Mueller (zatím) na tribuně a Kometa s další výhrou. Cingel „lámal“ lapačku

Zápas na pohodu? Jen zdánlivě. Domácí vedli ještě ve 38. minutě o čtyři kousky, směřovali k exhibiční dohrávce. Jenže jejich hra opravdu sklouzla k bezstarostnosti a ležérnosti, za což málem zaplatili ztrátou bodů. Když Jan Hladonik prvním gólem v extralize za Vítkovice snížil tři minuty před koncem na 3:4, Pokorného soubor se třepal o výhru.

Do chvíle, kdy neúnavný Jakub Flek dovezl při power play puk do prázdné klece. Brno bodovalo počtvrté po sobě. „Nesmíme si myslet, že se zvedáme. Ještě toho máme hodně před sebou,“ upozornil dvoubrankový Lukáš Cingel.

Dlouho to vypadalo, jako by si borci Komety řekli, že vlastně Petera Muellera, který po návratu z Ameriky nastoupí poprvé v pondělí proti Mladé Boleslavi, ani nepotřebují…V nadsázce. Sérií tří domácích zápasů každopádně nakopli bezbolestně. Ve středu sejmuli České Budějovice 3:0, v pátek Vítkovice 5:3 a sunou se tabulkou vzhůru. Začalo jim to padat. Ale pozor, chyby ve hře jsou pořád. Jinak by tým nedopustil, aby se hosté po dlouhé herní přestávce tak lehce vrátili do utkání. „Ve třetí třetině ukázal soupeř obrovskou kvalitu na kotouči,“ smekl trenér vítězů Kamil Pokorný.

Celou bitvu sledoval Mueller v civilu ve společnosti sportovního manažera Tomáše Vincoura na balkonu horního patra tribuny. Typicky zarostlý, dlouhovlasý, čepici otočenou kšiltem dozadu. Každý na stadionu ho poznal. V Brně se věhlasný kanonýr po pátečním příletu připravuje na restart extraligové kariéry. Duel proti svým ostravským exspoluhráčům ještě vynechal, potřebuje pár dnů na aklimatizaci. Duševní i ryze hokejovou. Po víkendu už s ním můžou trenéři počítat. „Je to rozený střelec, určitě nám může něco přinést,“ nepochyboval Cingel.

Domácí to v týdnu dvakrát zvládli i bez něj. Vítkovickou defenzivu otevřel Adam Zbořil, jemuž nachystal lahůdku před odkrytou bránu parťák Hynek Zohorna. Napoprvé sice puk nezkrotil, ale měl tolik času, že dostal šanci na druhý pokus. Po skvělé souhře celé formace se dočkal první trefy v brněnském dresu Jakub Konečný, jehož střelecké sucho trvalo i s předchozím angažmá ve Spartě předlouhých jednatřicet zápasů. Po Rachůnkově pobídce napálil kotouč mezi kruhy dokonale.

Co Cingelovy kousky? Nejdřív pohotový bekhend pod horní tyčku, poté rána na lapačku, v níž Klimeš prudký kotouč neudržel a hodil si ho za svá záda. „To byla taková rána, že mu to vypadlo,“ usmál se slovenský reprezentant. „Mezi kruhy se motám, Flíček (Jakub Flek) a další kluci mají rádi puk, dokážou se udržet v rozích. Já se snažím najít si prostor,“ popisoval svou roli na ledě.

O čisté konto připravil Michala Postavu dorážkou Anthony Nellis, nejlepší ostravský střelec. Nádech uzdraveného soupeře demonstroval další korekcí bek Jan Košťálek, přidal se k němu Hladonik. „Pořád jsme hráli trpělivě a věřili, že zápas půjde s námi,“ uvedl Hladonik, jehož viróza neskolila. „Mocně jsme dotahovali. Ze začátku vyrovnaného zápasu jsme si lámali zuby na brankáři,“ řekl kouč David Bruk. Náhlé drama utnul až Flek, nejlepší hráč na ledě.

Na konci se schylovalo k bitce, brněnský zadák Rhett Holland hodil na led rukavice. Jeho vyzývatelem měl být Jindřich Abdul. Ve finále ale na žádný pěstní souboj nedošlo, vášně opadly. „Když je to o gól, potyčky tam asi budou vždycky,“ nedivil se Cingel. „Musíme se zastat jeden druhého, ale také si dávat bacha, abychom nebyli vylučovaní,“ nabádal.

