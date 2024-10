Tygry srazila Kváčova minela, gólmana se ale zastali. Víc bolí ztráta Filippiho

Petr Kváča věděl, že snažení o zisk bonusového bodu zadrbal. Navíc v utkání, kdy v brankovišti dominoval. „To už je o vás, jak to napíšete,“ pokrčil rameny, když odvážně přišel čelit nepříjemným dotazům na chybu necelé dvě minuty před koncem prodloužení.

Při ní mu Filip Chlapík jako zkušený lupič sebral kotouč a s noblesou servíroval na Romana Horáka. Jemu už v trefě nic nebránilo. Sparta ovládla šesté z uplynulých sedmi ligových vystoupení.

„Napadal jsem, gólman měl puk, koukal jsem, co se s ním stane. Naštěstí jsem dosáhl,“ pousmál se Chlapík, strůjce stěžejního momentu. „Stane se, měl to složité. Je kvalitním gólmanem. Těžko říct, co se mu bude honit hlavou, asi ho situace mrzí, ale nám to může být jedno,“ prohlásil.

Kváčova hrubka u levé tyčky dokonale dokumentovala současné soužení Liberce. Navzdory vcelku dobrým výkonům pokulhává, střílí do vlastních řad. Od 24. září vyhrál pouze doma s Karlovými Vary. Náprava nenastala ani v 11. kole. Tentokrát nehodu způsobil muž s maskou.

„Neviděl jsem záznam, ale Kvaky nechtěl puk odpálit, chtěl ho udržet. Když udělá v prodloužení chybu brankář, je to vidět. Sám jsem jich udělal za zápas desítky,“ měl pro posmutnělého svěřence smířlivá slova kouč Pešán.

Stejně přemýšlel autor první trefy hostů Martin Faško-Rudáš. „Určitě jsme gólmana podpořili, držel nás nad vodou, nebudeme mu nic vyčítat. Nechtěl se zbavit puku,“ řekl slovenský útočník.

Tygři nicméně neřeší jednoduché starosti. Tabulkové postavení je jedna věc, mužstvo ovšem sráží rovněž zranění. Nedisponuje takovou šířkou kádru jako Sparta, která se ze zdravotních neduhů zdatně vylízala, navzdory absencím se drží v závěsu za čelem soutěže.

Severočeši k němu mají daleko, kromě beků Radima Šimka s Vojtěchem Budíkem nebo útočníka Michala Bulíře se mezi marody zařadil klíčový tvůrce Tomáš Filippi, jehož ztráta se podepsala na horším přechodu Severočechů přes neutrální zónu. „Nevím, jak dlouho bude mimo. Dostal kotoučem, nemá přesnou diagnózu, ale nebyl schopen chodit,“ poodhalil Pešán.

Sparťané naopak ordinace konečně vyklízí. V neděli naskočil po dvouzápasové absenci Miroslav Forman, hrát už mohl také Michal Moravčík. Na návratu pracují centr Vladimír Sobotka i bek Vojtěch Mozík. V tu chvíli by se Pražané poprvé v ročníku přiblížili ideálnímu složení.

„Zranění budou po celou sezonu. Tým máme široký, mladí kluci, kteří si jdou zahrát, zvládnou velice slušné výkony. Samozřejmě bychom chtěli hrát v plné sestavě, ale víme, že se to málokdy stane,“ vyřkl po vítězství Chlapík.

Pro Spartu je zásadní, že dokáže pěstovat herní tvář bez ohledu na podobu soupisky. Pomáhají přesilovky, tým z hlavního města jich zužitkoval už deset a s úspěšností 27,78 % je druhým nejlepším za Vítkovicemi. Hodnota o víkendu ještě povyskočila dvěma góly, po Tomáši Hykovi libereckou tvrz rozboural ještě Chlapík.

Taky Liberec zužitkoval dvě početní převahy, víc než na srovnání v čase 53:58 z hole Jaroslava Vlacha ovšem nedosáhl. „Musíme se od takových zápasů odrazit, pokračovat v bojovnosti,“ nabádal Faško-Rudáš.

