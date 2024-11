Lidé šli domů… Kladno srovnalo! Věří v sílu pětiminutovky. Co je s Jágrem?

Zlatý bod. Hojně využívaná fráze, ale k hokejovým Rytířům náramně sedí. V neděli sice s hradeckým Mountfieldem prohráli 4:5 po nájezdech, ale od 56. minuty stáhli tříbrankové manko. A právě tahle pětiminutovka by je měla povzbudit před reprezentační pauzou. „Věřím, že nám to může pomoct,“ hlásí kouč David Čermák. Jejich mizérie, tedy šest porážek v řadě, kopíruje absenci nemocného Jaromíra Jágra. Ten stále není fit, takže podstoupil další vyšetření a udělá maximum, aby se dal dohromady do příští středy, kdy Kladno hraje slavnostní zápas s Plzní.