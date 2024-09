Body v pytli, pískot pro Jágra. Co chcete slyšet? reagoval Kaše na zákrok

Po třetím kole zůstali jediní bez ztráty bodu a usedli na vrcholu tabulky. K nástupu do rozhodujícího obratu zatroubil Ondřej Kaše, skóroval zatím v každém zápase. Vítěznou trefu na 3:2 zasadil Matúš Sukeľ tři minuty před koncem. Ale Litvínov nebyl v zápase plném emocí a ostrých střetů lepší než Kladno. „Nezachytili jsme úvod, i když jsme se na to chystali. Soupeř po šesti minutách mohl klidně vést o tři branky,“ přiznal trenér Karel Mlejnek.

Někdo klečel, někdo kroutil hlavou, body v pytli. Kladno porážka musela bolet. Jaromír Pytlík mohl přitom být hrdina. Z brejku dal napodruhé první gól Rytířů, když čekal za bukem a brankář domácích Tomek mohl mlátit holí o led, jak chtěl. Stejně obraně utekl. Jenže čtyři a půl minuty před koncem byl 23letý útočník vyloučen za hrubost. Z této přesilovky zasadil Litvínov smrtící úder.

„Velká škoda, chtěli jsme vyhrát. Na druhou stranu je pozitivní, že můžeme hrát s kýmkoli. Škoda konce, měli jsme si to pohlídat. Mrzí mě, že jsem byl vyloučený takhle pozdě v utkání. Nic extra jsem neprovedl, chtěl jsem napadat a nemohl se tam přes hráče dostat,“ vracel se Pytlík.

Jen žádný stres. Kladno o víkendu zaskočilo nejprve vypuštěnou Spartu. Pak se chtělo vytáhnout i na rozjetý Litvínov, jenž zahájil sezonu dvěma výhrami. Proč by ne? Může si na něj věřit, v uplynulém ročníku sebrali Rytíři chemikům sedm z možných dvanácti bodů.

K páteční výhře nad pražským obrem přispěl gólem 52letý Jaromír Jágr. Na Hlinkově stadionu si málem připsal asistenci na druhý kladenský zásah. Ale našly se i jiné důvody, proč si ho všímat. Pískot obecenstva si vysloužil nejprve diskusí s rozhodčími po sporném icingu, byť není kapitán ani asistent. V 7. minutě sundal u mantinelu Michala Guta, který se skácel na led a utrpěl tržnou ránu v obličeji. Při Jágrově trestu šli domácí poprvé do vedení.

Kladno soupeře slušně mastilo, důraz na pohyblivé Krušnohorce platil. Když Rytíři v početní výhodě otočili střelou obránce Pietronira na 1:2, prošlo Jágrovi nedovolené bránění Ondřeje Kašeho. Ten se pak domáhal trestu.

„Co chcete slyšet? Peníze dám raději do klubové kasy, než bych něco platil. K tomu bych se moc nevyjadřoval. Ani si nemyslím, že by nás tenhle moment nabudil. Po druhé třetině jsme si v šatně něco řekli a třetí jsme odehráli hodně dobře. Zasloužili jsme si výhru,“ reagoval Kaše

První gól za Vervu vstřelil Filip Sandberg. V závěru prostřední třetiny mohl přidat druhý, jenže vynikající Štěpán Lukeš jeho pokus vystihl betonem. Zákrok večera. „Měl jsem to dát, mířit výš. On byl příliš rychlý,“ řekl švédský útočník. Vyjádřil se i k Jágrovi. „Předvedl pár velmi dobrých nahrávek, má dobrý přehled. Líbí se mi jeho síla na puku a dlouhý dosah. Bylo boží proti němu nastoupit. Je sranda, že pořád hraje hokej. Třeba to dokážu taky, ale nejspíš ne,“ usmál se.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:30. Sandberg, 48:20. O. Kaše, 56:46. Sukeľ Hosté: 24:29. Pytlík, 33:01. Pietroniro Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Zeman, Czuczman, McIsaac, Zile, Polášek, Hrádek, Baláž – Sandberg, Sukeľ (C), Koblasa – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Pekař, Gut, Maštalířský – Havelka, Jurčík, Berka. Hosté: Lukeš (Brízgala) – Mendel, Ticháček (A), Šenkeřík, Pietroniro, Hanousek, Nemčík, R. Jeřábek – M. Procházka (A), Hults, Tralmaks – Jarůšek, Melka, Smoleňák (C) – Pytlík, Filip, Jágr – Strnad, Bláha, Straka – S. Redlich. Rozhodčí Pražák, Mejzlík – Frodl, Ondráček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5577 diváků