Kaše: Skáčeme po sobě i na střídačce. Verva vládne i bez beků, forma v útoku

Třetí zápas, třetí výhra. Litvínov na začátku sezony zase chytil správný drajv. V neděli otočil doma zápas s Kladnem, v němž dohrával jen s pěti obránci. Zůstal jediný bez ztráty bodu a vyhřívá se na střeše extraligy. „Vypovídá to o charakteru týmu. Jsme rádi, jak jsme do extraligy vstoupili. Ale brzdil bych, chce to pokoru, zůstat při zemi,“ připomněl trenér Karel Mlejnek.

Loni v úvodu soutěže pokořila Verva jedenácti výhrami v řadě klubový rekord. Teď má tři. V pátek s přehledem zvítězila v Plzni, proti dobyvačným Rytířům se Litvínov hodně nadřel. Zmeškal prvních pět minut utkání, ale vedl. V prostřední části soupeř otočil skóre.

„Nezachytili jsme úvod, byť jsme se připravovali. Kladno předtím odehrálo excelentní zápas se Spartou, my si vyhodnotili proč. Promluva byla jasná. Po sobotním tréninku a v neděli ráno před utkáním znovu. Ale věci, které jsme si řekli, se nedodržely. Nakonec rozhodly přesilovky, ale určitě jsme nebyli lepší. Bylo to dané i kvalitou soupeře. Nechci hodnotit, nejsem u toho, ale tohle bylo nejlepší Kladno za poslední tři roky, co jsem se vrátil do extraligy,“ ocenil kouč Mlejnek.

V obraně nemůže od začátku počítat s Baránkem a Gajdošem, během duelu s Kladnem odpadli ještě Czuczman a Michal Hrádek, zapůjčený v nouzi z Pardubic. I on se zranil, když si v pádu přisedl nohu. Po zákroku u mantinelu se těžko zvedal z ledu, ještě se vrátil, ale pak už to nešlo.

Oslabený tým si přesto dokázal poradit. „Svědčí to o ohromném charakteru. Paradoxně měl soupeř nejvíc příležitostí na začátku, kdy jsme ještě hráli kompletní. Musím smeknout před všemi pěti obránci, kteří utkání dohráli. Co předvedli, bylo hodně dobré. Zkušenosti dvou nejostřílenějších beků byly extrémně znát. V útoku zatím nemáme některé kluky v top formě. Oni ji tedy mají, ale ne úplně top. Perou se s tím však velmi dobře. Kdo utkání viděl, asi se nemusí bavit dál,“ usmál se litvínovský trenér.

Snový začátek ročníku

„Třetí výhra v řadě, super start do sezony, v jaký jsme ani nedoufali. Ale strašně jsme si ho přáli,“ liboval si útočník Ondřej Kaše. Zatím co utkání, to gól. Mistr světa z Prahy se trefil proti Hradci Králové, v Plzni i proti Kladnu. S pukem objel zezadu branku, vynořil se u tyče a dal věšák do vikýře.

Jiní na první zásah čekají. Čárku za asistenci si připsali Petr Koblasa, v minulé sezoně nejlepší střelec týmu (24 gólů), Nicolas Hlava (22) či David Kaše (14). Ale rvou se, šance měli. Třeba Hlava v zápase proti Kladnu za jedno střídání stihl vypálit směrem na bránu i třikrát a měl několik jedovatých dorážek. V přesilovce čtyři minuty před koncem moc nescházelo a autorem vítězné branky byl on. Tečovaný kotouč však přeplachtil horní tyč.

„Budu se opakovat. Myslím si, že je úplně jedno, kdo góly dává. Důležité je, že máme devět bodů ze tří zápasů,“ prohlásil Ondřej Kaše. I v nové sezoně je ho pořád plný led. Jeho přínos pro Litvínov je neoddiskutovatelný. Ondřeje Kašeho, jemuž u branky asistoval jeho bratr David, je i v nové sezoně plné hřiště, se třemi zářezy je nejlepší v týmu. A to se nezbavil choutek občas v dobré pozici místo střely hledat spoluhráče.

Vlna euforie z minulé sezony se převalila do nového ročníku, Litvínov vládne extralize. Co může přijít přijde, až budou všichni hráči v top formě? Trenér Mlejnek raději brzdí. „V Plzni jsme předvedli dobrý týmový výkon, proti Kladnu to určitě nebylo ono. Musíme stát pevně na zemi. Mančaft prohraje dvě, tři utkání za sebou a je to zase úplně jinde. Víme, s čím se potýkáme, nebude to jednoduché. Extraliga je vyrovnaná. Ale je bezpochyby dobré se chytit hned na začátku,“ pravil.

„Určitou roli hraje lehké štěstí. Taky si za tím jdeme. Tým táhne za jeden provaz. Když dáme gól, skáčeme po sobě i na střídačce. Skvěle nás podporují fanoušci. Všichni jsme si vědomí, že pokud nebudeme hrát týmově, neuhrajeme nic,“ zdůraznil Kaše.

