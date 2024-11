Kořenář o zahozených šancích: Občas nevěřím vlastním očím, je to zoufalost

Jak se chytá duel, v němž soupeř za první třetinu vyprodukuje dvě přesné rány?

„Vlastně to ani nebyly úplně střely. Je těžké se v takovém zápase udržet. Ve druhé třetině už aspoň několik zákroků bylo, dostal jsem se do hry hlavně pětiminutovým oslabením. Co dodat...“

Myšlenky na nulu se vám asi nevyhýbaly, že? Nakonec jste inkasoval 39 sekund před sirénou.

„Myslel jsem na ni už v první třetině, kdy jsem měl dva zákroky. (směje se) Doufal jsem, že jich nebudu mít víc jak deset. Ale ne, 39 sekund je chvilka, byl to nešťastný gól. Stáli přede mnou dva hráči, teč mezi kruhy. Těžký.“

Budete spoluhráčům vyčítat pasivitu v závěrečných minutách?

„Ne, aktivně jsme hráli, při inkasovaném gólu jsme zblokovali puk, útočník (Jakub Klepiš z Plzně) ho znovu zachytil, náš hráč projel. Najednou jsem před sebou neměl nikoho, kdo by blokoval střelu. Asi to tak mělo být.“

Soka jste nicméně přestříleli poměrem 38:20. Berete přesto výsledek pozitivně?

„Dva body super, ale tři by byly samozřejmě lepší. Střel jsme měli dostatek. V takovém případě potřebujeme dát aspoň dva nebo tři góly. Hru si asi ani nedovolím komentovat, nebyl to jeden z nejatraktivnějších zápasů. Co se dá dělat, snad se v neděli proti Motoru prosadíme víc.“

Co vlastně prožíváte, jakmile spoluhráči na druhé straně hřiště tlačí, ale ne a ne se prosadit?

„Je to taková zoufalost, občas nevěřím vlastním očím. Měli jsme hodně ran, ale žádné úplné tutovky, což je škoda. Musíme si jich vypracovat víc. Na jeden gól těžko vyhrát za tři body.“

Plzeň vám osobně sedí, když jste proti ní za dva zápasy inkasoval jen jednou?

„Tak sedí… Nechci to nějak komentovat, ale Plzeň letos není v nejlepší formě, takže by to tak mělo být. Člověk vidí, že mají problém se dostat do vyložených situací a do míst, kde se góly dávají. Přesto jednoho dali. Sezona je ještě dlouhá, může to u nich být časem jinak.“

Není pro vás nicméně aktuální ročník dlouhý už teď? Jste vytěžovaný, navíc vás čeká v příštím týdnu národní tým.

„Jsem za nominaci rád, i když toho mám hodně. Odchytal jsem už patnáctý zápas, do toho Liga mistrů, přitom je začátek listopadu. Ale jsem rád, že můžu jet reprezentovat. Když dostanu šanci, tak si ji užiju.“

