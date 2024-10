Will kouzlil, ale Dynamo stejně padlo: Nikdy nikomu nic nevyčítám

Pardubický brankář Roman Will se spoluhráči oslavují domácí výhru • Michal Beránek / Sport

Roman Will čelí střele v derby s Hradcem • ČTK / Josef Vostárek

Pardubický gólman Roman Will v duelu proti Hradci • ČTK / Josef Vostárek

Roman Will se natahuje po zakončení hradeckého útočníka • ČTK / Josef Vostárek

Jiří Smejkal z Pardubic se tlačí do koncovky v duelu s Hradcem • ČTK / Josef Vostárek

Roman Will v duelu proti Hradci • ČTK / Josef Vostárek

Pardubický gólman Roman Will v duelu proti Hradci • ČTK / Josef Vostárek

Za bod Pardubice mohou děkovat Romanu Willovi. Brankář se dostal pod slušnou palbu, pochytal 33 hradeckých střel, válel. Mountfield se před něj dost tlačil a gólman si máknul. Stejně ale musel vstřebávat porážku 1:2 v prodloužení. „Hráči sjeli k sobě, proletělo to přes ně. Spíš nešlo o nacvičenou věc. Střela, tlak do brány a rána prošla,“ viděl z brankoviště vítěznou palbu Ralfse Freibergse.

Komu jste z vašeho pohledu v Hradci čelili?

„Hráli hodně dobře, bojovně. Vletěli na nás a my se nejdřív bránili, jak to jenom šlo. Postupně jsme se zlepšovali a pramenil z toho aspoň vyrovnávací gól.“

Vyčítal jste spoluhráčům první gól? Jako kdyby nastala chyba v komunikaci, když si Batna před vás úplně v klidu vyjel.

„Nikdy nic nikomu nevyčítám, snažím se soustředit na moji práci. Každý v danou chvíli dělá to nejlepší, co dovede. Možná z tribuny situace byla vidět nějak lépe, já úplně nevím, jak všechno vypadalo. Snažil jsem se jenom chytit puk, bohužel to nevyšlo.“

V první a třetí třetině se hrál skvělý hokej. Co se stalo ve druhé, že tak bouchly emoce a spíš se všichni strkali a provokovali?

„Derby. (usměje se) K němu patří emoce a všechno dokola, asi proto druhá třetina vypadala takhle. Pak se všechno uklidnilo a hrál se dobrý hokej. Možná oba týmy chtěly něco vyprovokovat, změnit, kam se zápas vyvíjí.“

Sám jste toho hodně pochytal. Ale celkově převládá spíš rozporuplný pocit, když odjíždíte jen s bodem?

„Pořád nám chybí, že jsme nenaskočili na nějakou vítěznou vlnu. Po zápase s Litvínovem jsem říkal, že to přijde a najedeme na šňůru. V Hradci to byl ale zase strašně těžký zápas.“

Na startu sezony se pořád hraje, takže to vychází, že v týdnu se trénuje maximálně ve čtvrtek. Může být tohle důvod, proč všichni porážejí na startu extraligy všechny? Není moc prostor něco drilovat a opravovat.

„Je to tak, ale extraliga se pořád zlepšuje. Každý tým je kvalitnější, říkáme si vždycky, jak je soutěž vyrovnaná, ale teď je to extrémní.“

94,29 Takovou úspěšnost zákroků měl v Hradci pardubický brankář Roman Will

