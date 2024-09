Další poklad z Varů. Kdybych se flákal, mám smůlu, říká talent Čihař (17)

Vždycky se vede debata, jak je těžké skočit v mladém věku mezi dospělé. V čem je to největší dřina pro vás?

„Za mě dvě věci. Síla, proti které jdete, je neskutečná. Poznáte, že máte na druhé straně najednou chlapy, skok do áčka je velký. A právě ještě zkušenosti, umí si počkat, dobře si najet, dostat vás tam, kam potřebují.“

Vy teda taky nejste úplný drobek. Někde kolem 85 kilo je pořád málo?

„Jenže jak hrajete dospělý hokej nějakou dobu, je znát, že svoje tělo a sílu umíte použít. Bek si třeba dovede na útočníka počkat, proto nemáte tolik šancí. S tím souvisí, že když se do ní dostanete, musíte ji umět zase proměnit.“

Štve vás, že někdy vidíte cestu, tušíte, že dovednostmi na beka stačíte, ale on vás nalákal do své pasti, takže jste ve výsledku udělal, co chtěl?

„To se taky stane, načte mě. Cesta z toho ale je, nesmím se ničeho leknout, hrát víc na puku a bude to dobrý. Důležité taky je si vzít z té situace ponaučení, abych byl příště chytřejší já a rostly zase moje zkušenosti.“

V přípravě vás Pavel Patera dával vedle Jiřího Černocha. Dobrá škola, co?

„Škola i čest. Od něj si mám určitě co okoukat, navíc vedle něj můžu hodně vyrůst, to si uvědomuju. Hrozně mi pomáhá, nabádá mě, abych hrál na puku, nebál se. Říká mi, že nejhorší, co můžu udělat, je, že se začnu jako mladý hráč bát. Dává mi, jak se říká, správný ego.“

Vymáchá vás taky v nějakém fórku?

„Jo, partu máme dobrou, fórky jedou každý den.“ (usměje se)

Nejmladší je musí umět přijmout?

„Přesně, ale vždycky je to v nějaké míře. Kluci dobře vědí, kam mohou jít, je to sranda, která do hokejové kabiny patří.“

Minulou sezonu jste ochutnal dospělou extraligu. Teď je cílem do ní patřit?

„Ano, minulý rok jsem jen nakouknul, což mi hodně otevřelo oči. Teď to vypadá, že by se mnou trenéři mohli... No, je to jenom na mně, jak budu na sobě makat.“

Je benefit, že se s Pavlem Paterou dobře znáte z reprezentační sedmnáctky?

„Je, jsme na sebe zvyklí. Tohle malá výhoda je, ale pan Patera je férový člověk, stejně u něj bude hrát jen ten, kdo na sobě maká. Kdybyste se flákal, máte smůlu.“

Vary historicky dávají mladým hráčům šanci. Sníte třeba někdy o tom, že to u vás poletí jak s Jiřím Kulichem?

„Kdo by nesnil. (usměje se) S Jirkou jsem ve spojení, naše cesty jsou zatím hodně podobný. Oba jsme byli v Chomutově, pak přešli do Varů a měli jsme ve stejném věku nějaké starty za áčko. Takže doufám, že to takhle půjde dál.“

Dost hráčů z reprezentační osmnáctky chodí v létě po Hlinka-Gretzky Cupu do Ameriky. Proč jste si vlastně vyhodnotil, že dospělý hokej je teď lepší cesta?

„S rodiči i s agentem jsme si řekli, že mě dospělý hokej připraví lépe než kanadská juniorka. Nabral jsem nějaká kila, minulý rok mi otevřel oči, na čem pracovat. Vidím to teď jako lepší cestu, že se můžu porovnávat s dospělými. Snad mi to pomůže.“

Kdybyste vážil 70 kilo, přemýšlíte jinak?

„Přesně, to by byl ohromný rozdíl.“

Dovedl byste přiblížit, jak by měl vypadat váš rozvoj ve Varech, aby to nebylo jen o tréninku s áčkem a domů?

„Měl bych mít ve Varech ledy s panem Pacinou podle toho, jak bude čas v extralize. Jinak po tréninku zůstáváme na ledě s mladšími kluky, kdy děláme rozvojové věci.“

Pan Pacina je Tomáš Pacina, který trénoval reprezentaci žen a nedávno byl na nováčkovském kempu Toronta?

„Ano, ten nám tady hodně pomáhá. Další skvělá věc, kterou tady ve Varech máme, abychom se mohli posunout.“

Jak jde s tímhle režimem dohromady škola?

„Ve Varech jsem byl na sportovním gymplu, ale jak se přecházelo z dorostu do juniorky a do A týmu, nedalo se všechno stíhat. Áčko trénovalo ráno, juniorka dopoledne a odpoledne, dorost večer. Neměl jsem moc prostoru se chystat do školy, tak jsme doma domluvili, že půjdu do Litoměřic na soukromou školu.“

Já se nejdřív lekl, že jste se domluvili, že školu zaklapnete.

„Ne, to vůbec. Pořád je potřeba myslet na to, že se může něco pokazit. Rodiče mi vždycky tlučou do hlavy, že minimálně maturitu si musím udělat, ať se děje cokoli.“

Karlovarští hráči U18 za posledních pět let / zápasy

Jiří Kulich 57 Vojtěch Čihař 9 Matteo Kočí 7 Dominik Rymon 4 Matyáš Adámek, Filip Krajčík 3 Robin Sapoušek, Vít Záhejský 2 Robert Bačo, Lubomír Kupčo, Matyáš Vrána 1

