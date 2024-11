Dynamo bouchlo, Buchtele řádil: Devíza týmu? Neustále bojujeme, ale...

Navázat na výhru s poslední Plzní? To si dala za cíl Mladá Boleslav, i když věděla, že ji nečeká nic snadného, v extralize hostila totiž obra z Pardubic. Svěřenci trenéra Richarda Krále ale na soupeře vlétli, po úvodním dějství vedli už 2:0 a nakonec Dynamo přejeli jasně 5:1. Do listiny střelců se zapsal i zkušený Jan Buchtele, jehož vytíženost je oproti minulým sezonám vyšší. „Na Spartě byla menší, teď je to jiné,“ těší čtyřiatřicetiletého forvarda.

Zvítězili jste nad lídrem tabulky. Pochválíte se?

„Ano. Parádní zápas, super body, ale musíme zůstat nohama na zemi a pracovat.“

Utkání jste si musel užívat.

„Měli jsme fantastické fanoušky za zády. Pomohl nám první gól po hrubce soupeře. První třetinu jsme vyhráli 2:0 a všechno klapalo, jak mělo, což nám dodalo rychlost a sílu do dalšího průběhu zápasu.“

Čím jste Pardubice předčili?

„Pohybem. Měli jsme ho ze začátku mnohem lepší než oni. Na druhou stranu, předešlé zápasy s nimi jsme prohráli a věděli jsme, že musíme sérii zlomit. Jsme rádi, že se výhra doma podařila.“

Skóroval jste pošesté v sezoně, navyšoval jste na 2:0. Šikovnost, genialita rukou, nebo náhoda?

„Skvělá střela Filipa Pavlíka, kterou jsem tečoval, potom jsem si puk stáhnul do prázdné brány. Těžko říct, asi trochu štěstíčka.“

Figuroval jste i u branky na 5:1, kdy ujel Filip Pyrochta. Dohrávali jste v euforii a zasadili poslední úder. Jak jste situaci viděl?

„Věděli jsme, že nemají co ztratit a půjdou po nás. A stalo se. Takové zakončení Pýrka (Filipa Pyrochty) jsem ještě neviděl (úsměv).“

Proměnili jste dvě přesilovky, ve kterých v sezoně nedominujete. Je to pro vás bonus?

„Trápily nás dlouhodobě. V posledních zápasech jsme se v nich dokázali prosadit, i když trochu v netradičních situacích. Je to ale pro nás částečná vzpruha.“

Teď bude třeba na tento výkon navázat i v Třinci. Co byste vyzdvihl jako největší devízu týmu?

„Když se utkání nevyvíjí podle našich představ, nevzdáváme se. Neustále dokážeme o výsledek bojovat, vyrovnat, zlomit to a sbírat body. Bylo by ale dobré se toho vyvarovat, protože se může stát, že potenciální ztrátu nedotáhneme a body nám budou chybět. Byl bych radši, kdyby většina našich zápasů měla klidnější průběh.“

V poslední době se vám daří starty zápasů. Na soupeře vlétnete, zavřete ho v pásmu. Je to nastolená taktika, které se držíte?

„Už kdysi jsem říkal, že když jsem tady hrál jako soupeř, Boleslav měla vždy perfektní nástupy do utkání. Je to nějakým způsobem zakořeněné. Důležitou částí zápasu je do něj aktivně vstoupit. Podařilo se.“

Jak se vám hraje v takto malé hale? Dlouho jste hrál v těch, které jsou mnohem větší.

„Je to jiné. V boleslavské hale je randál, i když je zaplněná jen z poloviny, což je parádní.“

Cítíte se jako lídr týmu vzhledem k letitým extraligovým zkušenostem?

„Ano. Mám tady jinou úlohu než ve Spartě.“

Jakou?

„Vytíženost jsem měl menší než tady. Teď je to jiné, za což jsem rád. Moje práce je vidět a odráží se na výsledcích. Není to jen moje zásluha, ale mají na tom velký podíl i kluci z lajny a celý tým. To je alfa a omega našich výsledků.“

