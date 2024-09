Kometa zase bez bodů: nejslabší útok ligy. Chybí lehkost, říká Horáček

Není to pro Kometu příjemná situace. Spíš pěkně bolavé déjà vu. Vloni zakoušela rovněž hororový scénář, po čtyřech zápasech jí na bodovém kontě svítila strašidelná nula, k rezignaci se odhodlal hlavní kouč Patrik Martinec. Náhradník Jaroslav Modrý nastavil úspěšnější kurz, po šesti utkáních měli Moravané víc bodů než ve stejné situaci o rok později.

O krizi přesto v Brně nechtějí moc slyšet. „Cítím ji akorát v tom, že nedáváme góly, nadřeme se na branku. Chybí lehkost v zakončení, musíme na tom pracovat, aby se k nám puky odrážely,“ pravil po třetím pádu v řadě asistent hostů Jiří Horáček.

Po první nervózní třetině s celkovými pěti střelami na branku se přitom jeho svěřenci prosadili jako první. Jakub Flek prokázal v úvodu druhé části dobrou orientaci v zahuštěném prostoru, posunul kotouč volnému Lukáši Cingeľovi a ten i s přispěním Zohornovy clony propálil Dávida Hrenáka.

„Nic krásného. Střela od beka, dostal jsem ji do kolena, dorážka. To jsou góly, jaké musíme dávat,“ nabádal autor úspěšného projektilu. „Jednoduchost, tlačit se před branku, puk tam třeba dokopat. Jezdíme okolo klece, nestojíme před ní, když se kotouč odrazí, nejsme u něj. To nás sráží.“

Článek pokračuje pod infografikou...

V rámci šesti odehraných kol zvládli modrobílí dvě branky ze hry jen při vítězném duelu na ledě Hradce. Ve všech dalších zápasech se prosadili jednou, v Třinci přidali úspěšné nájezdy. Trenéři proto včera sáhli do sestavy, promíchali útočné šiky. Impulz vyslali i z brankoviště, kde se v extralize poprvé od loňského března postavil Gašper Krošelj. Ani jeho výkon body nepřihrál.

K nezdaru v 25. minutě přispěl nedisciplinovaný Tomáš Marcinko. Kometa měla na růžích ustláno, po první trefě dostala přesilovku, ale slovenský útočník při snaze o vydolování kotouče v útočném rohu zbytečně fauloval a srovnal početní stavy. Šance byla fuč, iniciativu přebrali Západočeši v čele s nejaktivnějším a nakonec dvoubodovým Timem Söderlundem.

„Marci je zkušený hráč, který si toho je vědom,“ nechtěl podřízeného zbytečně kárat Horáček. „Budeme naštvaní už za to, že jsme v přesilovce hned nešli do ataku, ale zahráli kotouč do rohu, kde jsme o něj museli bojovat.“

Povzbuzená Škoda následně udeřila. Jakub Lev si spolu s kolegou Christophem Lalancettem protáhli šichtu v útočném pásmu a unavili brněnskou jednotku. Zmátoženého protivníka dorazil zpomalenou střelou po ledě Söderlund. Švéd stál i za obratem, když v čase 43:44 vybídl k nahození od modré čáry Tomáše Dujsíka, jenž zlomil gólový půst v délce 16 zápasů. Pro Plzeň první tříbodová rána v sezoně.

„Budeme se rvát o každý bod, pořád je start soutěže, urputný hokej. Nehrajeme špatně, jen se nadřeme na góly, to nás provází od začátku. Závěr nebyl dobře,“ poukázal domácí trenér Josef Jandač na silný brněnský tlak při hře bez brankáře.

„Snažil jsem si jednogólový náskok nepřipouštět, být ten, co na něj nemyslí. Kluci odvedli dobrou práci, parádní bloky, bylo vidět, že o tři body chceme zabojovat,“ cenil si hrdina mezi tyčemi Dávid Hrenák, který pochytal 22 brněnských pokusů.

Měl oprávněnou radost, zato v kabině Komety zavládla nálada pod bodem mrazu. Už v úterý navíc Brno čeká těžká písemka. Doma přivítá Pardubice. HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE