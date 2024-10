Kondelíka mrzely pokřiky, ale přišel i potlesk. Zohorna schytal pár seker

Jáchym Kondelík se těžko skrývá. Jednak s dvěma metry to jde ztuha a je to těžké i ve chvíli, kdy v dresu Dynama vkročí na budějovický led. Na tenhle okamžik se chystaly i někteří fanoušci Motoru, aby hlasitě dali najevo, co si o celé výměně myslí, ač o ní hráči nerozhodovali. „Mrzí mě některé reakce,“ netajil šampion z Prahy.

První pískot přišel při představovačce sestavy hostů, druhý při úvodních dotecích útočníka s pukem. A třetí? Asi nebyla náhoda, že kamera zabrala JK28 na pardubické střídačce a obraz šel rovnou na kostku jako pobídka pro naštvané příznivce. A ano, další hvizd následoval. Časem to schytával i skandovaně a s hrubším výrazivem z obecenstva.

Což by bylo nepříjemné asi každému. Zvlášť Kondelíkovi, jenž odvedl Motoru během minulé sezony o dost víc, než by kdokoli předpokládal. „Všem se člověk nezavděčí, já pro Budějovice udělal maximum, i když jsem v pátek ve Varech nemusel hrát, chtěl jsem a šel hrát. Motor nebyl v dobré situaci a já věřil, že mu můžu pomoci. To už jsem věděl, že půjdu do Pardubic. Jak říkám, udělal jsem všechno, a že se fanouškům nelíbí, že tu jsem, s tím nic neudělám. Ty pokřiky v průběhu zápasu mi přišly trošku zbytečné. Ale s tím se nedá nic dělat,“ řekl k tomu.

Kondelík: Dával jsem do toho 120 procent

Na konci se dočkal potlesku z jiných částí arény. „Našli se i fanoušci, kteří mi mávali a tleskali. Tímto jim děkuju a jsem rád, že si někteří lidé uvědomují, že do každého zápasu jsem tu dával 120 procent,“ dodal.

Jeho protějšek Tomáš Zohorna činil prospěch pro Motor při důležitých vhazováních během přesilovek, na něž byl pravidelně nasazován a dostal se i k zajímavým palebným místům. Velice blízko ke gólu byl ve 49. minutě, kdy kotouč poskakoval kolem pardubické tyčky a Zohornovy blízkosti. Mít budějovická posila kliku, v tu chvíli by šli domácí do vedení 3:2. A protože byli v v ráži, k bodům by rozhodně nebyli daleko. „Už od rána to byl hodně specifický den, strašně jsem se těšil na večer,“ tvrdil 36letý mazák. Bývalí parťáci mu věnovali patřičnou pozornost. „Od kluků tam přišly nějaké sekerky a krosčeky, já je výjimečně šetřil,“ pousmál se.

Motor hrál hodně dobře. S ohledem na sílu soupeře výborně. Nechyběla mu vášeň, na hráčích jste viděli, že se chtějí přetrhnout, aby velkého soka v čele s Romanem Červenkou svalili. Jako před pěti týdny, kdy odsud Dynamo odjíždělo spráskané debaklem 1:6. „Měli jsme hodně šancí, druhou a třetí třetinu jsme byli lepší, výsledek mrzí,“ popsal člen elitní formace.

O tom se mu v Pardubicích už jen zdávalo. „Důvěra potěší, vrátil jsem se k rokům, kdy jsem to hrával. Jsem za to moc rád. Je na mně, abych makal, potvrzoval pozici a vracel důvěru trenérovi.“

Mohlo to dopadnout znovu za tři body pro Jihočechy, kdyby hosté nepodali úspěšnou trenérskou výzvu po gólu Milana Gulaše v 54. minutě. Tady šlo o centimetry a o situaci, kterou by si sudí Mejzlík s Šindelem obhájili i při opačném verdiktu. Kapitán Motoru se ze strany natlačil před branku a v pádu šikovně prostrčil puk pod Romanem Willem. Reklamace s nedovoleným bráněním gólmanovi však byla úspěšná.

Ve žlutém trikotu se znovu trefil Brant Harris, jenž doléčil operovaná třísla a má tři góly ze tří vystoupení. „Je těžké uvěřit tomu, co se mi povedlo. Po šesti měsících pauzy a asi po třech trénincích před prvním utkáním,“ kroutil hlavou kanadský centr. Prvně od března roku 2023 se prosadil Roman Vráblík, autor klíčové srovnávací rány na 2:2. V nájezdech se ale z tábora Motoru netrefil nikdo, na penalty startujícího Milana Kloučka prostřelili Jiří Smejkal a Daniel Herčík.

