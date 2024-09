Novotný (16) je silnější. Pozice? V Hradci si ji musí vydřít, OHL v záloze

Hradec má v kádru hráče, kterého od doby Filipa Hronka nemohl nabídnout. Adam Novotný je šestnáctiletý střelec, který už teď váží skoro 90 kilo a je nachystaný na dospělý hokej. Potenciál by měl mít na 1. kolo draftu NHL, ale zatím hraje podstatně méně než při svém rozjezdu v Česku Martin Nečas s Jiřím Kulichem. „Vím, že musím bojovat, abych si získal místo a udržel si ho,“ popisuje svoji pozici. O pevné místo hraje ještě o rok dřív, než ho získali Nečas s Kulichem.

Alarm! Extraliga sice dává šanci talentovaným teenagerům, ale nehrají moc. Nedostávají se do velkých rolí, nerozhodují zápasy. Pryč s nimi, hned do Ameriky, tohle jim nic nedá. Logický pohled, který ihned naskočí, když se podíváte na cestu Adama Novotného, šestnáctiletého útočníka, který vyrostl v Hradci a teď nastupuje za Mountfield.

Jde o hráče, který může jednou mířit hodně vysoko. Pokud... Ano, pokud rozbalí potenciál, který v sobě nese. Úroveň Martina Nečase nebo Jiřího Kulicha? Může být.

Jedno všechny tři spojuje, vrátili se z Memoriálu Ivana Hlinky, kde patřili k ústředním postavám českého týmu do osmnácti let. Když Nečas rozjížděl v Kometě plnou extraligovou sezonu, v prvních pěti startech jen jednou spadl pod deset minut, dostával hodně prostoru na přesilovkách, klidně i šest minut v zápase. Pro Kulicha platilo to samé.

Novotný se ani jednou přes deset minut nedostal, v početní výhodně nehrál ani sekundu, i když Mountfield zatím zrovna zabijácky nevypadá. A taky na generálního manažera Aleše Kmoníčka prší v jeho fóru otázky, jestli mu