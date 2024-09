Vondráček zařídil obrat Dynama, Hradec poprvé slaví. Třinec má pouze bod

Mountfield HK - Kladno

Góly Domácí: 21:29. Pavelka, 36:41. Pour, 56:47. A. Novotný, 59:22. Perret Hosté: 22:21. Melka, 43:47. Hults Sestavy Domácí: F. Novotný (Škorvánek) – Freibergs, Blain (A), Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk, Mudrák – Perret (A), Estephan, Batna – R. Pavlík, Miškář, Jergl – Dmowski, Tamáši, Šťastný – A. Novotný, Štohanzl, Pour – Chalupa. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Nemčík, Hanousek, R. Jeřábek – Tralmaks, Hults, M. Procházka (A) – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – Pytlík, Filip, Jágr – Strnad, Bláha, S. Redlich – Straka. Rozhodčí Hribik, Zeliska – Štěpánek, Thuma Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5061 diváků

Dynamo předvedlo obrat ve Vítkovicích

Góly Domácí: 21:07. Barinka, 32:50. Barinka, 39:28. Nellis Hosté: 15:26. Radil, 49:24. Radil, 52:15. Kaut, 55:03. Vondráček Sestavy Domácí: Pařík (Klimeš) – Marcel, Košťálek, Auvitu (A), Demel, Mikuš (C), L. Kovář, Bialy – Abdul, Yetman, Nellis – Bambula, Barinka, Zdráhal (A) – Roberts Bukarts, Hladonik, Rihards Bukarts – Hašek, Claireaux, Lednický. Hosté: Will (Vomáčka) – Hájek, Čerešňák (A), Dvořák, Šustr, Vála, D. Musil, Houdek – Smejkal, Červenka (C), Kaut – R. Kousal, T. Zohorna, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Lichtag, Rákos, Herčík. Rozhodčí R. Šír, J. Ondráček – J. Ondráček, M. Zíka Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 5 847 diváků

Podkrušnohorské derby pro Vervu, Frodl střídal

Zápas začal ve velkém tempu, Západočeši otevřeli skóre kuriózně už ve 2. minutě. Útočník Kupčo nahodil puk zpoza branky a od útočníka Havelky se puk odrazil za záda gólmana Zajíčka. Vedení hostům vydrželo pouhých 10 sekund, domácí vyrovnali hned z prvního útoku po rozehrání. Koblasa se z křídla natlačil před Grígera a bekhendem překonal Frodla; nejlepší loňský střelec Litvínova se trefil poprvé v sezoně.

Hladoví domácí ještě do konce úvodní třetiny nasázeli další tři góly: Zeman skóroval bombou od modré čáry, Koblasa po ráně z prostoru mezi kruhy a McIsaac zblízka po pěkné akci Ondřeje Kašeho. Severočeši svého rivala v první části přestříleli 23:7, a kdyby Jurčík při sólu neorazítkoval jen horní tyčku, mohlo být jejich vedení ještě výraznější.

Do druhé třetiny se už místo Frodla postavil do karlovarské branky Hamalčík, letos poprvé v extralize. I on záhy kapituloval, to když nechytil švih Zileho zpoza levého kruhu. Prosadila se i Energie, její gól museli rozhodčí řešit u videa. Koffer se po buly natlačil před branku, vystřelil z úhlu a u tyčky, kde Zajíček nechal mezírku, si puk sám i dorazil.

Poslední dvacetiminutovka se odehrála už přece jen v klidnějším tempu. Fanoušci, kterých se sešlo přes pět tisíc, se i tak bavili. V závěru Zimním stadionem Ivana Hlinky obíhala mexická vlna a zněl skandovaný potlesk. Další gól už ale nepadl.

Góly Domácí: 01:43. Koblasa, 10:21. Zeman, 14:48. Koblasa, 18:04. McIsaac, 24:08. Zile Hosté: 01:33. Kupčo, 34:13. Koffer Sestavy Domácí: Zajíček (Petrásek) – Baláž, Zile, Zeman, McIsaac, Černý, Polášek, Beran – Sandberg, Sukeľ (C), Koblasa – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Pekař, Gut, Jurčík – Havelka, Jícha, Vopelka. Hosté: Frodl (21. Hamalčík) – Reunanen, Mikyska, D. Moravec, Jaks, Mamčics, Šalda, Plutnar – Gríger, Salsten, O. Beránek (A) – Jiskra (A), Černoch (C), O. Procházka – Čihař, Kofroň, Kupčo – T. Redlich, Šír, Koffer. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Hynek, Dědek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5 110 diváků

Kometa - Olomouc

Góly Domácí: 19:32. Marcinko Hosté: 26:55. Kunc, 43:38. Orsava, 47:02. Fridrich, 59:04. Kohout Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Bartejs, Ščotka, Beaudin, Holland, Gulaši, Ďaloga, Svoboda – Pospíšil, H. Zohorna, Flek (A) – Zaťovič (C), Cingel, Rachůnek – Konečný, Marcinko (A), Kos – Říčka, Kollár, Jedlička. Hosté: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Řezníček, Rašner, Rutar, Škůrek – Káňa (A), Kusko, Kohout – Fridrich, Nahodil (A), Navrátil – Kunc, P. Musil, Orsava – Anděl, Knotek, Ministr. Rozhodčí Cabák, Stano – Axman, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6624 diváků

Mladá Boleslav - Třinec

Góly Domácí: 20:58. Junttila, 25:40. Fořt, 49:08. Čajka, . Bernad Hosté: 06:13. Addamo, 44:35. Marinčin, 53:17. Hudáček Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), A. Čech, Bernad, F. Pavlík, Jánošík (C), Křepelka – Skalický, Fořt (A), Doležal – Buchtele, Čajka, Lakatoš – Junttila, Hradec, Rekonen – Dvořáček, Závora, Stránský – Malát. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin (A), Nedomlel, Kundrátek, Jank, Adámek, Mrtka – Daňo, Cienciala, Hudáček – Nestrašil, Vrána (C), Kurovský – Teplý, Roman, Addamo – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák – Sikora. Rozhodčí Šindel, Květoň – Lhotský, Hnát Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3521 diváků

Liberec - Plzeň

Góly Domácí: 26:07. Derner Hosté: 00:31. Söderlund, . Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Budík, Melancon, Ivan, Galvas, Derner (A), Petrovický, Aubrecht, Krutil – Faško-Rudáš, Filippi (C), Thomas – Flynn, A. Musil, Lantoši – Ryšavý, Jansa, Kelly Klíma – Zachar, Vlach (A), Handl. Hosté: Hrenák (Malík) – Rubins (A), Zámorský, Malák, Merežko, Kvasnička, Dujsík, Piskáček – Söderlund, Lalancette, Lev (A) – Archambault, Mertl, Holešinský – Schleiss (C), Klepiš, Simon – Mužík, Urban, Matýs. Rozhodčí Pražák, Barek – Frodl, Svoboda Stadion Home Credit Arena, Liberec