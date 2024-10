Hokejová show pod širákem na Letné uvízla v problémech. Bude se hrát?

Původně se velkolepá hokejová akce Winter Hockey Games pod širým nebem měla uskutečnit už v roce 2020 ve Špindlerově Mlýně, kvůli covidové pandemii se však o rok posunula. Ovšem ani 12 měsíců poté se ve ski areálu Svatého Petra extraliga nehrála. Projekt si zdřímnul, nahrnul se a nabobtnal do letošního prosince, program na pražské Letné vyhlížel luxusně. A dál vyhlíží, jenže nelze nevidět, že problémy se znovu rojí. Situace nevypadá růžově, organizátoři z agentury Eniva ukončili prodej vstupenek na síti Ticketportal.

Dnešek měl být dnem, kdy se v pražském hotelu Alcron uskuteční tisková konference za účasti význačných hostů a bude představen ojedinělý projekt. Chybět neměli ambasadoři Patrik Eliáš a Jakub Voráček , spolu s nimi bývalá slovenská hvězda Marián Gáborík, plus další hosté a zástupci organizátorů. V pátek po poledni pořadatelé rozeslali e-mail s oznámením, že se setkání ruší. Bez udání důvodu.

Hokejovým zákulisím se začala rychle šířit zpráva o tom, že pořádání WHG je opět v ohrožení. Web iSport.cz kontaktoval postupně PR zástupce pořadatele akce Jana Kuklíka a ředitele Tipsport extraligy Martina Loukotu. Oba slíbili vyjádření během pondělka.

Co je vůbec tentokrát pod širákem v plánu? Je toho víc než dost.

Od pátého do dvanáctého prosince se na Letenské pláni mají uskutečnit mistrovské duely české extraligy mezi Spartou a Kometou a bitva Českých Budějovic s Plzní. Odehrát by se měl zápas slovenské extraligy Slovan Bratislava-Košice, dojít má i na německou DEL v podání výběrů Wolfsburgu a Mnichova.

Vedle toho by se podle plánu měly předvést prvoligové týmy Slavie a Vsetína a nejlepší čeští a slovenští studenti na bruslích ve sváru o Pohár primátora Prahy.

Vrcholem zimní klasiky by pak měla být exhibiční partie mezi českými a slovenskými legendami. Organizátoři už dříve potvrdili účast Mariána Gáboríka, Lubomíra Višňovského či Roberta Holíka nebo Petra Čecha. Pokud je tedy řeč o hůře dostupných ikonách.

Asi každému je jasné, že náklady akce musí jít do desítek milionů korun. Stavíte obrovské sportoviště s montovanými tribunami, které pojmou okolo 16 tisíc diváků, doba si žádá i patřičné zázemí pro VIP sektor. Z druhé strany máte šanci na enormní výdělek, neboť na jednom místě odehrajete sedm utkání a je přitom na co lákat. Celková návštěvnost akce může přesáhnout 100 tisíc návštěvníků, což při cenách vstupenek od 390 do 11499 korun předpokládá nevídanou tržbu v řádu nižších stovek milionů.

Nedělní pohled do předprodeje dával najevo, že velký zájem byl o mistrák Sparty s Kometou a o exhibici legend. Tady byly lístky na sezení téměř vyprodané či zabrané. Pryč je víc než polovina vstupenek na utkání budějovického Motoru s plzeňskými Indiány, slabší je to se zájmem o střetnutí DEL a slovenské extraligy.

Jak už bylo řečeno, během pondělka byl pozastaven prodej veškerých přístupů na hokejovou show a čeká se na oficiální verdikt organizátorů.

Rozpětí cen vstupného na Winter Hockey Games

5. prosince

O pohár primátora Prahy (univerzitní hokej)

390 - 2490 Kč

O pohár primátora Prahy (univerzitní hokej) 390 - 2490 Kč 6. prosince

Extraliga: Plzeň - České Budějovice

590 - 3490 Kč

DEL: Wolfsburg - Mnichov

990 - 11499 Kč

Extraliga: Plzeň - České Budějovice 590 - 3490 Kč DEL: Wolfsburg - Mnichov 990 - 11499 Kč 7. prosince

Extraliga: Sparta - Kometa

690 - 3990 Kč

Slovenská extraliga: Slovan Bratislava - Košice

590 - 2990 Kč

Extraliga: Sparta - Kometa 690 - 3990 Kč Slovenská extraliga: Slovan Bratislava - Košice 590 - 2990 Kč 8. prosince

Zápas legend Česko - Slovensko

990 - 7490 Kč