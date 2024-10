Lotyšská party = bolest Dynama. Turbo Hradec, Pardubice měly problém

Roman Will se natahuje po zakončení hradeckého útočníka • ČTK / Josef Vostárek

Jiří Smejkal z Pardubic se tlačí do koncovky v duelu s Hradcem • ČTK / Josef Vostárek

Roman Will v duelu proti Hradci • ČTK / Josef Vostárek

Roman Will čelí střele v derby s Hradcem • ČTK / Josef Vostárek

Lotyšská palba znamená smutek pro Pardubice. Poprvé v extralize se trefil obr Batna, velké derby rozsekla rána obránce Freibergse. Hradec porazil rivala 2:1 v prodloužení. Byl odvážný, dlouho lepší, ale favorita soutěže držel v zápase brankář Roman Will. „Tohle není cesta, kterou chceme jít,“ zahlásil Martin Kaut, který se trefil už posedmé. Cítí, že jeho tým má být lepší.

Hokej, který ordinuje Tomáš Martinec, je jak když vás někdo drbe po zádech smirkovým papírem. Nic moc příjemného. Pardubice si to dobře pamatují z play off. Kdyby měl Mountfield větší kvalitu v koncovce, klidně je mohl v posledním čtvrtfinále vyndat. Tady je už roky asi jediný a výrazný mínus hradecké bandy.

No a přišlo to znovu. Dynamo si s tvrdým, protivným a rychlým hokejem znovu dost užilo, Mountfield vyhrál v prodloužení, když na modré natáhl Ralfs Freibergs a jeho dělo zastavila až síť. „Byl jsem dlouho na ledě, chtěl jsem střídat,“ prozradil pak bek. Ale koukám, že Jordy (Perret) drží puk. Nahrál mi, trochu jsem počkal a vystřelil,“ komentoval situaci, po které hradecká hala vybuchla euforií.

Nebýt Romana Willa, asi by bylo pro Pardubice zle. Nejlepší hráč Dynama svůj tým hodně držel. „Nezvládali jsme to v našich hlavách, Hradec chtěl první dvě třetiny víc, my začali až ve třetí,“ bez vytáček přiznal pardubický střelec Martin Kaut.

Zase se trefil, v sezoně už posedmé. Ale viděli jste, jak ho žere výsledková houpačka Pardubic. Dynamo je druhé, což nepůsobí samozřejmě nijak tragicky. Jenže je taky cítit, že k ideálu má herní nastavení pořád dost daleko. „Celkově to pořád od nás není výkon, který bychom si představovali. Každý musí začít u sebe, nechat na ledě všechno. Tohle není cesta, kterou chceme jít,“ přidal zklamaný Kaut.

Mít Mountfield vyladěné střelce, těžko by Pardubice bodovaly. „Neuhrávali jsme souboje na mantinelu v obranném ani v útočném pásmu. Hráče jsme na to připravovali, ale bohužel. Soupeř z toho pak měl tlak,“ viděl problémy v první půlce zápasu i kouč Marek Zadina.

Správně vyšroubovaný zápas postupně dost nezdravě zhoustl. Když po rozbruslení chodili pod hradeckým kotlem střídavě do kabin pardubičtí hráči s hradeckými, bavilo, jak domácí fans na jedny pískali, druhé vytleskávali.

Do atmosféry bitvy přesně seděly i akce čtvrté lajny Dynama, kdy Jakub Lichtag s Danielem Herčíkem využili každou sekundu, aby do někoho narazili. Dlouho to taky byla jediná formace Pardubic, která žila a něco nabízela. Oni a Martin Kaut. Ostatní se s hradeckým kvapíkem těžko srovnávali. Pak favoritovi extraligy dlouho trvalo, než se nakopl.

Režim navíc dost změnila druhá třetina, která nabídla hodně strkanic, různých polovičních bitek, akcí s rukama nahoře. Nádherná podívaná se rozpadla.

Hokej se spustil až posledních dvacet minut, zase rychlý a tvrdý. No a Pardubice potřebovaly smáznout manko, Hradec držel od 13. minuty náskok 1:0. Oskars Batna vytáhl první extraligový gól, když využil totálního nesouladu v defenzivě Dynama. Tři soupeři před bránou? No problem. Lotyš si v klidu vykroužil před Romana Willa a zavěsil.

Pardubice srovnaly díky Kautově teči, ale druhý bod přikleplo Hradci Freibergsovo kladivo. Jako kdyby se vrátil starý Mountfield, který se s nikým moc nemaže. „Chtěli jsme hrát aktivně a odvážně, nedávat Pardubicím prostor. Většinu zápasu jsme se drželi plánu,“ pochvaloval si kouč Tomáš Martinec. „S pokorou musíme pracovat dál, odlepit se od spodku tabulky. Proti skvělému týmu jsme byli hodně odvážní, dobrý zápas,“ líbilo se mu. Aby ne. Mountfield HK Vše o klubu ZDE HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE