Černoch tabulku neřeší: Hokej domů netahám, ale manželka to prožívá

Fungovali v hratelném zápasu, dokonce s výhledem na tři body. Hokejisté Karlových Varů využívali slabšího rozpoložení libereckého souboru a na jeho území drželi šikovný stav 1:1, navíc šli do přesilovky. Jenže tam nastalo zhroucení. Fatální kiks hostů absolutně převrátil scénář úterní extraligové bitvy. Na konci černého momentu byl navíc ten nejzkušenější – kapitán Energie Jiří Černoch. Od té chvíle Tygři ovládli led, odklidili Západočechy 4:2 a poslali soka na extraligové dno. „Musíme si z toho vzít to pozitivní, a sice že jsme schopní hokej hrát i vyhrávat. Jen nesmíme dělat hlouposti, kterých se dopouštíme,“ nepanikaří zkušený Černoch.

Po výhrách na Spartě a s Hradcem to vypadalo na velký vzmach Varů, ale následovaly tři porážky a pád na čtrnáctou příčku. Jak se to přijímá?

„Start sezony jsme nechytli, to se někdy stane. Co k tomu říct? Že jsme poslední, bych teď úplně neřešil, je odehráno pár zápasů. Víc nás zajímá, že jsme třikrát za sebou prohráli, což není příjemné.“

Ve druhé části jste soupeři výhru věnovali minelou při vlastní převaze, za brankou vám při napadání sebral puk Martin Faško-Rudáš, našel před bránou Klímu a Liberec rozjel jízdu, kterou zastavil až čtvrtým gólem. Co se tam stalo?

„Nemyslím, že by mě zaskočil, viděl jsem ho na poslední chvíli, i tohle se někdy stane. Tam se to samozřejmě celé rozhodlo, dostat gól z přesilovky by se nemělo stávat. Následoval další v oslabení a čtvrtý po důrazu soupeře. S tím už se pak těžko něco dělá.“

Co teď rychle vymyslet, abyste u dna dlouho nepobyli?

„Každý musí začít u sebe. Jsme v tom my, naše kabina, nikdo nepřijde a nespasí nás. Je to jenom o nás. Hokej nějakou dobu hrajeme, takovéhle chvíle občas přichází. Všichni víme, že nás z toho dostane jenom tvrdá práce a nic jiného.“

Cítíte, že se realizuje to, o čem se celou dobu mluví? Že i když Vary posílily, na víc to zatím nestačí, protože nakupovala celá extraliga?

„Samozřejmě. Do každého extraligového klubu přišli tři, čtyři topoví hráči, my jsme taky posílili, ale stejně to udělali všichni ostatní. Úroveň extraligy šla zase o level výš.“

V Karlových Varech už jste zažil víc trenérů, dá se říci, že pod Pavlem Paterou a Davidem Moravcem si to stále teprve sedá?

„Každý trenér má něco jiného, chová se i jinak. Nemyslím si ale, že by naše umístění bylo způsobené tím, že by si něco sedalo. Času na vzájemné poznání byla spousta už od května. Jak jsem řekl, momentálně prožíváme období, které jednou v sezoně padne na každý tým. Bohužel my jsme si ho vybrali teď na začátku. Je jenom na nás, abychom to zastavili. Můžeme už jen stoupat nahoru.“

Vnímáte, že ze všeho nejdůležitější nyní bude, aby se nedostavila panika a pracovalo se s rozmyslem?

„Jsme sice čtrnáctí, ale vyhrajeme dva zápasy a jsme osmí... Tabulkou bych se teď fakt nezaobíral, spíš bych se díval na nás. Máme domácí zápas s Brnem, který pro nás bude životně důležitý. Všechna prohraná utkání byla jenom o nás, nikoli o soupeři. Nestalo se, že by nás soupeř přejel. Pokaždé šlo o to, že jsme udělali hloupé chyby, kvůli kterým jsme o zápas přišli. Musíme si z toho vzít to pozitivní, a sice že jsme schopní hokej hrát i vyhrávat. Jen nesmíme dělat hlouposti, kterých se dopouštíme.“

Jste typem hráče, který si nosí hokej i domů? Nebo ho zamknete v kabině?

„Snažím se hokej domů nenosit, z nálad mě vždycky dostanou moje děti. Naštěstí. Ale mám to v hlavě, manželka to docela prožívá. Já se to snažím vytěsnit, řešit hokej jen na hokeji a doma se věnovat pouze rodině, dětem. Myslím, že mi to dost pomáhá. Ale člověk to stejně z hlavy nikdy nedostane úplně.“

