Varaďa v hledišti, tahoun Komety řádil! Nakopla ho neférovost: Byla to karma

Necelých sedm sekund před koncem prodloužení dotlačil Adam Zbořil z brankoviště puk za Tomáše Vomáčku, využil přesilovku čtyři na tři a rozjásal Winning Group Arenu. V tu chvíli vítězoslavně zvedl ruce také Kristián Pospíšil, hlavní strůjce triumfu Brna. „Nebudu lhát, za ty tři body jsem rád. Na druhou stranu, už v předchozích zápasech jsem mohl mít kopec bodů. Pro protihráče je naše lajna nepříjemná,“ prohlásil. Teď už má čtyři nahrávky, na první trefu stále čeká.

Zápas dvou extraligových velikánů měl grády. Z VIP balkonku si ho vychutnával kouč mistrů světa Radim Rulík, přímo mezi diváky usedl na protější tribunu Václav Varaďa, jenž přijel omrknout svůj poslední klub - Dynamo. Domácí fanoušci na něj reagovali, někteří by si ho přáli mít na brněnské střídačce. Podle informací Sportu tohle nyní vůbec není téma, Kamil Pokorný má u bosse Libora Zábranského důvěru. A to nejen proto, že se svými svěřenci dokázal přetlačit největšího favorita na titul. „Jsme sportovci pro to, abychom našli způsob, jak vyhrávat. Mentálně jsme to zvládli velmi dobře,“ uvedl Pospíšil.

Brno po třech negativních utkáních hráblo na maximum. Byť mu chyběli tři obránci (Davidson, Holland, Ščotka), poradilo si. Na střídavé starty si vytáhlo Ondřeje Smetanu (32) z prvoligového Vsetína a na měsíční hostování dorazil osmatřicetiletý mazák Jan Švrček, jenž se na prahu nové sezony těžko probíjel do sestavy Olomouce. „Odvedli vynikající práci jako celý tým,“ chválil kouč. Zatímco Smetana se vrací do Maxa ligy, drsňák Švrček odjede v pátek do Karlových Varů.

Domácí nakonec ustáli těžký úvod, když v šestnácté sekundě inkasovali po nenápadné střele Petera Čerešňáka. „Byla to pro nás velká rána, ze které jsme se celou třetinu hrabali. Ale pak šla obrovská energie od diváků a najednou nás byl plný led,“ všiml si Pokorný. První góly v sezoně zaznamenali Tomáš Rachůnek s Tomášem Marcinkem, oba zakončovali pohotově po Pospíšilových pobídkách. Nakonec se k nim přidal rovněž Zbořil. Kouč produktivního útočníka za výkon ocenil, ale lehce ho pokáral za dvouminutový trest za sekání. „Měl parádní tři asistence, ale z vyloučení nejsme nadšení. Údajně bylo zbytečné. Byl u toho skvělého i špatného. Samozřejmě bychom byli radši, kdyby to bylo bez toho faulu,“ podotkl.

Samotný Pospíšil bral cestu na trestnou lavici jako nespravedlnost. „Nakopla mě trošku neférovost,“ mínil, že se o nedovolený zákrok nejednalo. „Mockrát s tím bojuju. Díval jsem se na to, nemělo to být odpískané. Ale můžu říct, že šlo o karmu, která se otočila na mou stranu. Docela mě to nabudilo, začal jsem se víc soustředit na hru. Díky tomu rostu,“ líčil křídelník. „Sám jsem se postavil na nohy a dokázal jsem, že umím pomoct týmu k výhře.“

V novém ročníku nosí na dresu číslo 22, které míval v oblibě odmalička. Ve starších kategoriích však bývalo obsazeno, takže musel sáhnout po jiném numeru. Ať už to bylo 44, 88 či 89. „Neměl jsem šanci ani ve Finsku,“ řekl. Nyní byla dvaadvacítka volná, tak po ní sáhl. „Vycítil jsem, že je správný čas se k ní vrátit,“ dodal chlapík, narozený 22. dubna.

V Pardubicích aktuálně bojují s nedostatkem útočníků. Extraligovou premiéru si v Brně odbyl centr Adam Fiala (19), druhý start zapsal junior Vít Macek (17) a sedmý Jakub Lichtag (22). „Ti kluci znají systém hry, v rámci organizace je propojený. Fialka i Máca jsou v širším kádru nároďáku. Mají to celé před sebou, jsou pracovití, chytří hokejisté. Myslím, že o nich ještě uslyšíme. Tohle je pro ně skvělá zkušenost. Mančaft hrabal i za ty, co nemůžou hrát. Tohle nás může víc semknout,“ mínil asistent Vít Černohous. Bod z ledu Komety bral. „Máme hlavy nahoře,“ ujistil.