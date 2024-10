Macuh: Radši si zlomím nohu než další otřes mozku. Lakatoš se omlouval

Až na závěr, že? Pochopil jste, proč vám Dominik Lakatuš zrovna na hlavu vystrčil loket?

„Byla to smůla... Díky bohu jsem v pohodě. Stane se. Nevím, jestli mě viděl, nebo neviděl. Ale bohužel se stalo. Hned se mi omlouval, takže úplně v klidu.“

Jak se vám vůbec otřes mozku v olympijské kvalifikaci na začátku září přihodil?

„Spoluhráč na křídle spadl na mantinelu s bekem, já jsem se snažil udělat jim kličku, ale do toho přijel z boku kluk a vyskočil ramenem na bradu. Dostal jsem vypínák. Byl jsem v bezvědomí, probudil jsem se až v nemocnici.“

Pauza trvala bezmála dva měsíce, dlouhá doba.

„Těšil jsem se moc, bylo to moje nejdelší zranění. Hokej miluju, ale první měsíc jsem na zimák nechodil. Pořád mě bolela hlava ze světel a z hluku, kteří naši super fanoušci umí udělat. Sledoval jsem je z domu.“

Na psychiku asi nápor, že?

„Nemůžeš nic, první týden jsem jen ležel a spal. Je to těžké, protože nepoznáš, jestli jsi v pohodě, nebo ne. Doufám, že to bylo poslední takové zranění. Radši si zlomím nohu než tohle.“

Nepřepadaly vás i nejčernější myšlenky?

„Jsem člověk, který potřebuje furt něco dělat. Být doma zavřený pro mě bylo nepříjemné. Když máte zraněnou ruku, můžete jít aspoň někam na večeři. Já nemohl měsíc nikam. Samozřejmě máte černé myšlenky, ale snažil jsem se přemýšlet tak, že se vrátím silnější.“

Jak se pak trefuje pravý moment k návratu?

„Šli jsme do toho pomalu, první dva týdny jsem jen zkoušel nějaké cvičení v posilovně. Nebo kolo do aerobních tepů. Když jsme zjistili, že to jde, šel jsem na led a pomalu chodil i do soubojů.“

V těch se musíte hlídat?

„Kdybych si musel dávat pozor, radši nebudu hrát hokej. Byl bych nulový. Musím hrát naplno do těla. Kdyby to dál nešlo, hokej není všechno na světě. Jsou jiné věci, které můžete dělat.“

Kouč Mory Tomajko o Macuhovi

„Poslední tři týdny už trénoval naplno, měl obrovskou chuť, která na něm byla vidět. A vidět byla i na výkonu celého týmu. Jeho hra je taková, že umí strhnout ostatní.“

