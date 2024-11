Boleslav přejela Dynamo 5:1. Třinec vyhrál derby, Sparta se vrací do TOP 3

Oceláři vyhráli za tři body poprvé od 6. října

Oceláři vedli od 19. minuty díky brance Jakuba Jeřábka a v čase 56:56 zvýšil Daniel Kurovský. Ondřej Kacetl málem ozdobil premiérovou nominaci do reprezentace nulou, o kterou jej připravil až 41 sekund před koncem Anthony Nellis. Ve třetím útoku hostů nastoupil poprvé Robert Říčka.

Hlasy trenérů

Marek Malík (Třinec): „Skvělé derby, bojovalo se o každý metr ledu. Po výkonech, kdy se nám moc nedařilo, jsme moc rádi a s pokorou bereme tohle vítězství, které bylo vydřené. Podali jsme skvělý týmový výkon, vložili jsme do toho hodně energie. Ale mohlo se to otočit na obě strany.“

David Bruk (Vítkovice): „Utkání bylo velmi bojovné, velmi vyrovnané. Oba týmy hrály o hodně, bylo to hodně fyzicky náročné a rychlé utkání. Jsme zklamaní, že jsme neodvezli alespoň bod, protože zápas nám přišel vyrovnaný. První třetinu si vzali domácí, ve které byli lepší. Ve druhé jsme si vytvořili velké množství gólových šancí, ale neproměnili jsme je a tahali pořád ztrátu. Bohužel jsme dostali druhý gól a už to bylo velmi těžké. Z našeho pohledu rozhodla druhá třetina, ve které jsme měli tlak a vytvořili si šance, ale na rozdíl od jiných zápasů jsme je nedokázali proměnit.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:43. J. Jeřábek, 56:56. Kurovský Hosté: 59:20. Nellis Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – J. Jeřábek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Jank – Kurovský, Vrána (C), Roman – Nestrašil (A), Sikora, Teplý – Hudáček, Cienciala, Daňo – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák – Addamo. Hosté: Klimeš (Pařík) – Košťálek (A), Marcel, Demel, Auvitu (A), Percy, Mikuš (C), L. Kovář – Nellis, Yetman, Abdul – Zdráhal, Barinka, Kalus – Hašek, Hladonik, Říčka – Lednický, Přibyl, Razgals. Rozhodčí Pražák, L. Květoň – Lhotský, Zíka Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

Boleslav porazila Dynamo poprvé po sérii devíti porážek

Mladoboleslavští uspěli proti Pardubicím poprvé od 22. září 2022, kdy vyhráli na ledě soupeře 3:2 v prodloužení. Východočeši vyšli v extralize bodově naprázdno poprvé po 11 zápasech, z nichž osm vyhráli. Bruslařský klub po sérii tří porážek podruhé za sebou uspěl.

Hlasy trenérů

David Havíř (Mladá Boleslav): „Z naší strany to byl výborný zápas. V prvních pěti šesti střídáních jsme byli horší a nervózní, ale potom se to trošku otočilo. Pak jsme byli hodně na kotouči a řekl bych, že jsme měli i lepší pohyb. Pomohli jsme si dvěma góly. Na začátku po jedné hrubce a potom před koncem první třetiny dorážka do prázdné po dobré střele. Soupeř měl maximálně šanci chvilku na konci druhé třetiny s tím něco udělat, ale jinak jsme zápas měli pod kontrolou. Gratulace do kabiny a ještě bych dnes vyzdvihl naše fanoušky, protože ti byli opravdu skvělí.“

Václav Baďouček (Pardubice): „Nejdříve pogratuluju domácím k vítězství, odehráli velice kvalitní utkání. V první třetině jsme měli začátek dobrý. Pak přišla hrozná hrubka při rozehrávce a domácí šli do vedení. Byli hladovější a víc se o to poprali než my. Další věc, která je z naší strany špatná, je naše nedisciplinovanost. Druhý zápas po sobě máme šest vyloučených, z toho tři nic neřešící zákroky na útočné polovině. To musíme do dalších zápasů diametrálně zlepšit.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:19. Závora, 18:51. Buchtele, 26:09. Lintuniemi, 48:43. Lakatoš, 57:18. Pyrochta Hosté: 38:27. Kondelík Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), Gewiese, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Křepelka – Fořt (A), Skalický, Junttila – Buchtele, Hradec, Lakatoš – Suchý, Čajka, Malát – Dvořáček, Závora, Stránský – Doležal. Hosté: Will (Vomáčka) – D. Musil, J. Zbořil, Dvořák, Šustr, Vála, L. Hájek, Houdek – Červenka (C), R. Kousal (A), Mandát – Smejkal, Kondelík, M. Kaut – Weatherby, Poulíček (A), Vondráček – Herčík, Paulovič, Formánek. Rozhodčí Klika, J. Ondráček (88) – J. Ondráček (45), Thuma Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4024 diváků

Skvělá druhá třetina Motoru, Olomouc se venku trápí

Jihočeši rozhodli dvěma góly během druhé třetiny, bodovali počtvrté za sebou, z toho potřetí vyhráli. Hanáci se prosadili až ve třetí části, venku vyšli naprázdno počtvrté v řadě.

Hlasy trenérů

Jiří Hanzlík (České Budějovice): „Z mého pohledu jsme dnes měli možná nejtěžšího soupeře. Utkání bylo velice vyrovnané, pomohli jsme si ve druhé třetině, kdy jsme se dostali do vedení. V sezoně jsme odehráli spoustu vyrovnaných zápasů, které jsme prohráli, včetně prvního duelu s Olomoucí. Dnes se to obrátilo.“

Róbert Petrovický (Olomouc): „V tuto chvíli jsme zklamaní. Neměli jsme dobrý vstup do druhé třetiny, v níž nám trochu chyběla koncentrace a udělali jsme individuální chyby. O přestávce jsme si k tomu něco řekli a ve třetí části se nám povedla přesilovka. Vrátili jsme se do zápasu, dřeli, ale bohužel jsme to nedotáhli. Přesto třetí třetina byla z naší strany nejlepší.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:44. Přikryl, 31:38. Toman Hosté: 44:55. Plášek Sestavy Domácí: Klouček (Strmeň) – Štencel, Cibulka, Doudera (A), Kachyňa, Pýcha, Vráblík, Reilly – Kovařčík, T. Zohorna, Gulaš (C) – Olesen, Harris, Novák – Přikryl, Pech (A), M. Beránek – Kašlík, Toman, Valský – Adam Kubík. Hosté: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Řezníček, Korenčík, Rutar, Rašner, Škůrek – Anděl, Kusko, Kohout – Plášek, Macuh, Fridrich – Kunc, Nahodil (A), Orsava (A) – Ministr, Knotek, Doktor. Rozhodčí Jeřábek, Stano – Rampír, Blažek Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6096 diváků

Litvínov snížil manko na čelo

Litvínovští otočili domácí zápas s Libercem, vyhráli 4:1 a snížili manko na vedoucí Pardubice na dva body. Polovinu svých gólů vstřelili hráči Vervy v přesilových hrách a připsali si třetí vítězství v řadě. Zato Bílí Tygři vyšli počtvrté za sebou naprázdno, prohráli osm z posledních devíti utkání a zůstávají předposlední. Shodně po gólu a nahrávce si připsali David Kaše a Michal Gut, Ondřej Kaše dvakrát asistoval.

Hlasy trenérů

David Kočí (Litvínov): „První gól padl po naší chybě, ale i tak jsme vstoupili do zápasu koncentrovaně. Dobře jsme se drželi na puku v útočném pásmu, měli jsme dobrý pohyb, tím jsme si vytvářeli šance. Odskočit nám pomohly dva góly v přesilových hrách, uklidnily nás. Pak už jsme utkání dohráli.“

Jiří Kudrna (Liberec): „Povedl se nám vstup do utkání, pomohla nám rychlá branka. Trošku nás zabrzdil vyrovnávací, poměrně šťastný gól. Ve druhé třetině jsme odolávali, domácí byli aktivnější, hodně se do nás tlačili a ukazovali svojí kvalitu. Mrzí nás gól pár vteřin do konce oslabení a chvíli před koncem druhé třetiny. Ve třetí třetině jsme byli ve hře, soupeř si pomohl další přesilovkou. Podali jsme bojovný výkon, plnili jsme věci, které jsme si předsevzali. V kritických situacích nás podržel Dan Král. Musíme dát hlavy nahoru, pracovat dál a věřit, že se naše hra posune k bodovým ziskům.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:39. Jícha, 38:12. Koblasa, 52:03. D. Kaše, 59:30. Gut Hosté: 02:36. Flynn Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Baránek, Zile, McIsaac, Polášek, Zeman, Czuczman, Gajdoš – Sandberg, Sukeľ (C), Koblasa – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Pekař, Gut, Maštalířský – Havelka, Jícha, Brož. Hosté: Král (Kváča) – Ivan, Galvas, Melancon, Aubrecht, Budík, Petrovický, Šedivý – Thomas, A. Musil, Flynn – Lantoši, Bulíř (A), Faško-Rudáš – Kelly Klíma, Vlach (C), Zachar – Ryšavý, Petrovský, Jansa – Rozsíval. Rozhodčí Šír, Mrkva – Hlavatý, Lederer Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5097 diváků

Pět tyček a pátá prohra v řadě

Kometa si připsala na vlastním ledě sedmou výhru z osmi zápasů. Vítězství domácích mohlo být i vyšší, neboť Brňané trefili pětkrát brankovou konstrukci. Kometa si upevnila šestou příčku v tabulce, naopak Kladno, které prohrálo pátý zápas v řadě, aniž by bodovalo, kleslo na dvanácté místo.

Hlasy trenérů

Kamil Pokorný (Brno): „První třetina byla vyrovnaná, ale dali jsme v ní hodně důležitý gól na 1:0. Ve druhé třetině se proti nám všechno spiklo, měli jsme tam dobré kombinace, přečíslení, sehráli jsme to vždy dobře, ale buď to pochytal vynikající Brízgala, nebo to skončilo na tyčkách a břevnech. Soupeř v našem pásmu zlobil, měli jsme s tím problémy. Gól do kabiny je vždy varováním, takže v závěru z toho bylo drama. Když už jsme dali gól do prázdné branky, tak jsme si to ještě zkomplikovali a nastalo ještě větší drama. Musíme si takové koncovky pohlídat, klukům jsem poděkoval za to, že po tyčkách a břevnech neklesli na mysli a odbojovali to až do konce.“

David Čermák (Kladno): „Mně se zápas nehodnotí dobře, neboť jsme prohráli popáté v řadě, vždy to bylo o gól, nebo trefou do naší prázdné branky. Sráží nás neproměňování šancí, nepomáháme si ani v přesilovkách, tak to bylo i dnes. Měli jsme štěstí při šancích Brna, kdy za Brízgalou zvonily tyče a břevna. Když už jsme to dotáhli ke stavu 1:2, tak jsme to chtěli zlomit a odvézt si nějaký bod, ale to se nám bohužel nepodařilo.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:12. Mueller, 35:16. Cingel, 58:34. Flek Hosté: 39:28. Pietroniro, 59:14. Tralmaks Sestavy Domácí: Krošelj (55. Postava) – Davidson, Ščotka, Beaudin, Gulaši, Švrček, Bartejs, Němec – Rachůnek, Cingel, Flek (A) – Pospíšil, A. Zbořil, Mueller – Kos, Konečný, Kollár – Zaťovič (C), Marcinko (A), H. Zohorna – Okál. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Ticháček (A), Hanousek, Pietroniro, Šenkeřík, Vandas, Mendel, R. Jeřábek – Straka, Hults, S. Redlich – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – M. Procházka (A), Filip, Tralmaks – Vimmer, Bláha, J. Strnad. Rozhodčí Šindel, Vrba – Gerát, Hynek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7526 diváků

Po napínavém závěru se Pražané vrací do první trojky

Sparťané zvítězili po samostatných nájezdech, Západočechy přehráli pošesté v řadě a posunuli se na třetí místo tabulky. Utkání rozhodl obránce Aaron Irving. Plzeň je i nadále poslední, vyrovnáním v poslední minutě ale snížila ztrátu na třináctý Liberec na dva body.

Hlasy trenérů

Otakar Vejvoda (Sparta): „Jsme rádi, že jsme vyhráli, i když to bylo jen na samostatné nájezdy. V první třetině jsme se měli tlačit více do šancí. Druhá třetina byla hodně ovlivněná pětiminutovým oslabením, které jsme ale sehráli dobře a ubránili. Pak jsme měli nějaké šance. Ve třetí třetině jsme hráli více na jistotu, nechtěli jsme propadat. Měli jsme jednu dvě šance, neodskočili jsme na 2:0 a pak se to (závěr) nepovedlo. Za dva body jsme rádi.“

Jiří Veber (Plzeň): „Dostali jsme zbytečný gól po naší individuální chybě, která se navázala na další. Sparta má ale kvalitu, tlačili nás a byli lepší. Nám dal šanci na bod gólman, který nás hodně podržel. Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že tady získáme bod, tak to bereme. Pro nás je zlatý, v situaci, v jaké jsme. Bohužel se to ukázalo v samostatných nájezdech, ale snažíme se s tím něco udělat a doufám, že po (reprezentační) pauze zabojujeme a budeme lepší a lepší.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:39. Sobotka, . Irving Hosté: 59:21. Měchura Sestavy Domácí: Kořenář (Volevecký) – Mikliš, Krejčík, Kemiläinen, Mašín, Irving, Kempný (A), Moravčík – Řepík, Sobotka, Forman (C) – K. Hrabík, Lajunen, Salomäki – P. Kousal, Horák, Chlapík (A) – O. Hrabík, Najman, Vitouch. Hosté: Malík (Hrenák) – Piskáček, Zámorský, Skok, Merežko, Brůna, Pšenička – Rohlík, Lalancette, Lev (C) – Schleiss (A), Klepiš (A), Matýs – Měchura, Simon, Elson – Söderlund, Mertl, Urban – Pitule. Rozhodčí Hribik, Pilný – Svoboda, Klouček Stadion O₂ arena, Praha Návštěva 11873 diváků