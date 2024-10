Zklamaný Šír: Asi to měla být facka. Výkony? Vyhodili jsme je do koše

Byl to on, kdo stál u zrodu jediné gólové akce hostů a pak neproměnil nebezpečný únik. Karlovarský útočník Jan Šír (24) i ze čtvrté formace zanechal v utkání na ledě Mountfieldu HK podstatnou stopu. Na výsledku se ale neodrazila, Energie prohrála 1:5 a přišla o sérii čtyř úspěchů v řadě. „Beru to taky na sebe,“ mluvil sebekriticky centr z poslední letky, pro nějž byl druhý bod v sezoně slabou náplastí.