Hradec od něj čeká palbu a Američan to ví: Pořád nejsem tam, kde chci být

Už začíná přitahovat pozornost. Na startu sezony Ryan Dmowski zapadl. Tři roky po sobě pravidelně sypal 30 gólů. Farmy NHL, slovenská liga. Měl by být hráčem kategorie „dejte mu puk a běžte slavit“. Mountfield HK hodně věřil, že v něm našel poklad, který zničí jeho střelecké trápení. V prvních 11 zápasech se ale trefil jen jednou. Ale poslední dobou roste. „Začínám se postupně rozkoukávat,“ říká Američan.

Ryanu Dmowskému je 27 let, přichází do nejlepšího hokejového věku. Tři roky po sobě trhal sítě a Hradec si s ním plácl, aby zkusil to samé i v extralize. Minulou sezonu se na Slovensku chytil báječně, ve Spišské Nové Vsi platil za jednu z největších hvězd soutěže. Vyhrál trofej pro nejlepšího střelce soutěže.

Hradci výrazně pomohl k výhře nad Litvínovem 2:0, chvíli po půlce zápasu vstřelil vítězný gól. „Po vhazování udělal Ráďa Pavlík opravdu dobrou práci, puk pak dostal ke mně. Já se natlačil k brance. Udělal jsem stahovačku a poslal puk mezi nohy. Jo, povedlo se to,“ lebedil si.

Trefil se potřetí za poslední čtyři zápasy, což je už slušná vizitka. „Cítím se výborně. Začínám se tady rozkoukávat. Hlavně chci dál makat, v tomhle chci pokračovat,“ hned spustil. Rychle poznáte, že moc dobře chápe, jakou má v Hradci práci. Klub v něm vidí výrazného hráče, který zvýší údernost týmu.

Silných hráčů pro mezihru a distribuci kotoučů do pásma soupeře má Mountfield HK hodně. Dmowského práce je, aby puky končily v bráně. „Rozhodně tady nebudu skákat nějak vysoko, protože ani náhodou nejsem tam, kde bych chtěl být. Chci pokračovat, tvrdě pracovat, abych týmu pomáhal a my vyhrávali další zápasy,“ klade na sebe vysoké nároky.

Přiznává, že česká soutěž je jiná úroveň než ECHL a slovenská extraliga, kde řádil: „Je tady hodně šikovných hráčů, fyzicky dobře vybavených a hraje se tady rychle. Vy se pak taky musíte umět rychle rozhodovat a já v takové soutěži ještě nikdy nehrál, takže to je pořád výzva.“ Pak přidal: „Ale já mám výzvy rád.“

Výhru nad Litvínovem 2:0 si vychutnal i proto, že Hradci se podařilo umlčet Ondřeje Kašeho. Hvězda extraligy se neprosadila. „Skvělý výkon, kdy jsme se všichni semkli a hráli celých šedesát minut svoji hru. Když máte v kádru takového hráče, jako je Ondřej Kaše, musíte se mu věnovat. No a řekl bych, že jsme předvedli opravdu dobrou práci při eliminaci jejich nejlepších hráčů,“ líbilo se americkému útočníkovi.

Hradec v domácím prostředí naskočil na vítěznou vlnu. Trápení, střelecká neplodnost a dno tabulky? Najednou jako kdyby to byl příběh z dávné doby. „Snažíme se hrát pořád stejně a teď se nám to posledních pět zápasů doma vyplatilo. Byli jsme trochu přidušení, ale už se dokážeme prosadit, dát góly. Naše skupina dospěla,“ zamyslel se Dmowski.

Jak moce se Mountfield posunul, se ukáže od neděle. Doma mu bylo hej, z pěti zápasů na cizích hřištích vytřískal jen bod. Vyhrává jen doma. „To je pravda, všechno jsme získali u nás. Teď se v dalších zápasech budeme snažit o to, abychom už začali bodovat i venku,“ plánuje hradecký útočník.

