Lantoši válí. Že se od něj dost čeká? Diamanty vznikají pod tlakem

Filip Pešán využívá Róberta Lantošiho na začátku sezony hodně. V každém ze tří zápasů šel útočník Liberce přes 20 minut, v každém bodoval. Jakmile se dostane ke svému průletu do třetiny, tak se můžete jít modlit, nebo držte palce brankáři. Slovenský dravec rozšířil paletu ofenzivní palby. Umí a dokazuje to už od prvního kola, při výhře v Hradci po nájezdech 4:3 dával třetí gól svého týmu. „Tým vypadá skvěle,“ líbí se mu kolem Ještědu.

Hodně se od vás čeká a vysoké nároky plníte. Zabydlel jste se v Liberci rychle?

„Věděl jsem, proč sem jdu. Byl jsem tak nastavený a jsem tak nastavený dál, chci týmu pomáhat k bodům. Těší mě, že takhle dovedu přispět a věřím, že to bude pokračovat a my budeme sbírat výhry jednu za druhou.“

Máte rád tlak, že se od vás hodně žádá?

„Říká se, že diamanty vznikají pod tlakem. (usměje se) Není to tak vždycky samozřejmě. Je náročné, když od vás okolí něco očekává. Ale zase už mám dost zkušeností, abych takový tlak dokázal zvládnout. Jsem tady od toho, abych dával góly a připravoval je a chtěl bych to plnit.“

V neděli v Hradci chvíli vedl soupeř, pak vy, góly padaly v oslabení i při přesilovkách. Byl to hodně divoký zápas?

„Většinu zápasu byl Hradec u nás v třetině, což se dalo čekat, když ještě neměli ani jede bod. My jsme hráli dobře kompaktně dozadu. Škoda gólu, který jsme dostali v naší přesilovce, díkybohu jsme ho dali zpátky i my a vyhráli v nájezdech. Výborný výkon podal v bráně Kvaky.“

Bez jistého brankáře se s Hradcem, který pálí rád hodně, se obejít nedá. Je to tak?

„Ano, víme, že mají hodně bruslivý systém. Napadají vás ve třech, těžko se dostáváte pod kontrolou nějak s pukem ven. Jejich nátlaková hra dovede být hodně těžká, když nedostanete kotouč ven. Hodně i pomohlo, jak jsme si pomáhali a ještě hodně střel se povedlo zblokovat. Vážně skvělý výkon.“

Vaše sestava se pomalu přesouvá na marodku. Před zápasem chybělo pět lidí, postupně odstoupili ještě Vlach a Ryšavý. Kalí tyhle problémy trochu radost z výhry?

„S tím se musíme nějak vypořádat. Samozřejmě, že chybí každý kluk. Ale zase, kdo do sestavy přijde, chce ukázat, že na ni má. Bojuje o místo, o to pak ve výsledku jde. Kdo dostane šanci, musí odvést stoprocentní výkon.“

Dovedete přiblížit, jaký pocit zatím máte z vaší nové liberecké party?

„Tým vypadá skvěle. Jo, trápí nás trochu marodka, zraněných je dost, ale až se všichni vrátí, budeme pro každého soupeře hodně nepříjemní.“

Dvě výhry ze tří zápasů pošlou do kabiny trochu klid?

„Trochu nás mrzí ztracený zápas s Vítkovicemi, ale tam se už nemá cenu vracet. Jedem dál, sezona jede strašně rychle, zápasy skáčou jeden za druhým. Musíme zregenerovat a jde se dál.“

