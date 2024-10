Plzeň se trápí: z posily brada nespadla, chybí špína. Jandač mluvil o psychice

Indiáni dobře vědí, do jakého průšvihu se řítí, pokud se nevzmuží. Jenže pořád to nejde. „Máme optickou převahu, ale nejsme nebezpeční. Je to spíš o psychickém nastavení. Jak nejde hlava, věci se nedaří,“ shrnul trenér Josef Jandač po porážce 1:3 s Mladou Boleslaví. Už deváté z posledních deseti zápasů. Plzeň herně nebyla horší. Na Dominika Furcha vyslala 38 střel. Uspěl jen Ondřej Matýs šest minut před koncem.

Co zápas, to granát do sestavy, další změny. Škodovka zkouší všechno možné. Je taky aktivní na trhu, přivedla posily. Veterán Lukáš Pulpán už je zase stálicí obrany. Juniorský vicemistr světa Adam Měchura se vrátil z farmy Bostonu. Po odchodu Archambeaulta se uvolnilo místo pro cizince. Přišel 32letý Turner Elson, útočník se zkušenostmi z téměř 600 zápasů v AHL.

Indiáni nejsou produktivní i proto, že se neprosazují v prostoru před brankou. Potřebují špinavé góly. Oni dva by tohle měli přinést. „Není na co čekat, ve stavu, kdy máme i velkou marodku, potřebujeme pomoct. Měchura je mladý kluk, potřebovali jsme vysokého silného hráče. Nejsou to úplně hokejisti, kteří by přišli a byli rozdíloví. Očekáváme pomoc v bojovnosti, nasazení, v předbrankovém prostoru. Ale jsou tady krátce, musí se adaptovat,“ povídal Jandač.

Elson nakoukl i do NHL v Calgary a Detroitu. V nižší soutěži se potkal se spoustou Čechů, včetně Filipa Hronka, naposledy v Iowě zase s Davidem Špačkem. Sám se vydal přes oceán poprvé. V Grand Rapids hrál čtyři sezony s Jaredem McIsaacem, který se usadil v Litvínově. Hlavně s ním svůj přesun probíral.

Přiletěl v sobotu odpoledne a v neděli už naskočil právě v Litvínově. „Měl jsem těžkou cestu a nespal třicet hodin. Ostrý zápas jsem nehrál od dubna, asi sedm měsíců,“ přiznal po premiéře Elson. V nově sestavené první brázdě s Ondřejem Rohlíkem a Měchurou trochu bloudil.

Škodovka odjížděla z Hlinkova stadionu se šestigólovým rancem, před duelem s Mladou Boleslaví se sestava zase měnila. Elson opět chodil na první přesilovku, ale jinak se přesunul na křídlo třetí lajny, kde hrál s Měchurou a nově Söderlundem, než trenéři za stavu 0:2 složení útoků opět proházeli. Na dresu s číslem 70 stále neměl jmenovku, ale bylo znát, že se trochu srovnal v čase i prostoru. Vybojoval puky a v první třetině měl dvě střely včetně pichlavé dorážky.

Třetí útok operoval převážně na území soupeře, ale ve druhé části inkasoval druhý gól. Elson si ještě vynutil faul, jednou na něj zapomněli u volné tyče, ale odkrytou bránu netrefil. Zatím nepředvedl nic, z čeho by vám spadla brada. Trápí se však celý tým.

„Přestříleli jsme je, ale neměli jsme žádnou vyloženou šanci. Nic se nám tam neodrazí. Ale hlavně musíme zlepšit důraz před bránou. Pak se k nám štěstí přikloní. Darovali jsme jim dvě chyby a soupeř je potrestal,“ řekl jediný střelec domácích Matýs.

Plzeňská kabina zůstávala dlouho zavřená. „Něco jsme taky řešili, navíc odchází k reprezentaci (kustod) Petr Šulan. Loučil se s námi. Musíme začít každý u sebe a plnit, co po nás trenéři chtějí, dělat všechno na doraz. Hlavně potřebujeme uklidnit hlavy. Nervozita dělá hrozně moc. Nesmíme se koukat dozadu, ale před sebe, mít čisté hlavy. Nějak to zlomit,“ dodal Matýs.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 54:17. Matýs Hosté: 26:36. Skalický, 34:47. Lakatoš, 59:35. Lakatoš Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Pulpán, Zámorský, Skok, Merežko, Piskáček, Pšenička, Brůna – Měchura, Elson, Rohlík – Simon, Klepiš, Lev – Schleiss, Lalancette, Söderlund – Urban, Pitule, Matýs – Hauser. Hosté: Furch (J. Růžička) – Pyrochta, Gewiese, Bernad, Lintuniemi, Jánošík, F. Pavlík, Vlasák – Skalický, Fořt, Junttila – Buchtele, Hradec, Lakatoš – Suchý, Čajka, Malát – Dvořáček, Závora, Stránský – Doležal. Rozhodčí Pražák, Jaroš – Brejcha, Gerát. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4209 diváků