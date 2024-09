Pardubice po výbuchu s Motorem: Hazardujeme se značkou. Takhle ne!

V září se medaile nerozdávají, všechno si teprve sedá, po třetím kole nemá smysl tasit příkré soudy. A to ani po nečekaně drsné porážce. Tohle všechno je pravda. Jen jde o to, že si v Pardubicích nesmí myslet, že se vše samo vystříbří silou našvihaného kádru. Protože nejen výsledek, hlavně nedělní produkce Dynama v Českých Budějovicích (1:6) byla obřím zklamáním. Však to znáte: Může se prohrát, ALE…

A právě za tím ALE se skrývá nemalé nebezpečí, neboť Východočeši pro obrat v zápase rozhodně neudělali vše. Ani rychlé manko 0:3 v 16. minutě hosty nevyprovokovalo k radikální změně chování a přístupu. Až příliš rychle Zadinovi chráněnci opatřili svůj mdlý a matný výkon nálepkou STANE SE, jdeme dál, příště budeme lepší.

Takhle: Nejde říci, že by se na to pardubičtí hráči vykašlali, šlo však zřetelně vidět, že do námahy nedali maximum a strop svých možností. To by jejich zájem o zvrat vypadal jinak.

Nikdo však nezavelel, nikdo se nepustil do provokací, nikdo se nenaštval, nikdo si nešel pro bolest, nikdo nepřeřadil. „Ještě jsme měli dvě třetiny k tomu, abychom výsledek otočili. Ale fakt jsme nehráli dobře, ani šance jsme si moc nevytvářeli. Zkrátka nevydařený zápas,“ hodnotil obránce Peter Čerešňák.

Najednou vám došlo: tady chybí Lukáš Sedlák.

Jenže to je špatně, v tak nabité soupisce nemůžete naříkat na absenci zraněného pracanta, co se neumí vzdávat a dokud to jde, navrtává soupeře fyzicky i mentálně. Jenže bez něj byli Pardubičtí naprosto bezradní. Třeba Romanu Červenkovi to na centru nesedlo.

„Samozřejmě, že nám Sedlo chybí, ale musíme si poradit i bez něj. Celkově to nebyl dobrý výkon, musíme si to vyhodnotit, podívat se na to, protože tohle se nesmí opakovat. Hazardujeme se značkou,“ nechodil Čerešňák kolem horké kaše.

Mimochodem, defenzivní složka Dynama nepůsobila vůbec dobře. Nesčetněkrát zarazila prostupnost, měkkost, pomalé přistupování a celkově hromada špatných rozhodnutí ve vlastní třetině, na čemž samozřejmě nesou částečnou vinu i útočníci.

Nabitý kádr si musí poradit i bez opor

Faktem je, že nadšení Jihočeši si z ofenzivní zóny udělali obývák, kde si dovolovali až nechutně. Nechutně vzhledem k reputaci jednoho z hlavních favoritů na titul. A ještě jednou nechutně proto, že pardubičtí beci jsou vesměs téměř dvoumetroví chasníci. S mrštnými budějovickými vosami však měli obrovské trable a pouštěli je tepnami až k srdci, tedy k Romanu Willovi. Na dotek a bez úhony.

Jiná věc je, že hráči Motoru fungovali bezvadně, jako v sedmé bitvě play off, od první do poslední vteřiny fárali, klobouk dolů! Nicméně zopakovat nedělní představení i příště, nebo dokonce párkrát po sobě není příliš reálné. Ale i kdyby měli Čihákovi svěřenci ubrat pár procent a držet tuhle konstantní linku, pořád bude řeč o velmi dobrých výkonech, za které potečou body.

Což odsouhlasil i Peter Čerešňák. „Hráli výborně, přitom jednoduše a fungovalo jim to. Byli za to odměnění, zaslouženě vyhráli. Mně se to nehodnotí dobře, z naší strany tam bylo velmi málo dobrých věcí, zaslouženě jsme prohráli. Nebylo to ono ve hře pět na pět ani při hře speciálních týmů. Je na čem pracovat, musíme se zlepšit do dalšího zápasu,“ připojil oceňovaný hráč, jenž je v početní převaze považovaný za jednoho z nejlepších, ne-li nejlepším zadákem extraligy.

Pondělí v pardubickém klubu bylo všechno jenom ne šťastné a veselé.

Čerstvý výbuch zkrátka nejde jen tak přejít.

Nová sezona bude pro všechny náročnější než kdy dříve, na tom se shodnou úplně všichni. „Je to poučení, ale už minulý rok platilo, že se dal každý porazit a s každým i prohrát. Každopádně ve výkonu v Budějovicích nebylo nic. Každý musí začít u sebe a zlepšit každou svou stránku,“ uvědomuje si slovenský reprezentant.

V Dynamu zároveň potřebují najít optimální polohu dojezdu nedělní bídy. Nebrat ji na lehkou váhu, taky však brát v potaz, že nejde o konec světa. O datu v kalendáři už byla řeč. A hlavně, rychlý skok do sezony pokračuje hned v úterý dalším mistrákem s Mladou Boleslaví.

Světe, div se, s týmem, který je v tabulce výš…

„Je výhodou, že zápasy jdou rychle po sobě, máme možnost Budějovice rychle odčinit. Věřím, že nejbližší zápas zvládneme a odrazíme se od něj. Musíme se k neděli vrátit, podívat se na detaily, zároveň to i hodit za hlavu, proti Bolce se musíme vyvarovat chyb, které jsme dělali a celkově zlepšit výkon,“ vzkazuje Peter Čerešňák příznivcům Dynama, že kabina udělá vše pro nápravu a návrat do obvyklých kolejí.

