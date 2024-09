Pešán: Kdy jindy zabrat než proti Jágrovi v plné hale?! Jenže minule…

Tour de Jágr pokračuje v neděli duelem pod Ještědem. Hokejová ikona Jaromír Jágr jako obvykle vyrazí k venkovnímu zápasu po své ose vlastním vozem, před arénou opět rozdá pár podpisů, postojí s fanoušky při pořizování fotografií a zapluje do útrob haly. Kladenští hokejisté věří, že po páteční porážce v Hradci právě tady naskočí zpět na vítěznou vlnu. Jenže platí to i opačně. K Jágrově přítomnosti se upínají Bílí Tygři. Proč?

Nálada na libereckém hokejovém rynku není nejlepší. Eufemisticky řečeno. Pokud by se po prvních pěti odehraných kolech vyhlašovala kategorie zklamání, Tygry byste v ní určitě našli. Ze sady tří domácích bitev vymáčkli pouhý bod, nebýt pěti importovaných kousků z venku, bylo by ještě hůř.

V neděli od 16 hodin přichází čtvrtý domácí pokus v řadě o kompletní bodový zisk. „Podle výsledků se nabízí, že nám série domácích utkání nesvědčí, ale hrajeme s Kladnem. Hodně lidí se bude chtít přijít podívat na Jardu Jágra a kdy jindy přerušit sérii domácích nezdarů než před vyprodanou Home Credit arénou s Jardou Jágrem v týmu soupeře?“ pokládá řečnickou otázku kouč Filip Pešán.

Kdy jindy, jenže… V paměti mnohých zůstává poslední vzájemná bitva na severu, jíž se slavná osmašedesátka zúčastnila. V posledních dnech minulého roku Rytíři nechutně vyrabovali liberecký zimák 8:4! Jágr pomohl jednou gólovou asistencí. Naposledy tu vyhráli i v přípravě, a to po celkem suverénním výkonu.

Severočeši se potřebují okamžitě nastartovat, jejich výkony postrádají obvyklou šťávu i úroveň hry. Chybí přímočarost, přesnost, schází či se nedaří nasadit záložní herní plán s důrazem na větší jednoduchost, hráči postupně ztrácejí potřebné sebevědomí a optimismus.

Částečně na tom nesou vinu díry v sestavě, nejvíc bolí několikatýdenní marodka ofenzivního beka Radima Šimka, hodily by se rozhodně i šikovné ruce Michala Bulíře či mladická drzost Jaromíra Péreze. Do toho obránce Vojtěch Budík hraje dřív, než by po zlomenině prstu měl, z ordinace v předstihu vyskočil i hbitý Marek Zachar se stejným neduhem.

Skoro všechno na levačku.

„Snažíme se velmi uspíšit návraty zraněných do hry, na ochranu hráčů musím zmínit, že kluci hrají pár týdnů po zlomeninách v základní sestavě, což má logicky velký vliv na jejich výkon. Nechci je tímto srážet, je to zkrátka realita,“ říká k tomu Filip Pešán.

Šimkův debut je v nedohlednu, čeká se na Bulíře a Péreze. V neděli to rozhodně nebude, a asi ani v úterý. „Jaromír Pérez je zdravotně indisponovaný na několik týdnů, návrat Michala Bulíře nevidím v horizontu dnů. Je to hráč, který musí mít zdravou ruku, aby mohl hrát. Jsou kluci, kteří jsou schopni odbruslit, odmakat a odehrát minuty v oslabení, aniž by byli stoprocentní. Michal Bulíř není ten typ hráče,“ podotýká liberecký kouč k přetrvávající absenci tvořivého útočníka.

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE