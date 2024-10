Malík proti tátovi: Neprožíval jsem to. Hudáčkova tutovka? Instinkt

Páté utkání v sezoně bylo pro plzeňského brankáře Nicka Malíka speciální. Bývalý mládežnický reprezentant poprvé v extraligové kariéře nastoupil proti Třinci, kde v ročníku 2019/20 sbíral premiérové starty. Zápas byl pro něj o to pikantnější, že na střídačce Ocelářů stál jeho otec Marek, který v roli asistenta vypomáhá Zdeňku Motákovi. Vyrovnaný duel doputoval do nájezdů, v nichž byli šťastnější domácí. „Je to dobrý bod. Nejdříve jsme tahali za kratší konec, potom se to otočilo a sahali jsme po třech bodech. Měli jsme šance, ale Třinec ukázal kvalitu,“ uvědomoval si dvaadvacetiletý gólman po prohře 3:4.

Co se vám honilo hlavou, když jste viděl tátu na střídačce soupeře?

„Se mnou to nic nedělalo, nijak jsem to neprožíval. Zajímavější by bylo, kdyby proti mně hrál. Před zápasem to probíhalo normálně. Taťka za mnou ani nebyl, jenom jsme si napsali zprávu.“

Co v ní bylo?

„To si nechám pro sebe.“ (usmívá se)

A krátce po utkání jste se už potkali?

„Někde tady určitě bude, takže pokecáme. Na mobil jsem se zatím nedíval.“

Začátek jste příliš nechytli, když jste po první třetině prohrávali 0:2. Zkraje třetí třetiny jste se ale dostali do vedení. Škoda, že z toho nebyly tři body?

„Bohužel máte pravdu, začátek nám utekl. Není to první zápas, kdy jsme měli slabší úvodní třetinu. Musíme se na to zaměřit. Ani nevím, co nás může nakopnout.“

Měli jste nohy ještě v autobuse?

„Jeli jsme vlakem v den zápasu, takže nebylo úplně lehké nohy rozjet. Možná to roli hrálo, ale nemyslím si. Na jiné zápasy jezdíme autobusem a první třetiny většinou míváme takové všelijaké, takže se na to musíme lépe připravit. Třinec nedělá chyby, drží systém, my se naopak potřebujeme naučit nebýt rozlítaní. Od druhé třetiny jsme ale podali dobrý výkon. Myslím si, že kluci vydali maximum.“

Ještě v první části jste parádním skokem zabránil gólu Libora Hudáčka. Jak jste situaci viděl?

„Mám to nastavené tak, že když už to vypadá, že nemůžu nic dělat, zkusím tam dát alespoň něco. Třeba jenom palec... Nikdy nevíte, stát se může cokoliv. Co se týče té situace, sledoval jsem puk celou dobu. Viděl jsem, že Hudáček je sám, proto mi bylo jasné, že bude střílet do brány. Instinkt byl, abych tam skočil.“

Podobné instinkty měl i táta, když hrál, že?

„Abych byl upřímný, byl jsem tehdy malý a hokeji jsem tolik nerozuměl, takže úplně nevím, jaký byl hráč. Ale odmala mě vedl k tomu, že naděje umírá poslední. Do závěrečné sekundy nikdy nevíte, co se může stát.“

V Plzni zatím prostor dostáváte, avšak v brance jste teď byl po delší době. Máte s Dávidem Hrenákem práci dopředu rozdělenou?

„Nemáme. Ze začátku jsem chytal já čtyři po sobě, potom se mi ale moc nepovedla Sparta. Teď to bylo zase naopak. Hreny chytal v Hradci, kde se to moc nepovedlo, tak jsem šel zase já. Pořád je to začátek, nemáme to striktně dané.“

