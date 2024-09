1, 2, 3… Hattrick Dána srazil Dynamo. Motor má fakt sílu, těší Olesena

Fantastický zápas před plnou arénou. Jednomu z favoritů ligy jste uštědřili debakl. Tohle asi muselo bavit, že?

„Bylo to neuvěřitelné. Skvělý zápas, skvělá atmosféra. Fanoušci byli neskuteční, hodně nám pomohli. Tým předvedl fantastický výkon. Doufejme, že takto budeme hrát i nadále. Plnili jsme plán, který jsme si na Pardubice nastavili, a vyšlo to. Gólman nás podržel, jeho zákroky nás držely po celý zápas ve hře.“

A váš hattrick během 21 minut. Jak jste si užil oslavy před vyprodanou halou?

„Dát hattrick před vyprodanou je něco úžasného. A ještě proti tak silnému týmu, jakým jsou právě Pardubice. Pomohl jsem mančaftu velkou měrou. Celý zápas jsme ale hráli jako jeden tým.“

Pardubice mají skvělé hráče na všech postech. Jak jste přistupovali k jejich hře?

„Mají skvělý tým. Proto jsme si řekli, že nesmíme podcenit začátek zápasu. To jsme splnili. Pokyny od trenérů jsme plnili do puntíku. Vyplatilo se.“

Hádám, že v plánu bylo chytit hlavně začátek utkání. Je to tak?

„Je to jedna z nejdůležitějších pasáží hry. Podařilo se nám rychle vstřelit gól. Zejména jsme se chtěli poučit z prohry s Třincem (0:4) a jsme rádi, že jsme to odčinili.“

Odčinili jste sice porážku, ale také zvládáte náročný los soutěže. Ve čtvrtek vás čeká Sparta. Je to povzbuzující?

„Los máme těžký. O to víc je důležité je na startu soutěže obstát, což se nám proti Pardubicím povedlo. My se od toho chceme odrazit. Je výhodou, že ihned poměříme síly s favority ligy, více se semkneme. Ale není to jen těchto týmech. V celé lize jsou vysoce kvalitní soupeři.“

Bylo vidět, že i defenzíva pracovala na jedničku. Pavel Pýcha se obětavě vložil do Červenkovy střely. Pomohl vám i tento důležitý aspekt ke zvládnutí utkání?

„Rozhodně. I takové věci značně přispívají k úspěchu. Bojujeme jeden za druhého a tady je výsledek.“

V osmé minutě úvodního dějství jste měli na kontě už deset střel, na jejím konci dokonce sedmnáct. Na startu druhé třetiny jste přidali čtvrtý gól. Splnila střelecká aktivita svůj účel?

„Ano, chtěli jsme hrát naprosto stejně jako v první třetině. Gól na startu další třetiny nám moc pomohl.“

Pardubice jsou schopné stáhnout gólová manka. V závěrečné dvacetiminutovce jste se prosadili na jejím začátku a vedli už 5:1. Bylo rozhodnuto?

„Pátý gól rozhodl utkání. Za stavu 3:1 to bylo otevřené. Po dalších dvou brankách už nebylo co řešit. Důležité je, že jsme zápas odehráli bez sebemenšího zranění. Od začátku do konce jsme nevypustili jediný souboj, a proto utkání dopadlo tak, jak dopadlo. Pardubicím jsme ukázali naši sílu a vytrvalost.“

Dynamo má ve svém kádru kapitána českých mistrů světa Romana Červenku. Po čtyřech měsících od MS v Praze jste proti sobě opět nastoupili. A ne poprvé. Jak těžké je zápolit s takovým zkušeným borcem?

„Není to jednoduché. Je vidět, že to má pořád v sobě. Dobře si ho pamatuju.“

A v 38 letech.

„Je opravdu úctyhodné, jak si ve svém věku počíná. A na takové úrovni. Moc často se to nevidí. Ne nadarmo hrál takovou dobu v zahraničí.“

Odehrál jste zatím pouhá tři utkání v české extralize. Jak na vás působí její styl?

„Je hodně rychlá, hráči hodně bruslí. Zatím si zvykám, ale myslím, že to zvládám.“

