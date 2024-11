Sparta se nadřela, Plzeň vykouzlila bod. Na koho přišli skauti z NHL?

Ondřej Mikliš ze Sparty odchází po vyloučení do konce utkání • ČTK / Vondrouš Roman

Do O2 areny zavítal i záložník fotbalové Sparty Lukáš Haraslín, který si tak přišel spravit chuť poté, co před týdnem při zranění sledoval porážku svého týmu při střetu stejných měst na travnatém pažitu. Hokejistům mohl zprvu tiše závidět, Indiáni totiž na rozdíl od Viktoriánů tropili bídu.

„Trápíme se v koncovce. Vnímám to asi jako každý. Snažíme se dělat maximum, míchat s formacemi, ale nevím. Doufám, že po reprezentační pauze se zvedneme,“ pronesl přání hrdina v brance Malík.

Jeho protějšek Josef Kořenář měl ostatně první důvod k zákroku až ve 14. minutě, za celou úvodní třetinu proti němu hosté vyprodukovali dvě přesné střely. Sparťané jich mezitím stihli třináct. Ujala se ta nejprapodivnější, kdy Vladimír Sobotka dostrkal puk vleže za čáru kulečníkovým způsobem po dobré práci Michala Řepíka, který předtím obkroužil klec.

„Udělal to dobře, vyhrál souboj, dal puk před bránu. Tak chceme v útočném pásmu hrát,“ chválil parťáka autor první trefy. „Určitě jsme Plzeň nepodcenili, každý se proti nám chce vytáhnout a nechtěli jsme dopustit, co se stalo ve Varech,“ připomenul pád 3:6.

Přesto se domácí nevyhnuli zbytečným faulům, které Škodu vtáhly do hry. Slabá produktivita ze strany Pražanů znamenala, že 39 sekund před koncem se s vyrovnávací tečí vytasil Adam Měchura a zvládl první gól na nové adrese.

Brankář Kořenář litoval. „Bylo pro mě těžké udržet se v zápase. Tři body by byly lepší, měli jsme dostatek střel. Co se dá dělat? Gól byl nešťastný, stáli přede mnou dva hráči, teč mezi kruhy. Těžký,“ odfrkl si poté, co v poslední chvíli přišel o čisté konto.

To už byla Sparta bez zadáka Ondřeje Mikliše, který ve 28. minutě trefil ramenem hlavu Jakuba Lva, kapitánovi Škody způsobil krvavý šrám. Rozhodčí zákrok zkoumali a vynesli trest do konce zápasu. Plzni se přesilovka nevydařila ideálně, přesto jí vdechla nový život.

Na konci září Sparta při stejném souboji vymlaskla protivníka na jeho ledě 5:0, odrazila se k parádní sérii, kdy v součtu s Ligou mistrů ovládla osm z devíti zápasů. Po rozpačitém úvodu sezony zaparkovala v horních patrech domácí soutěže. Po domácím setkání má ovšem důvod k zamyšlení, musí zlepšit zakončení.

Týmu scházel se 13 body nejproduktivnější útočník Tomáš Hyka, lehčí zranění ofenzivního lídra však nemohlo omlouvat nemohoucnost Grossova týmu, zvlášť při pohledu do soupeřových řad. Západočechy drancuje kromě deseti porážek z posledních jedenácti případů také rozsáhlá marodka. Vidět je hlavně v defenzivě, kde si Josef Jandač musí už delší dobu poradit bez absentující čtveřice Dujsík, Kvasnička, Rubins a Malák. K tomu v Praze nenastoupil veterán Lukáš Pulpán, který si plní povinnosti i v prvoligovém Sokolově.

„Jména se v zápase mění, ale s kluky se snažím pracovat na tréninku, takže zas takový rozdíl necítím. Snažím se co nejvíc pomoct. Možná jsou mladí kluci trošku nervózní, snažím se s nimi mluvit,“ narážel brankář Malík na osmnáctiletého Jana Skoka s o rok mladším Maxem Pšeničkou, na kterého se přišli podívat skauti Bostonu nebo Colorada. Při slabých protiúderech Plzně viděli hlavně defenzivní činnost českého talenta. Ten už pak ze střídačky sledoval, jak Michal Řepík s Aaronem Irvingem rozhodli nájezdy.

