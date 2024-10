Šenkeřík po kladenské loupeži: Zařvali jsme na sebe. Chce to jet dál

Prohrávat na konci páté minuty už 0:3 a po první třetině 1:4? Nic příjemného. Většina týmů by se smířila s porážkou a takový zápas by chtěla dohrát co nejdůstojněji. To ale není případ letošního Kladna. Rytíři se v dohrávce 12. kola extraligy zázračně vzchopili, od druhé periody ve Vítkovicích dominovali a nakonec si odvezli vítězství 6:5 v prodloužení. Velký podíl na překvapivém obratu měl dvougólový Petr Šenkeřík, nejčastěji nasazovaný hráč Středočechů. „Byla to trochu loupež,“ usmívá se třiatřicetiletý obránce.

Úvod vám ale hrubě nevyšel. Co jste si v kabině po zpackané třetině říkali?

„To, co si všichni myslí. Trošku jsme si na sebe zařvali a také tam padlo, že takhle to dál nejde. Ale i když to bylo 1:4, nějaké možnosti jsme měli. Řekli jsme si, že když budeme dodržovat to, co chceme, pořád máme šanci. Šli jsme do toho s tím, že to chceme vyrovnat a sebrat alespoň bod. Nakonec máme dva, takže super.“

Od druhé třetiny vypadl Jaromír Jágr, dohrávali jste na tři lajny. Pomohlo, že jste byli v tempu?

„Nemůžu mluvit za kluky, ale já se cítil dobře. Podle výkonu i výsledku si myslím, že i kluci. Možná se dostali víc do tempa, rázem nám jely nohy... Oproti první třetině velká změna. V ní jsme nebyli všude pozdě jen o krok, ale o čtyři. Pomohlo nám to.“

Hrající majitel vypadl kvůli zranění v dolní části těla. Jak velká komplikace to byla?

„Je jedno, jestli to je Jarda nebo někdo jiný, vždycky za sebe můžeme zaskočit. Když hrajeme jako tým a plníme role, máme šanci porazit každého.“

Bylo to vidět, za obratem jste si šli.

„Myslím si, že jo. Druhá třetina už byla dobrá, vstoupili jsme do ní tak, jak jsme chtěli. Škoda gólu na 5:3, ale to se stává. Vítkovice mají dobrý tým, kvalitní a rychlé útočníky. Jsem rád, že jsme to ve třetí třetině vyrovnali a v prodloužení otočili. Byla to trochu loupež.“ (usmívá se)

Takhle to popisovali trenéři?

„Řekli jenom to, že jsme podali dobrý výkon. Zařvali jsme si a další den dostaneme volno. To je pro nás nejdůležitější.“ (směje se)

Vy jste pomohl dvěma góly. První byl ale trochu šťastný, že?

„Důležité bylo, že Blahis (Ondřej Bláha) stál před bránou a gólman nic neviděl, takže jsem to střílel na stranu lapačky a přehouplo se mu to přes ni.“

Díky výhře jste poskočili na čtvrté místo. Dá se mluvit o laufu?

„Pořád je to začátek. Vím, kde Kladno poslední roky bylo. Těmito výsledky se ale nesmíme utěšovat a plácat po ramenou. Ani nevím, kolik kol jsme odehráli. Dvanáct?“

Ano.

„No vidíte, pořád máme čtyřicet zápasů do konce. Kdybychom se výhrami uchlácholili, můžeme sletět dolů velmi rychle. Chce to pořád jet dál!“

