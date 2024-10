Kuskův první hattrick: Zaplatím tři tisíce. Za kolik je v Olomouci rozvod?

Vzpomenete si na svůj první hattrick vůbec?

„Myslím, že to bylo v dorostu někdy v roce 2013.“

A premiérový extraligový byl jaký?

„Snad není poslední, jsem za to samozřejmě moc rád. Napadalo mi to tam. Nejdříve z dorážky, pak podobně. Třetí se mi pak povedl trefit přes celé hřiště do prázdné. branky. Bek mi odevzdal puk, tak jsem to zkusil do prázdné klece, protože v té chvíli by to nebyl icing. Šel jsem tomu štěstí naproti, jak se říká.“

V minulé sezoně jste zaznamenal jen devět gólů, teď jste na třetině.

„Nejsem úplně typický střelec, ale chci jich dát, co nejvíc to půjde.“

Už jste někdy zažil, že by soupeř uprostřed třetiny hrál dvakrát přesilovku bez gólmana?

„Nesetkal. Hradec hraje takový odvážnější hokej, v ten moment to byl překvapující krok. Oni prostě takoví jsou.“

Jen o štěstí to přece jen nebylo, měl jste dobré postavení.

„Jo, je to i o tom si to místo najít. Na druhou stranu je to o dobré souhře mých spoluhráčů, kteří dají ten kotouč do předbrankového prostoru. A pak je to o protihráčích, třeba že mají špatný den. Zrovna u té druhé trefy o mě soupeř zlomil hokejku a neměl jinou možnost mi to vzít.“

A jak oslavíte hattrick?

„Všichni jsme unaveni, máme v nohách spoustu utkání. Vidím na to nějakou týmovou večeři, jít spát a regenerovat.“

Kolik vás třígólová jízda bude stát?

„Koukal jsem do tabulek a vychází to na tři tisíce. Půjde to do kasičky, takže ještě to celkem jde.“

A nad rámec kasičky?

„Nic. Já už jsem předtím něco vypisoval za zápasy a dva jsme vyhráli, takže jsem na sedmi tisících. Předtím jsem platil za narození syna, takže jsem platil až až. Doufám, že mě žádné další pokuty čekat nebudou.“

Hattrick je nejdražší?

„Asi nejvíc stojí povolání do národního týmu, to je za pět tisíc. A rozvod za deset, to zavedl Jirka Ondrušek. Za svatbu je pět tisíc, takže kdybych byl sňatkový podvodník, můžu jít do plusu.“ (smích).

Asistent trenéra Mountfieldu Peter Frühauf zároveň působí i u slovenské reprezentace. Měl vás před očima, což je fajn při takovém večeru, ne?

„Samozřejmě je vždycky čest reprezentovat. Nominace není úplně v mých rukou, ale snažím se předvádět nejlepší výkony, protože hrát tady v Olomouci je čest a zábava. Parta je tady dobrá, fanoušci jsou skvělí, stejně tak realizační tým od kustodů přes marketingový tým. Dál bych mohl vyjmenovat lidi z kanceláře, třeba i paní účetní. (smích) Je tady taková rodinná atmosféra.“

