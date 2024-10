Nejhorší start Komety za 15 let! Vloni ji opouštěl kouč: Nic moc nálada

Že se pod trenérem občas zlomí židle, na to už si v Brně dobře zvykli. Majitel Libor Zábranský žádá výsledky. Když nepřichází, nebojí se razantních změn. Kometě měl v aktuálním ročníku šéfovat Jaroslav Modrý, který klub vloni tahal z průšvihu, když po čtyřech zápasech zůstával bez bodu a už po třetím kole rezignaci nabídl tehdejší hlavní trenér Patrik Martinec.

Brno se nakonec vyšvihlo až na čtvrté místo a sáhlo si na přímý postup do čtvrtfinále. Po šesti kolech na tom bylo lépe než teď, kdy z hlediska počtu bodů zažívá největší průšvih od premiérové sezony po návratu.

Spasitel Modrý z osobních důvodů nemohl v misi pokračovat, na jeho pozici dostal prostor Kamil Pokorný, znalý jihomoravského prostředí. V uplynulé sezoně dělal kouzla s prvoligovou Třebíčí, ale vstup do staronového angažmá mu dosud nevychází.

S defenzivou v čele s novým brankářským duem Postava – Krošelj není problém. Ten bije do očí na druhé straně hřiště. Z Pokorného vysněné šance se tak stává pořádně horké křeslo.

„Nevím, je to pořád stejné,“ pokrčil rameny při myšlence na ofenzivní trápení útočník Lukáš Cingeľ po porážce 1:3 v Plzni. „Musíme dávat škaredé góly, vybojovat je. Nahráváme si za brankou místo toho, abychom na ni všechno sypali, doráželi.“

Vykopat pod sebou kráter umí i lepší týmy, málokdo se v průběhu základní části vyhne výsledkovému útlumu. Kometa má výhodu, že řada lídrů prožila loňskou facku se zemětřesením na střídačce. Tehdy se v kuloárech šuškalo jméno silného náhradníka, někdejšího reprezentačního kouče Kariho Jalonena. Nápor kabina nakonec zvládla. Klíčoví členové kádru už vědí kudy z problémů.

„Tak se na to ovšem nedíváme,“ odmítl Cingeľ, že by předchozí ročník znamenal důležité memento. „Je nová sezona, musíme fárat, dělat maličkosti. Nemáme už na co čekat. Musíme jít do každého zápasu naplno, dobře oddechnout, ukázat, co v nás je. Je to o hlavách, nesmíme být frustrovaní, upadat. Musíme si věřit, že výsledky zlomíme.“

Právě to byla před rokem velká výhoda Komety. Ani v těžkém počátku neupadala do deprese, v šatně zůstávala bojovná nálada, vítězství přišla. Panika není na místě, byť v Brně ji těžko setřást. Vášniví fanoušci si přejí návrat mezi elitu, na zlaté medaile z let 2017 a 2018 pomalu dopadá prach.

Hostující kabina zůstala v Plzni po utkání několik minut zavřená. Bez ohledu na to, co v ní zaznělo, Brněnští moc dobře vědí, že teď musí vsadit na jednoduchá řešení. Zvednout hlavy však nepůjde tak snadno.

„Jaká může být nálada… Nic moc, zase se prohrálo. Zápasy jdou rychle za sebou, musíme se oklepat, začít od malých věcí. Jinak to nejde,“ uvědomil si Cingeľ, vyhlížející úterní domácí bitvu s Pardubicemi, které dorazí namlsané po pádu 0:4 se Spartou.

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE