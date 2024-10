Jízda končí. Pardubice (pro kouče) zastavily Litvínov. Obrat Sparty

Pardubice - Litvínov 3:1

Góly Domácí: 31:06. Šustr, 48:18. Radil, 58:44. Kaut Hosté: 29:08. Pekař Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – D. Musil, Čerešňák (A), Dvořák, Šustr, Vála, Hájek, Houdek – Červenka (C), Paulovič, Radil – Smejkal, T. Zohorna, Kaut – Lichtag, Mandát, Vondráček – Macek, Poulíček (A), Herčík. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Zile (A), Baláž, Polášek, McIsaac, Czuczman, Zeman, Gajdoš – Koblasa, Sukeľ (C), Sandberg – Hlava, D. Kaše (A), Pekař – Jurčík, Gut, Jícha – Zygmunt, Vopelka, Havelka. Rozhodčí Květoň, Pražák – Klouček, Šimánek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9892 diváků

Karlovy Vary - Kometa 5:4p

Góly Domácí: 09:19. Čihař, 22:52. O. Beránek, 39:36. Reunanen, 47:17. O. Beránek, 62:57. Jiskra Hosté: 08:08. Marcinko, 24:53. Ďaloga, 45:58. Flek, 55:44. Ďaloga Sestavy Domácí: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Reunanen, D. Moravec, Jaks, Plutnar, Mamčics, Rulík – O. Beránek (A), Černoch (C), Čihař – O. Procházka, Gríger, Jiskra (A) – Kofroň, Salsten, Sapoušek – Koffer, Šír, T. Redlich. Hosté: Postava (Krošelj) – Ščotka, Beaudin, Ďaloga, Švrček, Bartejs, Gulaši, Němec – Flek (A), Cingel, H. Zohorna – Zbořil, Marcinko (A), Pospíšil – Rachůnek, Kos, Zaťovič (C) – Konečný, Kollár, Říčka – Jedlička. Rozhodčí Hribik, Šindel – Ondráček, Štěpánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4233 diváků

Kemiläinen nastartoval obrat

Ve 3. minutě si domácí gólman Furch poradil s Tonovou tečí Irvingovy střely od modré čáry. Na druhé straně zahrozili Bernad a Junttila. Pražané se ubránili při trestu Salomäkiho, při kterém nepřekonal Kořenáře Lakatoš a velkou šanci neproměnil ani Buchtele, letní posila Bruslařského klubu ze Sparty. V čase 15:36 se už Mladá Boleslav dočkala vedení. Z levého kruhu se trefil Lakatoš, jehož vyslal do brejku přihrávkou vzduchem z obranného pásma Čech.

Na začátku druhé části po Pavlíkově přihrávce minul Buchtele. Na druhé straně zahrozil Hyka. Domácí potom dostali Pražany pod tlak, ale Havlínovu střelu ukryl v lapačce Kořenář. Furcha prověřili Chlapík s Tonem a v 37. minutě se dostal do šance Forman, vyrovnat se mu však nepodařilo. Mladoboleslavského gólmana nepřekonal ani produktivní bek Irving.

V závěrečné části se Sparta tlačila za smazáním ztráty, ale po Krejčíkově přihrávce nevyzrál na Furcha Chlapík. Domácí se ubránili při Doležalově pobytu na trestné lavici, ale v 51. minutě už Sparta vyrovnala. Krejčík nabil za pravý kruh Kemiläinenovi, který překonal Furcha střelou na lapačku. Právě finský bek šel vzápětí pykat, ale domácí přesilovku nevyužili. Přesně minutu před koncem se radovala Sparta, když Kryštof Hrabík tečoval ránu kapitána Formana.

Góly Domácí: 15:36. Lakatoš Hosté: 50:15. Kemiläinen, 59:01. K. Hrabík Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), A. Čech, Bernad, Havlín, Jánošík, F. Pavlík, Křepelka – Skalický, Fořt (A), Junttila – Buchtele, Čajka, Lakatoš – Rekonen, Závora, Doležal – Dvořáček, Suchý, Stránský – Malát. Hosté: Kořenář (Volevecký) – Mašín, Kemiläinen, Krejčík (A), Mikliš, Kempný, Irving, T. Tomek – Chlapík, Najman, P. Kousal – Salomäki, Lajunen (A), Hyka – K. Hrabík, Vitouch, Forman (C) – O. Hrabík, Žmola, Ton. Rozhodčí Jeřábek, Jaroš – Frodl, Hynek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4016 diváků

Tygří snahy zmařil Kundrátek

Domácí se dostali do první velké šance už ve 2. minutě. Po přihrávce Daňa se na ose kluziště v útočném pásmu krásnou kličkou uvolnil Kundrátek, ale jeho pokus skončil na horní tyči. Branková konstrukce poté pomohla Královi i při střele Kurovského.

Hra se poté trochu uklidnila, dominovaly především pozorné obrany. Změnit opatrnou pasáž zápasu mohla zlomit přesilovka po faulu Faško-Rudáše, ale domácí v nabídnuté početní výhodě nic kloudného nevymysleli.

Do druhé třetiny vstoupili Oceláři s další přesilovou hrou, kterou již využili. Teplého střelu dorazil pohotově v předbankovém prostoru Addamo. Zvýšit mohl Kurovský, do jeho kličky na brankovišti však vložil hůl liberecký obránce.

Domácí celek měl i nadále podstatně vice ze hry. Největší šanci hostů měl v 29. minutě Thomas, ale Kacetl ho z bezprostřední blízkosti vychytal. Třinečtí byli aktivnější a ve 35. minutě přidali další gól. Prosadil se osamocený Sikora, jenž krátkou kličkou pod betony Krále zvýšil na 2:0. O 94 sekund později to bylo již 3:0, když Hudáček nachytal Krále nahozením z rohu kluziště.

Bílí Tygři však vzápětí rychle snížili, z brejku se prosadil kapitán Filippi a připsal si premiérový gól v sezoně. Ofenzívní festival ve Werk aréně pokračoval nadále. Po střele Marinčina zvonila za libereckým brankářem už potřetí tyč.

V úvodu třetí části nic nenasvědčovalo tomu, že by hosté zápas zdramatizovali. Pak se ale prosadil Vlach a následně v přesilové hře podruhé v zápase Fillipi. Oceláři si však vzali v 57. minutě vedení zpět. Zavřeli soupeře v útočném pásmu a Kundrátek dělovkou překonal Krále počtvrté. Hosté to v závěru zkusili ještě bez brankáře, ale Daňo a Hrehorčák pečetili triumf domácího celku.

Ohlasy trenérů

Marek Malík (Třinec): „Povedla se nám první třetina, ale stejně tak i druhá. Osmnáct minut byla z naší strany hra fantastická. Pohybem, důrazem nebo sílou v soubojích. Tam jsme dominovali. Pak se nám to ale trochu vymstilo, když jsme měli hluchých deset až dvanáct minut. Později jsme se však vrátili k tomu, co bychom měli hrát. Možná trochu se štěstím, ale určitě jsme si tomu šli naproti. Jsme rádi, že jsme zápas neztratili, protože by to byla strašná škoda.“

Filip Pešán (Liberec): „Do utkání jsme vstoupili bojácně. Věděli jsme samozřejmě o síle domácího týmu, připravovali jsme se na to. Ve spoustě soubojů jsme ale byli druzí, prohráli jsme je a to byl důvod, proč jsme neměli moc ze hry a soupeř pomalu začínal nabírat na obrátkách. V přesilovce, po nedůrazu u brány, se dostal Třinec do vedení, a pak ho byl opravdu do konce třetiny plný led. Nesložili jsme zbraně, dali jsme na konci druhé třetiny z brejku branku, která nám trošku vlila krev do žil. Pak jsme naopak byli zase plní ledu my. Nechybělo moc a odvezli jsme si odtud minimálně bod.“

Góly Domácí: 21:19. Addamo, 34:04. Sikora, 35:38. Hudáček, 56:16. Kundrátek, 58:51. Daňo, 59:32. Hrehorčák Hosté: 36:38. Filippi, 46:09. Vlach, 48:34. Filippi Sestavy Domácí: Kacetl (Švančara) – Marinčin (A), Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Jank, Mrtka – Hudáček, Nestrašil, Daňo – Kurovský, Vrána (C), Cienciala – Addamo, Roman, Teplý – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A) – Sikora. Hosté: Král (Kváča) – Galvas, Ivan, Melancon, Aubrecht, Krutil, Derner, Petrovický – Faško-Rudáš, Filippi (C), Lantoši – Thomas, Bulíř (A), Flynn – Kelly Klíma, A. Musil, Ryšavý – Zachar, Vlach (A), Petrovský – Jansa. Rozhodčí Šír, Cabák – Lederer, Rožánek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 705 diváků

Olomouc - Mountfield HK 4:1

Góly Domácí: 29:48. Kusko, 36:57. Kusko, 40:51. Fridrich, 51:17. Kusko Hosté: 51:41. R. Pavlík Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Řezníček, Korenčík, Rutar – Káňa (A), Kusko, Doktor – Plášek, Nahodil (A), Fridrich – Kunc, P. Musil, Orsava – Anděl, Knotek, Mácha. Hosté: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Blain (A), Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk, Mudrák – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – Dmowski, Batna, Estephan – A. Novotný, Štohanzl, Pour – Chalupa. Rozhodčí Vrba, Stano – Axman, Blažek Stadion Zimní stadion Olomouc