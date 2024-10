Trenéři v extralize a hrozící konec: Patera (zatím) v klidu. A co Zadina?

Video se připravuje ... V extralize platí takové pravidlo: než odehrají všechny týmy 11 zápasů, minimálně jeden trenér skončí. Gilotina sekla v posledních deseti letech devětkrát, jen v sezoně 2017/18 se na první změnu čekalo delší dobu. Kdo zmáčkne tlačítko s panikou teď jako první? Deník Sport a web iSport.cz vybral ohrožené trenéry, kterým půjde v nejbližších dnech o místo. Bez práce jsou akutálně Miloslav Hořava, Miloš Holaň nebo Miloš Říha mladší. V první lize by na volání nahoru mohl slyšet Martin Pešout.

Pavel Patera HC Energie Karlovy Vary umístění v tabulce: 14. místo Co hraje proti němu V lázeňském městě razantně zvedli rozpočet, narostly výplaty, přivedli nové (uvažované) lídry. To vše ve snaze dostat se nastálo do horní půlky. Tomu odpovídá i tlak z nejvyšších míst na trenérský štáb. Čtrnáctá příčka? Nepřípustná. Ale to samé je spojené s pozicí dvanáctou. Ne, plány šéfů Energie se upínají k šesté, sedmé příčce. Někam tam Pavel Patera potřebuje svěřence vytáhnout. Přičemž v příštích kolech se očekává rychlé opuštění poslední figury. Bude problém, pokud ne. Co hraje pro něj Začátek sezony a trochu i fakt, že je nový. Nebo že tým zaznamenal oproti poslední sezoně změny. Plusem je i nedávná velká výhra na Spartě a interesantní obrat proti Hradci. Každý klubový šéf by měl chápat, kam se extraliga dostala. Posílili všichni a Vary určitě nepatří k těm, kdo nakupoval nejvíc a nejlíp. Ústup z někdejších pozic jde do značné míry za vedením, kterému postupně pláchli klíčoví hráči ke konkurenci a hlavně náhradní severské akvizice nepřinášejí potřebný užitek. Tip Sportu, že přežije 10. kolo: 70 % Od deváté Plzně dělí Vary dva body, to je nic. Musí ovšem okamžitě zabrat, případná prohra v pátek s Kometou (či její způsob) může věci urychlit.

Ladislav Čihák Banes Motor České Budějovice umístění v tabulce: 13. místo Co hraje proti němu Po Pardubicích čtyřikrát za nula, což je nutné brát jako fiasko. Náladě v týmu výrazně přitížil za čtyři minuty ztracený náskok 2:0 s Boleslaví (2:3), následoval výplach 1:5 v Litvínově. Za čtyři poslední kola skóre 4:15, venku jsou Jihočeši úplně nejhorší (bez bodu, 2:12). Ladislav Čihák má k ruce kvalitní materiál, zatím se mu však nedaří z jednotlivých lajn těžit potřebnou produkci, hledá se chemie. Na prvních šest míst v útoku má devět kandidátů, ale zatím nic z toho. Co hraje pro něj Ze všeho nejvíc demolice Pardubic 6:1 před napráskanou budějovickou arénou. Sepne vám, že tohle je přesně ta armáda, schopná prudit Spartu, Třinec a logicky Dynamo. Hra měla řád, výkon potřebnou šťávu, hráči se dotýkali maxima svých schopností. Čihák se navíc těší podpoře sportovního manažera Novotného, hokej vnímají stejně či velmi podobně. Na jihu se doufá, že po posvícení klasicky přišel průjem a že brzy odezní. Navíc se má do boje vrátit rekonvalescent Brant Harris. Tip podle Sportu, že přežije 10. kolo: 75 % V Motoru nebrousí kudlu do zad, Čihák má za sebou úspěšný ročník, hráči jej berou. Stávající provar však nesmí pokračovat, pak by šla procenta rychle dolů.

Jan Tomajko HC Olomouc umístění v tabulce: 9. místo Co hraje proti němu Čekáte, kdy hráči jako Kunc, Navrátil nebo Sirota udělají další krok kupředu. Posledně jmenovaný je hráčem pro extraligové mamuty, nyní se však sváží s nevalným vstupem Kohoutů do sezony. A není sám. U hráčů s výrazným potenciálem se projevuje stagnace, respektive není zatím vidět posun oproti poslednímu ročníku. Samostatnou jednotkou je útočník Jan Káňa. Potřebuje zatřást, aby se vrátil do dřívější fazony. Tohle všechno je na Tomajkovi. Pokud nepřijde progres, nevylepší se výsledky. Co hraje s ním Jan Tomajko je zároveň klubovým vlastníkem, čili bezprostřední tlak na jeho pozici spočívá především v osobní odpovědnosti za fungování týmu. Dvojnásobný mistr světa stojí na olomoucké střídačce od roku 2010, poslední tři sezony jako hlavní kouč. Díky tomu, že Hanáci jsou okolím neustále (chybně) podceňováni, nátlak na doručování velkých výsledků není tak tvrdý. Tomajko působí jako klidná síla a prototyp nekonfliktního kouče. Není znám případ, že by s nějakým hráčem výrazně bojoval. S mužstvem se dokázal pořádně nakopnout v domácí dohrávce proti Spartě, kterou Mora porazila 3:2. Tip Sportu, že přežije 10. kolo: 90 % Pokud se někdo nemusí vyloženě bát o místo, pak on. Konec přijde jedině v případě, že on sám vycítí, že mužstvu nemá co dát a kabina potřebuje nový hlas náčelníka.

Kamil Pokorný HC Kometa Brno umístění v tabulce: 12. místo Co hraje proti němu Kometa měla tři zápasy, kdy musela uspět. Prohrát s Kladnem, s Olomoucí a s Plzní? S tímhle kádrem? To přeci nejde... Šlo. Navíc Kamil Pokorný má hokej založený na tom, že nezáleží, jestli se bavíte, ale klíčové je vyhrát. Kometa fakt nebaví, no, a když k nudě ani nevyhrává, trpký pocit se násobí. Teď si jede do Varů pro nutné body, pak je důležité spláchnout doma České Budějovice. Vážně jste si jistí, že beton zabere? Většina extraligy už přepíná do jiného režimu. Co hraje s ním Původně přišel jako asistent k Jaroslavu Modrému. Po nečekaném konci hlavního kouče nabídku na prvního trenéra přijal, i když o ni původně moc nestál. Nehodil Kometu pod vlak, takže získává body za loajalitu. Na to se nezapomíná. Má navíc velmi dobrý vztah s majitelem Liborem Zábranským. Než aby boss svého někdejšího pracovitého asistenta vyrazil, to už spíš sestoupí dolů k němu, i když nic takového tentokrát nemělo být v plánu. Nebo najde k Pokornému hlavního kouče. Tip Sportu, že přežije 10. kolo: 75 % Vypadá to, že se proti Pardubicím chytil Kristián Pospíšil. Tenhle hurikán by měl hodně pomoci, aby kouč zůstal.

Tomáš Martinec Mountfield HK umístění v tabulce: 11. místo Co hraje proti němu Což o to, systém hráče naučit dovede dobře. Problém je, že mu v něm chybějí výrazní ofenzivní hráči. Mountfield víc a víc oslabuje. Oliver Okuliar byl rozdílový útočník a nahradit se ho nepodařilo. Bohumil Jank byl bek, kterého jste se báli. Další takový v Hradci už není. Kádr míří postupně k tomu, že vidíte hodně dobrých hráčů, ale při zranění Kevina Klímy chybí větší persona. Za očekáváním hrají Batna, Estephan i Dmowski. Mají dělat rozdíl, ale nedělají. To trenérovi nepomáhá. Co hraje s ním Jestli někde mluví o tom, že trenér má čas a prostor na svoji práci, v Hradci to sedí do puntíku. Martinec s týmem roky hraje na vyšších pozicích, než kterým odpovídá reálná kvalita kádru. Zaslouženě si vybudoval silnou pozici. Navíc je vyloženě otcem Mountfield hokeje 2.0, kdy hráči vysoko napadají, jsou dobře organizovaní, vědí, co mají hrát a on ví, jak hráče systém naučit. Když máte Tomáše Martince na střídačce, přesně víte, co dostanete. To je výhoda, jeho práce má tvář. Tip Sportu, že přežije 10. kolo: 95 % Výhra s Plzní kabinu uklidní. Hradec každého přestřílí, záleží jen na gólech. Čistě statisticky, přijít už musí.