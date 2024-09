Tři body i dárek od bosse. Vítězný gól Adámek věnoval zesnulé prababičce

Nešlo to hladce, ale každé vítězství se počítá. Třinečtí Oceláři zlomili poslední Hradec Králové až v závěrečné třetině, v níž udeřili třikrát. Rozhodující trefu obstaral Marian Adámek, jenž ji pak symbolicky poslal do nebe zesnulé prababičce. „Doufám, že se dívala, tenhle gól byl pro ni. V televizi sledovala každý zápas, byla jednou z mých největších fanynek. Měla hokej moc ráda,“ vzpomínal třinecký bek se slzami v očích.

Ocelářům to zatím haprovalo. Byť na porážku z úvodního kola na Spartě zareagovali jasným skalpem Českých Budějovic, v dalších třech duelech brali pokaždé pouze bod. V nájezdech nestačili na Brno a Mladou Boleslav, ve Vítkovicích rozhodlo už prodloužení.

„Jsem rád, že jsme před domácími fanoušky urvali tři body po třech remízách. Pro nás jsou důležité. Do kabiny míří poděkování i gratulace,“ radoval se třinecký kouč Zdeněk Moták.

Jeho svěřenci dostali po zápase s Mountfieldem dárek od klubového prezidenta Jána Modera. Jako vzpomínku na pátý titul za sebou si domů odnesli zmenšenou repliku Masarykova poháru spolu s hodinkami. „Je to zpestření, moc za to děkujeme,“ těšilo Mariana Adámka.

Zatímco Třinec v tabulce poskočil na šestý flek s devíti získanými body, Východočeši se potácí v problémech. V dobře odehrané první třetině si střelecky nepomohli, přesilovky nevyužili a v početních nevýhodách dvakrát inkasovali. Navíc po zbytečných vyloučeních za hru v šesti.

„Bude to téma. Disciplína nás stála zápas. Podíváme se na to a určitě si to zhodnotíme. Někdy je to o citlivosti rozhodčích,“ řekl hradecký trenér Tomáš Martinec. „Zápas jsme neodehráli špatně, jenže o výsledku rozhodly speciální formace. Díky tomu Třinec bere zasloužené tři body.“

Spolu s většinou týmu se po skluzavce dolů veze lotyšský útočník Oskars Batna, který stále čeká na premiérový extraligový bod. Nedaří se ani Ryanu Dmowskému či Giorgiu Estephanovi. Góly klíčových útočníků zatím chybí. „Budeme věřit, že se to zlepší a branky začnou dávat. Do šancí se dostáváme, ale zatím nám schází efektivita,“ měl jasno Martinec.

O jediný gól Mountfieldu se znovu postarala letka okolo šestnáctiletého benjamínka Adama Novotného. Po jeho boku září především Jakub Pour, jemuž patří nálepka nejproduktivnějšího hráče mužstva se čtyřmi góly a jednou asistencí.

Ani Pourův příspěvek ale Hradci nestačí. Pátá porážka v sezoně potvrzuje vážnost situace, v níž se tým kapitána Tomáše Pavelky nachází. „Rozebereme si to, v úterý ale hrajeme znovu, jde to rychle za sebou. Pokusíme se z toho poučit a připravit se na další utkání,“ dodal kouč.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE