Ujednáno! Kondelík opouští Motor, jde do Pardubic. Na jih Čech míří Zohorna

Pětadvacetiletý centr se v pátek naposledy představí v dresu jihočeského klubu, který už v poledne bude součástí „dětského“ zápasu v Karlových Varech. V neděli už by měl nastoupit v novém působišti proti Olomouci. Opačným směrem do Budějovic má putovat o 11 let starší bojovník a bývalý reprezentant Tomáš Zohorna. Ten by mohl dostat pod Ladislavem Čihákem větší roli než v Dynamu.

Kondelík měl mít původně namířeno na východ Čech až po této sezoně, jelikož letos v létě se s vedením Pardubic dohodl na pětiletém kontraktu. Ale věci se daly do pohybu poté, co se favoritovi na titul začala zaplňovat marodka v čele s Lukášem Sedlákem či Lukášem Radilem.

„Jak jsme se už v Zimáku bavili, je to správné východisko pro všechny strany. Pardubice získávají kvalitního hráče s potenciálem, kterému se vstup do sezony nepodařil. Na nové adrese může pookřát, získat novou energii, je to pro Kondela dobrý restart,“ komentuje dohodu expert Zimáku Zbyněk Irgl.

Ten už však v podcastu upozornil, že budějovický odchovanec bude muset pořádně zabrat. „Pro Pardubice je dobré, že i Kondel teď sklopí uši, protože nemá extra sezonu a musí odvést práci, jaká se po něm bude požadovat. V jakékoli lajně. A musí se stát lídrem. Tým na tom vydělá,“ míní vicemistr světa z Rigy 2006.

