odmítl dojet do cíle na neutrál a dál setrvával v módu play off, prahnul po cenném triumfu a ještě ho s gustem šperkoval. „Prostě jsme předvedli dobrý hokej a po celou dobu,“ těšilo Olesena. Nepopíral, že za hattrick je hodně rád. „Jsem šťastný, že jsem týmu přispěl i porcí gólů, vždycky je to zábava trefovat cíl. Ale ze všeho nejdůležitější je předvedený týmový výkon. A ten byl perfektní od začátku do konce. Navíc proti vynikajícímu soupeři,“ cenil si.

Čihákova družina bavila vtipnými a účinnými výměnami pozic v ofenzivní zóně, díky čemuž se hráči dostávali ke střelám z výborných pozic a mívali i dorážky. Tah na bránu, rána a připravenost na případné doklepnutí, takhle to má vypadat. Fanoušci žluté armády tuhle upřímnou snahu o plnotučnou zábavu od A do Z hlasitě kvitovali, došlo i na mexické vlny. „Neuvěřitelná atmosféra, zdejší fanoušci jsou jedni z nejlepších, jaké jsem kdy zažil,“ chválil publikum Olesen.

Teď jde o jedno: dokáže vítěz podobné divadlo předvést i příště v Olomouci? „Je to otázka udržení koncentrace a motivace. Dobré hráče a tým dělá konstantní výkonnost, kdy nelítá nahoru dolů, není to svatba, pak pohřeb. Výkyvů se samozřejmě nevyvarujete, my se budeme na kluky snažit působit, aby tento výkon minimálně zopakovali,“ popsal druhý trenér Motoru Jiří Hanzlík.

Jeho pohledem se v neděli odehrálo vynikající představení. „Jsem tu sezonu a kousek, ale určitě šlo o jeden z nejlepších zápasů, co jsme tu odehráli,“ byl si jist. „Po Třinci jsme si k tomu něco řekli, nebyli jsme spokojení a tým perfektně zareagoval. Pokud přijede soupeř typu Pardubic, koncentrace hráčů je maximální. Je však skvělé, že hráči vydrželi hrát až do konce, neměli jsme výrazně hluché pasáže,“ pochvaloval si.

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE