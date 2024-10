Bekhend piluju, pochvaloval si Orsava. Co Moru nakoplo k lepším výkonům?

Série vítězných utkání vám jistě vlila hodně sebevědomí do žil. Po tom horším začátku to vypadá nyní diametrálně jinak, co za tím je?

„Soustředili jsme se na to, že jsme hráli čtyřikrát po sobě doma, a že máme právě tady lepší bilanci než na venkovních kluzištích. Na každý zápas jsme se velmi soustředili a podařilo se nám urvat vítězství.“

Co se vše změnilo po těch nepovedených duelech ze začátku ročníku?

„Asi nemám úplně konkrétní odpověď, ale nakoplo nás čtvrté utkání doma s Motorem. Dlouho to bylo 1:1 a pak jsme udeřili z oslabení. Každá výhra nás těší a my jsme vítězství potřebovali jako sůl. Možná to bylo to stěžejní, od čeho jsme se odrazili. Od té doby jsme bojovali každý zápas i při porážce s Litvínovem. Já doufám, že nastolený trend vydrží co nejdéle.“

Třinec disponuje hned několika jmény v ofenzivě, ale během utkání jste je do ničeho velkého moc nepouštěli. Jak to?

„My se nemůžeme, koukat proti komu hrajeme. Více se samozřejmě věnujeme naší hře. Je jedno, kdo proti nám hraje. Když budeme hrát, co chceme, a každý odvede stoprocentní práci, máme šanci na vítězství.“

Pojďme k vaší brance. Už to vypadalo, že když byl Kunc na zemi, už to nestihne odehrát, a nakonec to zvládl. Vám už stačilo jenom stát na správném místě a vstřelit gól.

„Já už se chystal střídat, ale Kunc stále bojoval o kotouč, a tak jsem počkal. Třinec tu situaci za mě podcenil, protože kolem našeho jednoho hráče byli hned čtyři hosté. Já jsem tam vyjel, Kunc mě viděl a pak stačilo to jen ideálně trefit.“

Byl to klíčový moment utkání?

„Určitě. První branka v utkání uklidní tým, je to mnohem lepší než prohrávat a dotahovat nepříznivé skóre. Nakoplo nás to a fanoušci nám taktéž pomohli, tudíž za mě důležitý okamžik.“

Byl jste u historicky prvního titulu Třince v roce 2011. Jsou zápasy proti Třinci pro vás ještě nějak speciální?

„Z toho kádru, se kterým jsem to tehdy vybojoval, tam už nikdo moc není, vlastně jen Martin Růžička, ale ten nehrál. Já za Třinec hrál devět let, a tak to speciálně stále beru. Ale jak jsem již zmínil, soustředíme se převážně na naši hru, na to, co máme hrát. Ve výsledku je tak jedno, proti komu hrajeme.“

Ale gól byl o to sladší.

„Samozřejmě každý gól potěší, ale my hrajeme na tři body na vítězství – a to je důležité.“

Olomouc je aktuálně v tabulce pátá. Je toto umístění váš cíl?

„Chceme vyhrát každý zápas, nikdo neprohrává rád. Musíme jít zápas od zápasu a snažit se urvat nějaký bodík. Když jsou tři, tak je to nejideálnější. Máme za sebou čtyři zápasy doma, což je velká výhoda pro nás a musíme to potvrdit ziskem dalších bodů na venkovních stadionech.“

Vy jste bekhendovým zakončením trefil odkryté místo Mazancovy brány. Suverénní zakončení.

„Abych se přiznal, trénuji tento způsob, ale na tréninku mi to zrovna nevycházelo. Tím bekhendem to gólman moc nečeká, a ještě víc to nečeká, když to jde do protisměru. Mám to trochu natrénované, ale teď mi to vážně sedlo. Přihrávku jsem si zpracoval do bekhendu, takže mi víceméně nezbylo nic jiného, než to tam tímto způsobem poslat. Padlo to tam, spokojenost.“

Třinec to v závěru zkusil bez gólmana a hrál v šesti lidech na ledě tři minuty. Výhodu ale nezužitkoval úplně nejlépe a moc šancí na snížení nepřišlo.

„Asi už si to u nás sedlo. Ale když se podívám na první tři zápasy sezony, bylo to úplně odlišné. Hlavní je neusnout na vavřínech a pokračovat v nastoleném trendu. Start do sezony měl také daleko do současné šňůry čtyř domácích zápasů, co jsme hráli nyní. Musíme stále makat na sto procent, my tady nemáme žádné hvězdy, vyhlášené střelce, takže musíme nadále bojovat. Jak jsme ukázali bojovnost v posledních duelech, musíme pokračovat i venku.“

Má velký má podíl na současné formě gólman Matěj Machovský?

„Samozřejmě že ano, Machovský je zkušený gólman a my mu věříme. Když něco pokazíme, on nás z toho vytáhne a je naším důležitým článkem. Budeme jen doufat, ať to všechno dobře pokryje i nadále.“

