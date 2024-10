Obří chyba! Kváča dal Spartě výhru: Ať si to přečte, kdo chce. Spím dobře

Odchytal výborný zápas, brzdil kontry hladové Sparty. A pak selhal, obrovským přešlapem si hrubě pokazil známky za estetický dojem. Liberecký brankář Petr Kváča (27) sice 31 zákroky přihrál Tygrům bod proti dalšímu silnému soupeři, zároveň však přispěl k šesté porážce z posledních sedmi zápasů. Pád 2:3 v prodloužení přišel poté, co gólmanovi lacině odebral kotouč Filip Chlapík, Roman Horák měl prázdnou klec. „Nechtěl jsem puk zahodit,“ hájil se rodák z Brandýsa nad Labem.

Co se v kritické chvíli přihodilo?

„Jsme tým, který chce hrát na kotouči. Abych ho hodil do rohu? Ne, chtěl jsem pomoct, něco vymyslet. Nebudu ho nikam odhazovat.“

Jenže Chlapík vám puk sebral, zosnoval vítěznou akci.

„Nebylo to pro mě překvapení, ale bohužel mi záměr nevyšel. Takový je hokej, co no. Chyba mě mrzí vůči týmu, bojovali jsme, hráli 2:2. Spoluhráčům jsem se omluvil, ale situaci si nevyčítám.“

Vezmete si z ní přesto ponaučení?

(vydechne) „Jo, vždycky když dostanete gól, musíte být příště ostražitější. Tohle byla taková situace... Určitě něco změním.“

Neřešíte, že nejspíš utrpí vaše pověst?

„Gól mě mrzí vůči klukům, mohli jsme pomýšlet na druhý bod. Ostatní věci jsou mi jedno. Jsme tým, ať si o chybě přečte, kdo chce.“

Mluvíte hodně o parťácích. Jak moment zkázy vzali?

„Podpořili mě, týmově se držíme všichni, když někdo udělá chybu, snažíme se ji napravit. Proto je hokej týmový sport, emoce po zápase se násobí. Snažíme se jeden druhého povzbudit, když pak vyhrajeme, vyhráváme jako tým, je to zase krásný.“

Budete v klidu spát?

„Spím dobře. Přijedu domů, podívám se na syna a hnedka v pohodě usnu. Takové věci si nechávám na zimák, kde všechno probereme s trenérem gólmanů, podíváme se, co jsem mohl udělat lépe, aby se chyba neopakovala. Hodím ji za hlavu, za chvíli přijde další zápas.“

Z jedenáctého místa berete bod na pražském ledě jako pozitivum?

„Určitě, podívejte se, jaký mají tým, jak jsme hráli, bojovali. Navíc máme hodně zraněných hráčů, i když se na to nechceme vymlouvat. Odvezený bod z venku je cenný.“

Chybí Radim Šimek , Michal Bulíř, nově také Tomáš Filippi . Bolí takové ztráty hodně?

„Jde o klíčové hráče, ale v týmu se každý rve o to, aby mohl hrát zápasy. Podporujeme se, abychom kluky nahradili, ať se jim těžko vrací, byť jsou to taková jména. Bojujeme za ně, mozaika pak zapadne dohromady. Tak to je, musíme se porvat.“

Bod už jste získali i předtím proti Pardubicím. Zvedáte se navzdory porážkám?

„Je začátek sezony, zápasů před námi hromada. Možná dobře trošku spadnout na hubu a říct si, že je třeba vstát, jít dál. Nemůžete pořád létat nahoře. Začátek je ponaučení, abychom makali furt dál.“

