Hořava do Pardubic: Bude nový hlavní trenér a chtěl by dělat se Zadinou?

Hned na startu hokejové sezony přichází jedna velká trenérská bomba. Trenérský tým Pardubic by mohl rozšířit uznávaný expert Miloslav Hořava, který v minulé sezoně působil v realizačním týmu Sparty. To je hlavním tématem nové Pětky Zimáku, ve které jsme probrali nevýrazný start Dynama do ročníku, zadrhnutý nástup Litvínova, skvělou formu potenciálních reprezentantů, Radka Smoleňáka či špatný úvod Motoru a Komety.

„Podle našich zdrojů by nemělo hrozit, že by měl být Marek Zadina odvolán, i když v Dynamu nevíš dne a hodiny, věci se mění rychle. Vedení Pardubic hledá někoho, kdo posílí realizační tým. Čtu to tak, že se rýsuje vyrovnaná trenérská dvojice Marek Zadina, někdo, plus dva asistenti,” myslí si redaktor Sportu Pavel Ryšavý.

„Myslím, že Marek Zadina by nebyl jeho vysněný spolupracovník,” soudí redaktor Miroslav Horák. „Je to můj pocit, je zvyklý dělat s nějakou kapacitou. Když přijde Miloslav Hořava nebo nějaký jiný head coach, asi se to bude prezentovat jako posílení realizačního týmu, ale Hořava to vezme do pracek a bude to jeho mančaft,” dodává. Jaké je další pozadí a podrobnosti případného velkého tahu Pardubic? Podívejte se na novou Pětku Zimáku!

