Šustr: Cirkus okolo k Dynamu patří. V Torontu i jinde v NHL je to stejné

Do Pardubic přicházel s velkou pompou i s pěknou vizitkou kariérního působení v NHL, kde zvládl přes čtyři stovky zápasů. Dvoumetrový Andrej Šustr se zařadil mezi defenzivní mrakodrapy extraligového Dynama. Mnozí z neznalosti věci čekali zázraky a teď se diví, že někdejší bek Tampy či Anaheimu nevede ligovou produktivitu mezi obránci. Ale takový hráč on nikdy nebyl. Navíc v extralize dosud jen dvakrát přelezl dvacetiminutovou porci. „V Lize mistrů jsem podával dobré výkony, dostával jsem trochu víc prostoru, což se odrazilo i na bodech. V extralize plním spíš defenzivnější úkoly,“ říkal 33letýá zadák v rozhovoru pro iSport.cz po nepovedené páteční partii v Mladé Boleslavi, v níž se Dynamo protrápilo k naprosto zasloužené porážce.

Výsledek 1:5 vypadá hrozivě, po takovém výkonu však musela přijít porážka. Jak k ní došlo?

„Začátek se nám úplně nepovedl a do kabiny jsme šli s dvougólovým mankem. Těžká situace, zároveň jsme věřili, že to ještě zlomíme. Na konci druhé třetiny jsme snížili na 1:3, ale ve třetí části jsme se nechali hodně vylučovat a to nám zavřelo zápas.“

Pardubice zůstávají první, celý říjen jste bodovali a sérii uzavřeli na jedenácti utkáních s výtěžkem. Těžko vám něco zásadního vyčítat, jaké je tedy poučení z téhle boleslavské nehody? Nevrtat se v tom příliš?

„Ukazuje se, že extraliga je vyrovnaná a Boleslav je velice dobrý mančaft. Měli kvalitní hru v obranném pásmu, dobře se dostávali ven, to samé jejich přechod přes střední zónu. Zaslouženě hrají tam, kde hrají. Bohužel jsme prohráli, ale je na místě se ponaučit a vylepšit do příště herní projev. Každopádně musíme být disciplinovanější.“

Ve čtvrté minutě jste nechtěně namazal Janu Závorovi na první gól. Svezl se vám puk po holi?

„Jo, sjelo mi to. Chtěl jsem to hrát bek – bek, ale na poslední chvíli jsem cítil, že mi puk trochu sjel. Bohužel to takhle dopadlo. Přitom dobrá rozehrávka je věc, která mě zdobí, bohužel jsem ji tady jednou zkazil a takhle to dopadlo. Těžký okamžik pro mě, samozřejmě. Ale nejde se z toho hroutit.“

Párkrát jste to přepískli s důrazem, ovšem často až po odpískání. A právě během hry mi tam scházela zdravá agresivita vašeho týmu. Co vám?

„Určitě. Všichni se nad sebou musíme trochu zamyslet. Každý musí začít u sebe a trošku přidat. Pokud to učiníme, budeme zase v dobrém šejpu.“

V obraně máte všichni kolem dvou metrů výšky, neprojížděli kolem vás boleslavští hráči až moc snadno?

„Obranná hra je věcí celého týmu, začíná už v útočném pásmu. Tím, že jsme velcí, je daný předsudek, že musíme být hromotluci. Ale jak říkám, defenziva nespočívá pouze v těch dvou obráncích, co jsou zrovna na ledě, bránění je věcí celé pětky. Věřím tomu, že na tom zapracujeme, popilujeme to a v dalším zápase už budeme lepší.“

Jak se vůbec cítíte v extralize, do níž jste ve 33 letech naskočil jako nováček?

„Je velice kvalitní. Spousta kluků se sem vrátila, zápasy mívají velké nasazení, je to přesně to, co jsem očekával. Že to bude těžké. Zkrátka se tu hraje dobrý hokej. Přišel jsem z německé ligy, kde působí hodně Kanaďanů a hraje se víc poziční hokej, není to tam takové rozlítané, kdežto extraliga je hodně ubojovaná. Hráči tady mají lepší kvalitu.“

Přál byste si větší prosazení, nebo jste smířený se situací v Dynamu? Na přesilovky se prakticky nedostáváte a zatím máte bilanci 1+3.

„Pokud nejste na přesilovce, máte to těžší. V Lize mistrů jsem podával dobré výkony, dostával jsem trochu víc prostoru, což se odrazilo i na bodech. V extralize plním spíš defenzivnější úkoly. Mít body je určitě vždycky dobré, ale nemyslím si, že je to v mém případě primární věc. Máme velice silný tým a velká konkurence je zdravá. Pro nás jen dobře, že máme hodně hráčů. Jak pro základní část, tak potom do play off. Ani jsem si nemyslel, že bych tu hrál pětadvacet minut za zápas.“

V Dynamu se nedávno měnil trenér, klub je pod silným drobnohledem díky tradici i velkým letním nákupům a částkám za odměny pro hráče. Cirkus okolo mančaftu je silný, jak ho vnímáte?

„Patří to k tomu. Okolo Pardubic se to opravdu hodně točí, jsem si vědom toho, že jsou všude možně hodně propírané. Ale tak to máte vždycky a všude, pokud jste ambiciózní klub a předpokládá se vaše účast na vrcholu. Vezměte si kluby v NHL, jako jsou například Toronto, Montreal, Edmonton, k nimž patří obrovská pozornost. Rozumím tomu a nemyslím si, že by se okolo Pardubic dělo něco, co by vybočovalo z normálu. Já tomu nevěnuju pozornost, vyloženě se soustředím na svou práci a pomoc týmu.“

