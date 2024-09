Talent Novotný sestřelil Kladno: Jdu do toho po hlavě, ničeho se nebojím

Čekaní na to, kdo rozsekne bitvu Hradce s Kladnem, utnul nejmladší hráč na hřišti. Šestnáctiletý útočník Adam Novotný se hrnul do branky a dopravil do ní pas Jakuba Poura. Vstřelil vítězný gól a posunul svůj tým k výhře 4:2. Mountfield vyhrál poprvé v sezoně. „Dát doma gól takhle v závěru třetí třetiny a ještě doma před našimi fanoušky? Neskutečný. Tři body jsme nutně potřebovali, moc nám pomůžou,“ radoval se.

Jak se šlo do zápasu s tím, že už opravdu musíte?

„Takhle jsme tam šli nastavení, že je opravdu nutný vyhrát. Mám děsnou radost, že to vyšlo, v týmu bude daleko větší pohoda, na tréninku i v kabině. Věřím, že skočíme na vítěznou vlnu a pojedeme dál. Je to důležitý výsledek.“

Jen brankový rozhodčí si zavolal sudí na přezkoumání situace. Pochyboval jste, jestli branku ještě nezruší?

„Byl jsem si jistý, že jsem puk nekopnul. Videokouč taky hlásil, že to gól bude. Obavy teda samozřejmě máte... (usměje se) Ale říkal jsem si, že to snad bude v pohodě.“

Čím vlastně jste tedy gól dal?

„S Kubou Pourem jsme si domluvili signál, který vyšel. On objel bránu, čekal jsem, on puk hodil ke mně a já ho nějak trefil bruslí. Ale neudělal jsem pohyb, že bych kopnul. Brzdil jsem, jel do brány a šťastně mě to trefilo. Je mi jedno, jak gól padnul. Klíčové je, že padnul.“

Máte prostor si vlastně uvědomit, že na druhé straně pořád hraje Jaromír Jágr, který je o 36 let starší než vy?

„Je něco nepopsatelného, když si vezmu, že jsem hrál v zápase, kde nastoupil i Jaromír Jágr. V životě by mě nenapadlo, že se mi to povede. Teď vám řeknu, že to zážitek je. Ale při zápase to tak neberu, vnímal jsem ho jako normálního hráče. Nemyslím to nějak špatně, mám k němu ohromný respekt, ale chtěli jsme hlavně vyhrát.“

Před rokem jste dal Kladnu svůj premiérový gól v extralize. Teď budete poslouchat, že jste na něj specialista, co?

„Rád bych byl specialista i na jiné týmy. (usměje se) Kéž by to takhle pokračovalo i jindy. Je skvělý, že to vyšlo a klukům jsem pomohl k důležitým třem bodům.“

Vaše lajna působila velmi slušně už od začátku. Roste sebevědomí, že tohle bude přesně „ten“ zápas, kdy se k něčemu dostanete?

„Myslím, že jsme spolu hráli opravdu výborně, šance přicházely už od začátku. Několikrát puk v předbrankovém prostoru už ležel, jen to o kousek nevyšlo, třeba v první třetině. Měli jsme tlak už na začátku.“

Jakub Pour je kombajn, který všechny přejede, Martin Štohanzl poctivý pracant. Sedíte si vzájemně?

„Myslím, že jsme si sedli suprově, rozumíme si. Ve hře pět na pět mi přijde, že máme většinou velkou převahu. Každý si plní svoji roli, vzájemně se doplňujeme. Taky si uvědomujeme, jaká je naše role v zápase, snažíme se ji plnit. Hrajeme pro tým, když dostaneme prostor, chceme zavřít soupeře, dostat ho pod tlak.“

Těší, že jste dostali důvěru i v koncovce zápasu?

„Jsem rád, že naše lajna dostala příležitost i v posledních minutách třetí třetiny. Chopili jsme se toho výborně. Lepší to být nemohlo.“

Gól jste dal po důrazu kolem brankoviště. Chce to i odvahu se chodit do klíčového prostoru přetlačovat?

„Oproti minulé sezoně se to nedá srovnat. Víc si věřím, nebojím se do hráčů chodit. Myslím, že je to i vidět, neberu to tak, že by mně bylo šestnáct a jim třicet. Nebere se ohled, kdo je mladej a kdo starej, prostě hraju a jdu do toho po hlavě. Nebojím se ničeho.“

