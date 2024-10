Nový kapitán Plzně: Jsme žalostní. Situace je vážná, nesmí nám ujet vlak!

Vstup do zápasu jste měli lepší než Motor, ale opět jste to nedotáhli do konce. Co vše se stalo?

„Bavili jsme se o tom už po minulém zápase, tady to dopadlo stejně. Nedisciplinovanost, přestupky na posouzení faul-nefaul, ale rozhodčí to pískl. Místo toho, abychom hráli v pěti a ukopali to, což by se, myslím, povedlo, hráli jsme asi pět nebo šest oslabení a dva góly Budějovic v nich rozhodly. Nerýpal bych se v tom, proč jsme odcházeli na trestnou, ale nemůžeme ty zákroky dělat. Jinak těžko budeme úspěšní.“

Další problém je ofenziva…

„Nejde nám to do útoku, jsme marní a žalostní. Beru to podle sebe, nikdo v týmu není v pohodě. Pracujeme na tom, ale je to o tom dokázat to na ledě a neřečnit o tom jen.“

Co se pro vás změnilo poté, co vám na dres našili céčko?

„Nic moc se nestalo. V týmu jsme parta starších kluků, takhle se to rozhodlo. Tím, že jsem z Plzně, mě to sere extra a sám chci, aby nám tahle změna pomohla, nastartovali se a dostali se tam, kde chceme být. Musíme začít po malých věcech a já doufám, že zlepšení přijde co nejdřív.“

Přitom jste byli dlouho koncentrovaní, v obraně precizní, ale najednou přijdou dva slepené fauly a technické tresty za příliš mnoho hráčů na ledě, za špatné chování na buly a inkasujete. Souvisí to s tou nepohodou?

„Jsou to taktické věci. Nevím, zda přicházejí z nekoncentrovanosti nebo z čeho, ale v takovémhle zápase si to nemůžeme dovolit. Můžeme někomu v uvozovkách urazit ruce a být zarputilí, pokud jde o gólovou situaci, ale takové prohřešky se nám nesmí stávat. Bavili jsme se o tom několikrát. Ale asi málo. Ještě si o tom budeme muset důrazně promluvit.“

Martin Straka udělal jisté kroky k nápravě, rozloučil se s jedním hráčem, změnil kapitána. Vnímáte tíhu situace, nehledě na to, že teprve končí první čtvrtina?

„Situace je vážná, musíme začít bodovat, aby nám neujel vlak. Nechceme nasbírat velkou ztrátu. Bohužel se to tady nepovedlo. Bojovnost z naší strany byla, ale to je samozřejmost. Musíme přidat nadstavbu a dávat góly. Bez nich to bude strašně složitý, nevím, kolik zápasů se dá vyhrát na jeden gól. Potřebujeme dávat tři čtyři.“

Teď je to těžké, ale našel byste i něco pozitivního?

„Pozitivní by bylo, kdybychom bodovali, teď tam toho moc není. Až začneme získávat body, můžeme hledat malá pozitiva. Přičemž to není o jednom zápase, ale o delší obodované sérii, která nás dostane tam, kam chceme a potřebujeme.“

Máte svůj únik od hokejových starostí?

„Každý nějaký má. Jsem starší, snažím se zapomenout na hokej, když jsem s dětmi. Ale je to těžký, protože hlava jede pořád naplno. Mladší kluci možná hrají na herních konzolích, hokej možná vypustí tímhle způsobem, ale jakmile přijdeme na zimák, koncentrovanost už musí být stoprocentní. Pravdivé je klišé o tom, že jak trénuješ, tak i pak hraješ.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:58. Gulaš, 54:41. Reilly Hosté: 06:16. Matýs Sestavy Domácí: Strmeň (Klouček) – Štencel, Vráblík, Doudera (A), Kachyňa, Pýcha, Reilly, Cibulka – Kovařčík, Kondelík, Gulaš (C) – Olesen, Pech (A), Kašlík – M. Beránek, Toman, Valský – Přikryl, Koláček, Adam Kubík. Hosté: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Skok, Merežko, Piskáček, Pšenička, Brůna – Söderlund, Lalancette, Lev (C) – Schleiss (A), Klepiš (A), Holešinský – Simon, Mertl, Matýs – Urban, Pitule, Šiler – Hauser. Rozhodčí Hribik, Barek – Lhotský, Špůr Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5935 diváků