Frodl dal selfie, reagoval i na Jágra. Komu v Kladně patřil prostředníček?

Lázeňský klub vydoloval dvě výhry v řadě a pomalu se škrábe v tabulce výš. „Jsem rád, že jsme to poslední dva zápasy překlopili. Předtím to nebylo herně ono, teď se zlepšujeme. Urvali jsme to hlavně díky chtíči a bojovnosti,“ vykládal Dominik Frodl po vydřeném vítězství v Kladně.

Běžně takhle hned cestou z ledu rozdáváte podpisy a fotíte se?

„Kluci mě poprosili, takže jsem rád vyhověl. Tentokrát to trvalo trochu dýl, protože když jeden vidí, že někdo vytahuje telefon, hned je začnou vytahovat i ostatní. Ale jsem rád. Kdybych byl v jejich kůži a někdo by se takhle se mnou vyfotil, na koho koukám v extralize, byl bych nadšený.“

Během utkání jste řešil několik závarů, jeden v poslední třetině vedla formace Jaromíra Jágra . To jste se celkem zapotil, že?

„Jsem rád, že potom byla komerční pauza. A vydýchával jsem to ještě v době, kdy se házelo další buly.“ (smích)

Jágr se pokusil objet branku a skórovat, ale vy jste se nenechal překvapit.

„Věděl jsem, že je to právě Džegr. Takže jsem počítal s tím, že jak má dlouhou hokejku, bude stát u jedný tyčky, ale tu hůl bude mít u druhé. Naštěstí jsem tam byl včas.“

Pořád je zážitek si proti němu zachytat?

„Jestli je to vážně jeho poslední sezona, při které točí film, tak je třeba si užít každý zápas, kdy člověk proti němu nastoupí. Je to jedna z největších legend světového hokeje. Musím říct, že mu to opravdu jezdí. Vypadá v lepší formě než v předešlých sezonách.“

Co říkáte na to, že jste první tým, který si v sezoně odvedl z Kladna body?

„Jsme rádi, určitě se odsud nebudou vozit lehce. Nechci se jich nějak blbě dotknout, ale tým i herní projev mají lepší než minulé roky. Mají tady malé hřiště, což jim také vyhovuje. My ale koukáme hlavně na sebe. Těší nás, že jsme vyhráli druhý zápas za sebou. Byli jsme předtím poslední, což nikdo nechce vidět, i když je pořád začátek sezony. Teď si chvíli odpočineme a v pátek vletíme do derbíčka s Plzní.“

Zmínil jste, že jste chvíli byli poslední. Všiml jste si, že náš Sport Magazín vám v tipech přisoudil poslední, čtrnácté místo?

„Jo jo, viděl jsem, co jste o nás psali.“

Berete to jako pozitivní motivaci? Dokázat nám, že jsme se pletli?

„Víme o tom, ale není to tak, že bychom chtěli iSport.cz něco ukázat. Že jste nás dali neprávem na poslední místo. My to chceme sami! Vždyť je to naše živobytí i radost. My sami jako tým chceme být co nejvýš. To jste tam dolů mohli dát šest různých týmů, protože extraliga je hrozně vyrovnaná. My máme dost nových hráčů, takže to možná byla velká neznámá, do toho cizinci. Věřím, že budeme jenom lepší a lepší.“

Hodně to bude stát na vás. Jaké to je, když víte, že musíte prostě být v brance dobrý?

„Jestli musím… Já to tak neberu. V minulých zápasech mi to tam dost napadalo, ale naposledy proti Kladnu to byl přesně ten obrázek, co jsme potřebovali. Jak jsme chtěli a bojovali, takže jsme nakonec inkasovali jenom dvakrát. Vždycky je to týmová práce. Minulé zápasy to ode mě nebylo nejlepší, stejně jako celkově defenzivně od celého mužstva. Teď už to bylo tak, jak by to mělo ve většině zápasů vypadat.“

Když jste šel z děkovačky, ukázal jste na někoho prostředníček. Snad nebyl pro fanoušky, ne?

„Ne! Tam zrovna stál můj nejlepší kamarád. My máme takové srandičky mezi sebou.“

Takže byl na něj?

„Ano. Rozhodně ne na fanoušky! To bylo na něj. Na Radka Sováka, doufám, že ho tam zmíníte! (smích) Viděl jsem, jak na mě něco chystá, takže jsme byli jako pistolníci. Hned jsem taky ukázal ten prostředníček.“ (smích)

