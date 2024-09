Pardubice po debaklu naskočily, byly ale krušné chvíle. Pomohl Vomáčka

První zápas v extralize od začátku a hned parádní číslo. Tomáš Vomáčka se ukázal jako slibný parťák k Romanu Willovi. Po zápase si někdejší prospect Nashvillu poklepal všechny tyče a mazal se radovat s týmem. „Jsem nadšený. Moc jsem si zápas užil, kluci mi pomohli a samozřejmě máme moc velkou radost, jak všechno dopadlo,“ chrlil ze sebe rychle gólman. Jako kdyby zůstával pořád v režimu, že na něj za chvíli někdo vypálí.

Pardubice po debaklu v Českých Budějovicích 1:6 potřebovaly zápas s Mladou Boleslaví zvládnout. „Chtěli jsme napravit Motor, což se nám povedlo. Jsme spokojení,“ poznamenal kouč Marek Zadina.

Pohled do zelené prý uklidňuje, nejdřív to tak i vypadalo, že dresy soupeře hodily Dynamo do totálního klidu. Tomáš Zohorna vystřelil, dorazil a ještě jednou doklepl, až se puk zatoulal Janu Růžičkovi pod betony do sítě. Dál pak Boleslav jako kdyby lila do vlastní nádrže petrolej. Vyráběla hloupé pravidlové prohřešky, nakonec byla pro ni ale výhra, že devět minut na trestné vykoupila jen jedním gólem. Výsledek 2:0 pro Dynamo byl pro ni vlastně ještě zlatý.

„Ustrašený vstup do zápasu, ale strašně ustrašený,“ štvalo trenéra Richarda Krále. „Měli jsme dvě zoufalá střídání, kdy jsme jen čekali, až to tam spadne. Pak jsme si taky říkali, že je potřeba tady bez vyloučení. Ale do půlky zápasu jsme měli asi jedenáct minut v oslabení. To je tady smrtící,“ přidal. „První tři střídání stála za... Za nic,“ našel nakonec slušnou variantu bek Filip Pyrochta.

S takovou se čekalo, jak obr zapne a začne Boleslav trhat na kusy. Ve výsledku se ale dost nadřel.

Energií nadupaná zelená sestava stáhla na 2:2. Klika pro Pardubice, že je třináct sekund po vyrovnání dostal zase do vedení Peter Čerešňák, což se ukázalo jako klíčový moment.

Poprvé od začátku zápasu startoval v bráně Dynama Tomáš Vomáčka a stížnosti, že by se nudil, rozhodně nepsal. Jasně, v první třetině plné boleslavských vyloučení se musel nejdřív spíš bát, aby nechytil rýmu. Postupem času na něj ale stoupaly nároky. Musíš chytit všechno!

Když Dynamo prožívalo krušné chvíle a drželo hubený náskok ve dvou oslabeních, Vomáčka působil jistě, rostl. Když se pak otevřela dálnice pro Filipa Pyrochtu, který bez potíží projel středem pardubické pětky, gólman ho vybruslil a těsně před druhou pauzou udržel výsledek 3:2 pro Pardubice. Až pak Dynamo začalo sázet góly, postupně se zklidnilo a vrátilo se do sebevědomého módu. První extraligový gól si připsal Roman Červenka, když pálil při přesilovce z první.

„Od přestávky už to od nás bylo sympatické. Prohráli jsme s Pardubicemi, které hrály na jaře finále. Teď je potřeba dát hlavu nahoru, zpátky do práce,“ vybízel po zápase jeden z nejvýraznějších hráčů bitvy Filip Pyrochta. „Po prdeli příště musíme jezdit už od začátku,“ dodal.

